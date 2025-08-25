Új korszak kezdődött Európában: megkezdte a működését az első kereskedelmi "szén-dioxid temető"

  • Megjelenítés
A norvég Equinor energiaipari nagyvállalat és partnerei, a TotalEnergies és a Shell elindították a világ első kereskedelmi szén-dioxid tároló telephelyét az Északi-tengeren.

A Montel beszámolója alapján a Northern Lights elnevezésű projekt az első olyan szén-dioxid tárolására alkalmas telephely, amely már kereskedelmi alapon működik.

A CCS-ipar új szakaszába léptünk Európában. Ez az iparág most nagyon felkapott, és a nehezen kizöldíthető ágazatoknak kínál kézzelfogható lehetőséget a CO2-kibocsátás csökkentésére

- mondta Arnaud Le Foll, a TotalEnergies új üzletágakért és karbonsemlegességért felelős vezető alelnöke. Az Equinor vezérigazgatója, Anders Opedal szerint a projekt bebizonyította, hogy "a szén-dioxid-leválasztás, -szállítás és -tárolás technológiája életképes."

A CCS (Carbon Capture and Storage) technológia az ipari folyamatokból vagy gázerőművi füstgázból kémiai vagy fizikai módszerekkel leválasztja a szén-dioxidot, majd azt sűrítve csővezetéken vagy hajóval elszállítják, végül mély geológiai rétegekben – például kimerült olaj- és gázmezőkben – hosszú távon biztonságosan elhelyezik. Ezzel lényegébe megakadályozzák, hogy a klímavédelmi szempontból kockázatos szén-dioxid a levegőbe halmozódjon fel.

A projekt, amelynek első fázisában 1,5 millió tonna éves tárolási kapacitással rendelkezik, már megállapodott öt norvégiai, dániai, svédországi és hollandiai ipari telephelyről származó szén-dioxid tárolásáról. Az első CO2-szállítmányt júniusban szállították el a Heidelberg cementgyárából a norvégiai Brevikből. 

