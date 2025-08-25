Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Iránykeresés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,33 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,83 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji tőzsde 0,82 százalékot erősödött.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,01 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalék pluszban nyithat.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma az államháztartás júliusi részletes beszámolóját ismerhetjük meg, amiből kiderül a múlt havi 12,8 milliárd forintos hiány háttere. Ez vélhetően nem fogja megrengetni a piacokat, de a kockázatok miatt a szakértők és a befektetők kiemelten figyelik a költségvetés helyzetét. Németországban az IFO index friss adata jelenik meg a hét elején.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Nikkei index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 54,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 631,74
|1,9%
|1,5%
|2,5%
|7,3%
|12,1%
|63,4%
|S&P 500
|6 466,91
|1,5%
|0,3%
|2,5%
|10,0%
|16,1%
|90,4%
|Nasdaq
|23 498,12
|1,5%
|-0,9%
|1,9%
|11,8%
|20,6%
|103,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 633,29
|0,1%
|-1,7%
|7,2%
|6,9%
|11,6%
|86,0%
|Hang Seng
|25 339,14
|0,9%
|0,3%
|0,8%
|26,3%
|43,6%
|0,9%
|CSI 300
|4 378
|2,1%
|4,2%
|6,3%
|11,3%
|32,1%
|-7,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 363,09
|0,3%
|0,0%
|1,3%
|22,4%
|31,7%
|90,9%
|CAC
|7 969,69
|0,4%
|0,6%
|2,9%
|8,0%
|5,9%
|62,8%
|FTSE
|9 321,4
|0,1%
|2,0%
|3,3%
|14,1%
|12,5%
|55,3%
|FTSE MIB
|43 310,28
|0,7%
|1,5%
|7,8%
|26,7%
|30,0%
|119,9%
|IBEX
|15 396,8
|0,6%
|0,8%
|9,7%
|32,8%
|38,0%
|120,5%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|105 513,1
|-0,5%
|0,3%
|5,2%
|33,0%
|44,1%
|192,7%
|ATX
|4 786,33
|-0,5%
|-1,2%
|6,5%
|30,7%
|31,0%
|118,1%
|PX
|2 299,66
|-0,4%
|-1,0%
|5,8%
|30,6%
|45,4%
|156,5%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 720
|0,0%
|0,2%
|9,0%
|41,6%
|66,9%
|184,4%
|Mol
|2 950
|-1,9%
|-0,9%
|-2,3%
|8,1%
|7,3%
|71,6%
|Richter
|10 690
|-0,6%
|1,7%
|4,2%
|2,8%
|0,4%
|47,9%
|Magyar Telekom
|1 964
|-0,8%
|2,4%
|11,0%
|54,2%
|87,4%
|419,6%
|Nyersanyagok
|WTI
|64,08
|-0,7%
|0,5%
|-5,2%
|-11,5%
|-13,1%
|51,9%
|Brent
|67,77
|0,1%
|3,0%
|-1,3%
|-9,3%
|-12,4%
|52,6%
|Arany
|3 376,4
|1,1%
|1,0%
|-1,5%
|28,6%
|36,3%
|74,1%
|Devizák
|EURHUF
|394,6250
|-0,4%
|-0,1%
|-1,1%
|-4,1%
|0,2%
|12,5%
|USDHUF
|336,7683
|-1,3%
|-0,1%
|-1,0%
|-15,2%
|-4,9%
|13,1%
|GBPHUF
|456,2400
|-0,4%
|-0,3%
|-0,7%
|-8,3%
|-1,6%
|17,1%
|EURUSD
|1,1718
|0,9%
|0,1%
|0,0%
|13,2%
|5,4%
|-0,5%
|USDJPY
|148,1600
|0,0%
|0,9%
|1,2%
|-5,7%
|1,3%
|39,8%
|GBPUSD
|1,3525
|0,7%
|-0,3%
|0,2%
|8,0%
|3,2%
|3,5%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|116 891
|3,9%
|-0,5%
|-2,6%
|23,8%
|93,6%
|913,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,24
|-1,6%
|-1,5%
|-2,3%
|-7,3%
|9,9%
|579,0%
|10 éves német állampapírhozam
|2,68
|-1,3%
|-2,2%
|5,0%
|13,2%
|22,3%
|-594,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,14
|0,6%
|1,7%
|1,1%
|7,9%
|11,7%
|206,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Több mint öt éve nem láttunk ilyet, és tovább halmozza a rekordot az MNB
Kedden megint összeül a Monetáris Tanács.
Hatalmas tűz volt Budapesten - Sikerült megfékezni a lángokat
Több tűzoltó szervezet is kivonult a helyszínre.
Elmagyarázta Szergej Lavrov, miért viselt Szovjetuniót dicsőítő pulóvert a Trump-Putyin csúcson
Jól látható volt az SZSZSZR felirat.
Drasztikus változás jön Németországban: a szociális ellátórendszer alapvető átalakítására készülnek
Változnak az idők Európa legerősebb országában.
Azt gyakorolja a kínai hadsereg, hogy tudják kilőni az amerikaiak legendás HIMARS-rendszerét
Még a fegyver élethű mását is megépítették.
Hatalmas sikert jelentett az ukrán főparancsnok: masszív ellentámadás volt Donyeckben
Három falu visszafoglalását jelentették.
Úgy néz ki, nem lesz gyors béke Ukrajnában: már az amerikaiak is fél évről beszélnek
"Remélhetőleg nem lesz ennél több idő."
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Élet egy adatközpont mellett
Vízügyi nehézségek a technológia árnyékában: hogyan hat egy adatközpont a helyi közösség mindennapjaira.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Ha az ételpazarlás ország lenne...
Rengeteg erőforrást használunk fel olyan ételek előállítására, szállítására, feldolgozására és csomagolására, amelyekre végül nincs szükségünk. Az el sem fogyasztott ételhulladékok
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Trump találkozói közelebb hozták a békét?
Milyen garanciák lehetnek kielégítőek Zelenszkijnek és Putyinnak egyaránt?