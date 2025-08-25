  • Megjelenítés
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
Határozott emelkedéssel kezdték a hetet az ázsiai tőzsdék, a vezető indexek lekövették az amerikai piacok múlt pénteki raliját, amelyet Jerome Powell amerikai jegybankelnök kamatpályáról tett nyilatkozata váltott ki. Az európai piacokon ehhez képest nem ennyire pozitívak az előjelek, mindössze iránykeresést jeleznek előre a határidős indexek.
Iránykeresés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,9 százalékot emelkedett, a S&P 500 1,5 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,5 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,33 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,83 százalékkal került feljebb, míg a sanghaji tőzsde 0,82 százalékot erősödött.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,19 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC 0,01 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,38 százalék pluszban nyithat.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,07 százalékot eshet, a S&P 500 0,06 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma az államháztartás júliusi részletes beszámolóját ismerhetjük meg, amiből kiderül a múlt havi 12,8 milliárd forintos hiány háttere. Ez vélhetően nem fogja megrengetni a piacokat, de a kockázatok miatt a szakértők és a befektetők kiemelten figyelik a költségvetés helyzetét. Németországban az IFO index friss adata jelenik meg a hét elején.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,0 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,9 százalékos emelkedéssel a Nikkei index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 54,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 631,74 1,9% 1,5% 2,5% 7,3% 12,1% 63,4%
S&P 500 6 466,91 1,5% 0,3% 2,5% 10,0% 16,1% 90,4%
Nasdaq 23 498,12 1,5% -0,9% 1,9% 11,8% 20,6% 103,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 633,29 0,1% -1,7% 7,2% 6,9% 11,6% 86,0%
Hang Seng 25 339,14 0,9% 0,3% 0,8% 26,3% 43,6% 0,9%
CSI 300 4 378 2,1% 4,2% 6,3% 11,3% 32,1% -7,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 363,09 0,3% 0,0% 1,3% 22,4% 31,7% 90,9%
CAC 7 969,69 0,4% 0,6% 2,9% 8,0% 5,9% 62,8%
FTSE 9 321,4 0,1% 2,0% 3,3% 14,1% 12,5% 55,3%
FTSE MIB 43 310,28 0,7% 1,5% 7,8% 26,7% 30,0% 119,9%
IBEX 15 396,8 0,6% 0,8% 9,7% 32,8% 38,0% 120,5%
Régiós részvényindexek              
BUX 105 513,1 -0,5% 0,3% 5,2% 33,0% 44,1% 192,7%
ATX 4 786,33 -0,5% -1,2% 6,5% 30,7% 31,0% 118,1%
PX 2 299,66 -0,4% -1,0% 5,8% 30,6% 45,4% 156,5%
Magyar blue chipek              
OTP 30 720 0,0% 0,2% 9,0% 41,6% 66,9% 184,4%
Mol 2 950 -1,9% -0,9% -2,3% 8,1% 7,3% 71,6%
Richter 10 690 -0,6% 1,7% 4,2% 2,8% 0,4% 47,9%
Magyar Telekom 1 964 -0,8% 2,4% 11,0% 54,2% 87,4% 419,6%
Nyersanyagok              
WTI 64,08 -0,7% 0,5% -5,2% -11,5% -13,1% 51,9%
Brent 67,77 0,1% 3,0% -1,3% -9,3% -12,4% 52,6%
Arany 3 376,4 1,1% 1,0% -1,5% 28,6% 36,3% 74,1%
Devizák              
EURHUF 394,6250 -0,4% -0,1% -1,1% -4,1% 0,2% 12,5%
USDHUF 336,7683 -1,3% -0,1% -1,0% -15,2% -4,9% 13,1%
GBPHUF 456,2400 -0,4% -0,3% -0,7% -8,3% -1,6% 17,1%
EURUSD 1,1718 0,9% 0,1% 0,0% 13,2% 5,4% -0,5%
USDJPY 148,1600 0,0% 0,9% 1,2% -5,7% 1,3% 39,8%
GBPUSD 1,3525 0,7% -0,3% 0,2% 8,0% 3,2% 3,5%
Kriptovaluták              
Bitcoin 116 891 3,9% -0,5% -2,6% 23,8% 93,6% 913,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,24 -1,6% -1,5% -2,3% -7,3% 9,9% 579,0%
10 éves német állampapírhozam 2,68 -1,3% -2,2% 5,0% 13,2% 22,3% -594,6%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 0,6% 1,7% 1,1% 7,9% 11,7% 206,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
