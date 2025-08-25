Székhelyet váltott az AutoWallis

Az AutoWallis igazgatóság úgy döntött, hogy a társaság székhelyét 2025. augusztus 25. napi hatállyal a

1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 34. szám (Liberty Irodaház) alá helyezi át.

A vállalat új székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

A székhely áthelyezésével egy időben a központi irányítás mellett a három üzletág (Kiskereskedelem, Nagykereskedelem és Mobilitási Szolgáltatások) irányítási és adminisztrációs munkatársai is a Liberty Irodaház 5 000 m2 nagyságú részébe költöznek, amely fontos, működési hatékonyságot javító a lépés a cégcsoport életében - közölte a vállalat.

