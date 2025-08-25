Mínuszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon

Pluszban kezdheti a napot az Intel azt követően, hogy az amerikai kormány múlt pénteken közölte, hogy a 10%-os részesedést szerzett a chipgyártóban. A kormány összesen 8,9 milliárd dollárt fektetett az Intelbe, miután 20,47 dolláros árfolyamon 433,3 millió részvényt vásárolt.

Az Intel árfolyama múlt pénteken közel 6 százalékot emelkedett, ma pedig a 1,9 százalékos pluszban kezdheti a napot.