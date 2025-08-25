Mínuszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon

Erőteljes mínuszban zártak az amerikai indexek
Nap végére elromlott a hangulat a tengerentúli tőzsdén, az S&P 500 0,4%, a Nasdaq 0,2%, míg a Dow Jones jegyzése 0,7%-kal került lejjebb.
Esik az ethereum
Nincs jó napjuk ma a kriptodevizákba fektetőknek: a bitcoin eddig 1 százalékkal került lejjebb, de az elmúlt hetekben nagyot ralizó ethereumnál már 4,2 százalékos a korrekció.
Megszólalt Warren Buffett, szakad egy részvény árfolyama
Warren Buffett találkozott a CSX vezérigazgatójával, de nem tervezi a vasúttársaság felvásárlását, ehelyett szorosabb együttműködést javasolt - jelentette a Cnbc. A hír hatására a vasúttársaság részvényárfolyama meredeken esni kezdett.
Felemás a kép a tengerentúlon
A tech-túlsúlyos Nasdaq index bár 0,2 százalékos pluszban van, eközben az S&P 500 0,1 százalékkal, a Dow pedig 0,5 százalékkal került lejjebb.
Figyelem: az elemzők szerint közel 50 százalékot ralizhat ez a részvény!
A jelenlegi, meglehetősen túlfűtött részvénypiaci környezetben egyik napról a másikra fordulhat a szerencse: könnyen előfordulhat komoly veszteség, de ugyanilyen gyorsan szép nyereséget is lehet realizálni. A JPMorgan most egy olyan izgalmas lehetőségre hívja fel a figyelmet, amivel akár 50 százalékot is lehet keresni a nagybank szakértői szerint.
Szenzációs bejelentés: piacra dobja az Nvidia az első robotagyat
Az Nvidia bejelentette, hogy legújabb robotikai chipmodulja, a Jetson AGX Thor már megvásárolható 3499 dolláros fejlesztői készletként. A vállalat szerint a chip "robotagyként" funkcionál, és az első készletek jövő hónapban kerülnek kiszállításra - jelentette a Cnbc.
Beváltotta fenyegetését Elon Musk
Elon Musk két vállalata, az xAI és az X pert indított az Apple és az OpenAI ellen, versenyellenes összejátszással vádolva őket a mesterséges intelligencia piacon - írta meg a CNBC.
800 millió eurós üzlet a láthatáron - Szárnyal a Puma árfolyama
A Pinault család holding cége, az Artemis fontolgatja a Puma sportszergyártóban lévő 29%-os részesedésének eladását, ami jelentős részvényár-emelkedést eredményezett - írja a Reuters.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
0,7 százalékos eséssel zárta a mai napot a magyar tőzsde, a hazai blue chipek közül az OTP 1,1 százalékkal, a Mol 0,5 százalékkal, a Richter pedig 0,9 százalékkal került lejjebb, a Magyar Telekom viszont 0,6 százalékos pluszban zárt.
Székhelyet váltott az AutoWallis
Székhelyet váltott az AutoWallis - derült ki a cég közleményéből.
Profit warningot adott ki az UBM
Az UBM profit warningot adott ki, melyben közölte, hogy EBITDA-ja jelentősen csökkent a júniusban zárult pénzügyi évben, miközben adózott eredmény szintjén veszteséges lett a vállalat.
Esés az USA-ban
Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow és az S&P 500 0,2 százalékot gyengült, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb. Az indexek múlt pénteken jelentősen emelkedtek, miután Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke jelezte, hogy a központi bank jövő hónapban megkezdheti a monetáris politika lazítását. Ma ehhez képest korrekció látszik a korábbi csúcsdöntés után.
Az Intel csak a kezdet, újabb cégekben vásárolhatja be magát az amerikai állam
A Trump-kormányzat Intelben történt részesedésszerzését követően újabb vállalatokba vásárolhatja be magát - jelentette ki Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója a CNBC műsorában.
Új befektetési forma terjed: a nagy tőzsdék vezetői sürgős levélben figyelmeztetnek a veszélyekre
A világ legnagyobb tőzsdéit képviselő szervezet felszólította az értékpapír-felügyeleti hatóságokat, hogy lépjenek fel a tokenizált részvények ellen, mivel ezek a blokklánc-alapú eszközök új kockázatokat jelentenek a befektetők számára és veszélyeztethetik a piac integritását.
Emelkedéssel nyithat az Intel
Pluszban kezdheti a napot az Intel azt követően, hogy az amerikai kormány múlt pénteken közölte, hogy a 10%-os részesedést szerzett a chipgyártóban. A kormány összesen 8,9 milliárd dollárt fektetett az Intelbe, miután 20,47 dolláros árfolyamon 433,3 millió részvényt vásárolt.
Az Intel árfolyama múlt pénteken közel 6 százalékot emelkedett, ma pedig a 1,9 százalékos pluszban kezdheti a napot.
Enyhe esés
Továbbra is többnyire negatív hangulat uralkodik az európai tőzsdéken, a magyar piac is határozott mínuszban van. Az amerikai piacnyitásra sem jók az előjelek, a határidős indexek állása alapján az amerikai tőzsdék kisebb mínuszban nyithatnak a múlt pénteki csúcsdöntés után.
Tőkepiaci együttműködést kötöttek a közép- és kelet-európai régió országai
Mától regionális tőkepiaci együttműködés erősíti a közép- és kelet-európai régió, így Magyarország versenyképességét az európai uniós pénzügyi térben - közölte az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Nagy forgalommal emelkedik az Épduferr
10,5 százalékot ralizott a mai kersekedésben az Épduferr árfolyama, de ami ennél is szembetűnőbb, hogy mindez kifejezetten magas, 109 millió forintos forgalom mellett történik.
Az Épduferr ezzel a negyedik legforgalmasabb papír a magyar tőzsdén, megelőzve a Magyar Telekomot.
Az Épduferr az elmúlt időszak legjobban teljesítő részvénye a magyar tőzsdén, a generálkivitelező vállalat árfolyamának szárnyalása az követően indult be, hogy a kormány júliusban bejelentette az Otthon Start program indulását.
Az árfolyam a program július 2-i indulása óta közel 380 százalékot ralizott.
Rossz a hangulat
Többnyire továbbra is esés látszik az európai tőzsdéken, a régiót összefogó Stoxx 600 index 0,2 százalékos mínuszban van. A lengyel tőzsde ehhez képest felülteljesítő, elsősorban a bankrészvények felpattanásának köszönhetően.
A kezdeti emelkedés után a magyar tőzsde is lefordult, a BUX már 0,6 százalékos mínuszban van. A blue chipek közül az OTP 1,1 százalékot esett, a Richter 0,8 százalékos mínuszban van, míg a Mol és a Magyar Telekom stagnál.
Lezárult a kínai ingatlanbirodalom drámája: kivezették az Evergrande részvényeit a tőzsdéről
A China Evergrande Group részvényeit hétfőn törölték a hongkongi tőzsdéről, ami az egyik legnagyobb piaci értékű és volumenű kivezetés az elmúlt években. Az egykor Kína legnagyobb ingatlanfejlesztőjének számító vállalat pénzügyi válsága 2021-ben vált nyilvánossá.
Összeomlott a dán energiaóriás a tőzsdén: szinte kész volt a cég gigaprojektja, amikor közbeszólt az amerikai kormány
Az Orsted részvényei közel 17 százalékot zuhantak, miután az amerikai kormány leállította a vállalat szinte kész szélerőmű-projektjének építését - számolt be a CNBC.
Közel 20 milliárd dolláros üzlet készül: a Dr Pepper gyártója szemet vetett a Jacobs kávé mögötti cégre
A Keurig Dr Pepper 18 milliárd dollárért venné meg az európai JDE Peet's (Jacobs Douwe Egberts) kávécéget, majd a tranzakciót követően tervezik az ital- és kávéüzletágak szétválasztását - számolt be a WSJ.
Kis felpattanás a lengyel tőzsdén
Múlt pénteken nagyot esett a lengyel tőzsde, elsősorban a bankrészvények gyengélkedése miatt. Az esést az váltotta ki, hogy az ország pénzügyminisztériuma bejelentette, hogy a költségvetés megerősítése érdekében emelni kívánja a bankok által fizetendő társasági adó mértékét. A lengyel pénzügyminisztérium csütörtökön jelentette be, hogy egy olyan törvényjavaslaton dologozik, amely a bankok által fizetett társasági adókulcsot a jelenlegi 19%-ról 23%-ra emelné.
Pénteken 3,7 százalékot esett a WIG20 index, ma azonban 0,6 százalékot emelkedett a lengyel tőzsde.
Az MBank 3,8 százalékot, az Alior 2,4 százalékot, Santander Bank Polska 2,5 százalékot, a Pekao pedig 1,4 százalékot emelkedett.
Esnek az európai tőzsdék
Eséssel indul a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,5 százalékkal került lejjebb, míg a CAC 0,4 százalékot gyengült, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot emelkedett. A milánói börze lejjebb került 0,2 százalékkal, míg a spanyol piac 0,3 százalékot esett.
Emelkedéssel indul a hét a magyar tőzsdén
Bár az európai piacokon kisebb eséssel indult a mai kereskedés, a magyar tőzsde felülteljesítő a régióban.
Új autót villantott a Nio, tépik a részvényeket
A kínai Nio elektromosautó-gyártó részvényei jelentősen emelkedtek a hongkongi tőzsdén, miután a vállalat bemutatta legújabb, megfizethető árú modelljét - számolt be a CNBC.
Áremelés jön a Spotify-nál
A Spotify áremelést tervez, miközben új szolgáltatásokba fektet be - tudósított a CNBC.
Iránykeresés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,33 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,83 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji tőzsde 0,82 százalékot erősödött.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,01 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az államháztartás júliusi részletes beszámolóját ismerhetjük meg, amiből kiderül a múlt havi 12,8 milliárd forintos hiány háttere. Ez vélhetően nem fogja megrengetni a piacokat, de a kockázatok miatt a szakértők és a befektetők kiemelten figyelik a költségvetés helyzetét. Németországban az IFO index friss adata jelenik meg a hét elején.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Nikkei index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 54,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 631,74
|1,9%
|1,5%
|2,5%
|7,3%
|12,1%
|63,4%
|S&P 500
|6 466,91
|1,5%
|0,3%
|2,5%
|10,0%
|16,1%
|90,4%
|Nasdaq
|23 498,12
|1,5%
|-0,9%
|1,9%
|11,8%
|20,6%
|103,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 633,29
|0,1%
|-1,7%
|7,2%
|6,9%
|11,6%
|86,0%
|Hang Seng
|25 339,14
|0,9%
|0,3%
|0,8%
|26,3%
|43,6%
|0,9%
|CSI 300
|4 378
|2,1%
|4,2%
|6,3%
|11,3%
|32,1%
|-7,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 363,09
|0,3%
|0,0%
|1,3%
|22,4%
|31,7%
|90,9%
|CAC
|7 969,69
|0,4%
|0,6%
|2,9%
|8,0%
|5,9%
|62,8%
|FTSE
|9 321,4
|0,1%
|2,0%
|3,3%
|14,1%
|12,5%
|55,3%
|FTSE MIB
|43 310,28
|0,7%
|1,5%
|7,8%
|26,7%
|30,0%
|119,9%
|IBEX
|15 396,8
|0,6%
|0,8%
|9,7%
|32,8%
|38,0%
|120,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 513,1
|-0,5%
|0,3%
|5,2%
|33,0%
|44,1%
|192,7%
|ATX
|4 786,33
|-0,5%
|-1,2%
|6,5%
|30,7%
|31,0%
|118,1%
|PX
|2 299,66
|-0,4%
|-1,0%
|5,8%
|30,6%
|45,4%
|156,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 720
|0,0%
|0,2%
|9,0%
|41,6%
|66,9%
|184,4%
|Mol
|2 950
|-1,9%
|-0,9%
|-2,3%
|8,1%
|7,3%
|71,6%
|Richter
|10 690
|-0,6%
|1,7%
|4,2%
|2,8%
|0,4%
|47,9%
|Magyar Telekom
|1 964
|-0,8%
|2,4%
|11,0%
|54,2%
|87,4%
|419,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,08
|-0,7%
|0,5%
|-5,2%
|-11,5%
|-13,1%
|51,9%
|Brent
|67,77
|0,1%
|3,0%
|-1,3%
|-9,3%
|-12,4%
|52,6%
|Arany
|3 376,4
|1,1%
|1,0%
|-1,5%
|28,6%
|36,3%
|74,1%
|Devizák
|EURHUF
|394,6250
|-0,4%
|-0,1%
|-1,1%
|-4,1%
|0,2%
|12,5%
|USDHUF
|336,7683
|-1,3%
|-0,1%
|-1,0%
|-15,2%
|-4,9%
|13,1%
|GBPHUF
|456,2400
|-0,4%
|-0,3%
|-0,7%
|-8,3%
|-1,6%
|17,1%
|EURUSD
|1,1718
|0,9%
|0,1%
|0,0%
|13,2%
|5,4%
|-0,5%
|USDJPY
|148,1600
|0,0%
|0,9%
|1,2%
|-5,7%
|1,3%
|39,8%
|GBPUSD
|1,3525
|0,7%
|-0,3%
|0,2%
|8,0%
|3,2%
|3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 891
|3,9%
|-0,5%
|-2,6%
|23,8%
|93,6%
|913,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-1,6%
|-1,5%
|-2,3%
|-7,3%
|9,9%
|579,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|-1,3%
|-2,2%
|5,0%
|13,2%
|22,3%
|-594,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|0,6%
|1,7%
|1,1%
|7,9%
|11,7%
|206,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
