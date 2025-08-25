  • Megjelenítés
Népszerű éttermek húzhatják le a rolót Budapesten – Megszólalt a tulajdonos az okokról
Népszerű éttermek húzhatják le a rolót Budapesten – Megszólalt a tulajdonos az okokról

Ha a helyzet nem változik, már idén ősszel kénytelen leszek bezárni egy vagy két éttermemet - írta Facebook-oldalán a Wang mesterként ismertté vált Wang Qiang, aki számos népszerű kínai éttermet üzemeltet Budapest-szerte.

Az elmúlt években túléltük a koronavírus-járvány éttermekre mért súlyos csapását, és most is minden erőnkkel próbáljuk elviselni az infláció okozta példátlan gazdasági nyomást – de ezúttal elképzelhető, hogy valóban nem fogunk tudni kitartani

- elevenítette fel az elmúlt évek kihívásait a szakács-étteremtulajdonos, aki 1997-ben nyitotta első vendéglátóegységét a magyar fővárosban. Qiang szerint az veszélyezteti most a vállalkozását, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság január 1-jétől "megszüntette a kínai állampolgárok munkavállalási engedélyeinek kiadását, és ez természetesen a szakácsokat is érinti (kivéve néhány nagy nemzetközi vállalatot, amely jelentős beruházással van jelen Magyarországon)".

A TikTokon is aktív Qiang azt írja, az elmúlt hét hónapban több szakácsa is otthagyta az éttermeit különböző okok miatt,

de nem tud felvenni új, Kínából érkező szakképzett szakácsokat, mert nem kaphatnak vízumot.

Budapesten szinte lehetetlen megfelelő kínai szakácsot találni – nemhogy a szakma élvonalába tartozó mesterszakácsot. Ezért a jelenlegi csapatom óriási nyomás alatt dolgozik, hogy megőrizzük az éttermek megszokott színvonalát

- közölte az étteremtulajdonos, aki emiatt kénytelen felfüggeszteni két, 2025-re tervezett nagy projektet, és komolyan fontolóra kell vennie "egy vagy két éttermem bezárását az őszi-téli időszakban, hogy a többinek esélye legyen a működésre."

Ha a helyzet nem változik, 2026-ra további éttermek bezárására is kényszerülhetek

- tette hozzá. "Tisztában vagyok vele, hogy a jelenlegi bevándorlási politika rendkívül szigorú, ezért a helyzet és a jövő kapcsán nehéz optimistának maradnom" - zárta posztját Wang mester, aki őszintén reméli, hogy "az illetékes hatóságok meghallják a hangját", és lesz lehetőségük párbeszédre.

