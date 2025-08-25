Új autót villantott a Nio, tépik a részvényeket

A Nio részvényei Hongkongban közel 18%-kal emelkedtek, ezzel a hetedik egymást követő kereskedési napon folytatódott a részvények szárnyalása.

A rali hátterében az augusztus 21-én bemutatott új ES8 SUV áll,

amely akkumulátor-előfizetési konstrukcióval 308 800 jüanba (14,5 millió forint) kerül, így ez a Nio egyik legmegfizethetőbb modellje. Összehasonlításképpen, a Nio prémium SUV-jai általában 338 000 és 768 000 jüan közötti áron érhetők el.

A vállalat előfizetéses modellje csökkenti a kezdeti költségeket, miközben lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy havi díj ellenében cserélhessék vagy frissíthessék akkumulátoraikat. A szállítások várhatóan szeptember végén kezdődnek meg.

A bejelentést követően a Nio amerikai tőzsdén jegyzett részvényei csütörtökön 9,3%-kal emelkedtek és 5,5 dolláron zártak, pénteken pedig további 14,4%-os növekedéssel 6,34 dolláron fejezték be a napot. Eközben a hongkongi részvények pénteken 11,12%-os emelkedéssel zártak.

Az ES8 bevezetése a kínai elektromos járműpiacon tapasztalható növekvő nyomás közepette történik. A Tencent által támogatott vállalat korábban a prémium szegmenst célozta meg, de most intenzív versennyel szembesül olyan cégek miatt, amelyek hasonló funkciókkal rendelkező járműveket kínálnak alacsonyabb áron.

A Nio nemrégiben két olcsóbb márkát is elindított – az Onvót, amely a tömegpiacot célozza, és a Fireflyt, amely a fiatal városi vásárlóknak szól – hogy szélesebb vásárlói kört érjen el.

