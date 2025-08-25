  • Megjelenítés
Profit warningot adott ki az UBM
Az UBM profit warningot adott ki, melyben közölte, hogy EBITDA-ja jelentősen csökkent a júniusban zárult pénzügyi évben, miközben adózott eredmény szintjén veszteséges lett a vállalat.

Az UBM bejelentette, hogy a mai nappal lezárta a 2024. július 1. napjától 2025. június 30. napjáig tartó üzleti évére vonatkozó, nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) előírásai szerinti konszolidált pénzügyi kimutatások mérlegének és eredménykimutatásának első, nyers (a kibocsátó igazgatósága által még el nem fogadott) tervezetét.

Az ebben szereplő összegek alapján az UBM és leányvállalatai előző üzleti évére vonatkozó főbb konszolidált pénzügyi mutatók összegei várhatóan az alábbiak szerint fognak alakulni:

  • konszolidált nettó árbevétel: 239,9 milliárd forint
  • konszolidált EBITDA: 5,3 milliárd forint
  • konszolidált adózott eredmény: -688,7 millió forint

Összehasonlításképp, a társaság egy évvel korábban 198,7 milliárd forintos árbevételt, 8,2 milliárd forintos EBITDA-t, és 1,4 milliárd forintos adózott eredmény jelentett. A cég által kiadott profit warning alapján az árbevétel 20,7 százalékkal nőtt, míg az EBITDA 35,4 százalékot esett,

az adózott eredmény pedig veszteségbe fordult, és mintegy 2,1 milliárd forinttal marad el az előző évitől.

Az árfolyam egyelőre nem reagált, nem sokkal a nyitás után volt utoljára kötés a papírban. Idén 5,6 százalékot emelkedett az UBM árfolyama.

Címlapkép forrása: Portfolio

