Lezárult a kínai ingatlanbirodalom drámája: kivezették az Evergrande részvényeit a tőzsdéről

A China Evergrande Group részvényeit hétfőn törölték a hongkongi tőzsdéről, ami az egyik legnagyobb piaci értékű és volumenű kivezetés az elmúlt években. Az egykor Kína legnagyobb ingatlanfejlesztőjének számító vállalat pénzügyi válsága 2021-ben vált nyilvánossá.

Az Evergrande, a világ legeladósodottabb ingatlanfejlesztője, 2021 augusztusában kezdett komoly problémákkal szembesülni, amikor számos projektje leállt az elmaradt kifizetések miatt. A kínai központi bank és a bankfelügyelet ekkor figyelmeztette a vállalat vezetőit, hogy csökkentsék az adósságkockázatokat.

2021 szeptemberében a cég nem teljesített két, összesen 131 millió dolláros offshore kötvénykupon-fizetést, majd pénzügyi tanácsadókat bízott meg a lehetőségek vizsgálatára, figyelmeztetve a keresztteljesítési kockázatokra.

A válság mélyülésével 2022 márciusában felfüggesztették az Evergrande részvényeinek kereskedését, mivel a vállalat nem tudta közzétenni auditált eredményeit. 2023 márciusában a cég bejelentette offshore adósságátstrukturálási terveit, lehetőséget kínálva a hitelezőknek adósságaik új kötvényekre és részvényekhez kötött instrumentumokra való cseréjére.

2023 júliusában az Evergrande közzétette, hogy 2021-ben 476 milliárd jüan, 2022-ben pedig 105,9 milliárd jüan nettó veszteséget könyvelt el, szemben a 2020-as 8,1 milliárd jüanos nyereséggel. Augusztusban a részvénykereskedés 17 hónap után folytatódott,

de a vállalat piaci értékének 79%-át elvesztette.

2023 szeptemberében a kínai hatóságok vizsgálatot indítottak a vállalat alapítója, Hui Ka Yan ellen feltételezett bűncselekmények miatt. 2024 januárjában a hongkongi bíróság felszámolási végzést adott ki az Evergrande ellen, és felfüggesztették részvényeinek kereskedését.

2024 márciusában Kína 4,18 milliárd jüanra bírságolta az Evergrande szárazföldi zászlóshajó egységét csalárd kötvénykibocsátás és illegális információközlés miatt, valamint az elnököt 47 millió jüanra büntette és életfogytig kitiltotta az értékpapírpiacról.

2025 augusztusában a Hongkongi Tőzsde úgy döntött, hogy törli az Evergrande tőzsdei jegyzését augusztus 25-i hatállyal, mivel részvényeinek kereskedése 18 hónapos felfüggesztés után sem folytatódott. A felszámolók közölték, hogy 255 millió dollár értékben értékesítettek vállalati eszközöket, miközben a hitelezői követelések összege elérte a 45 milliárd dollárt.

A mai nappal kivezették az Evergrande részvényeit a tőzsdéről.

