Összeomlott a dán energiaóriás a tőzsdén: szinte kész volt a cég gigaprojektje, amikor közbeszólt az amerikai kormány
Összeomlott a dán energiaóriás a tőzsdén: szinte kész volt a cég gigaprojektje, amikor közbeszólt az amerikai kormány

Az Orsted részvényei közel 17 százalékot zuhantak, miután az amerikai kormány leállította a vállalat szinte kész szélerőmű-projektjének építését - számolt be a CNBC.

Nem sokkal a hétfői kereskedés kezdete után az Orsted részvényei 17 százalékot zuhantak. A zuhanást az okozta, hogy pénteken késő este az amerikai Óceáni Energiagazdálkodási Hivatal (Bureau of Ocean Energy Management) leállíttatta a Rhode Island partjainál épülő Revolution Wind projektet.

Az Orsted közlése szerint a projekt már 80 százalékban elkészült, és a tervezett 65 szélturbinából 45-öt már telepítettek.

A vállalat jelezte, hogy betartja az amerikai hatóság utasítását, miközben vizsgálja a lehetőségeket a probléma megoldására és az építkezés folytatására.

A leállítás különösen kritikus időpontban érte a dán vállalatot, amely éppen tőkeemelést tervez. Az Orsted korábban bejelentette, hogy 60 milliárd dán korona értékű részvénykibocsátást hajt végre. A vállalat hétfőn megerősítette, hogy továbbra is kitart a tőkeemelési terv mellett, és ehhez a többségi tulajdonos dán állam támogatását is élvezi.

Az Orsted részvényei jelentősen gyengültek a tőkeemelési tervek bejelentése óta, a mostani fejlemény pedig tovább rontotta a befektetői hangulatot.

