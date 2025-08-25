  • Megjelenítés
Villámgyorsan fogy a 440 milliárdos keretösszeg, pedig csak most indul be igazán a program
Üzlet

Villámgyorsan fogy a 440 milliárdos keretösszeg, pedig csak most indul be igazán a program

Portfolio
Meghaladta a 100 milliárd forintot a Jedlik Ányos Energetikai Programra beérkezett pályázatok összértéke - közölte az Energiaügyi Minisztérium.

A tavasszal meghirdetett, a tervek szerint összesen 10 pályázatot tartalmazó energetikai korszerűsítési programcsomag három eleme már elérhető, összesen 114 milliárd forint keretösszeggel - hívta fel a figyelmet a szaktárca. Ez azt is jelenti, hogy az összesen 440 milliárd forint összértékű állami források egynegyedét már meghirdették.

  • Június közepe óta jelentkezhetnek a távhőszolgáltatók a program elsőként meghirdetett kiírására. A 45 milliárd forintos keretösszeg az energiahatékonyság fokozására, a megújuló alapú hőforrásokra, hulladékhő hasznosítására fordítható.
  • A program másik ágazati elemében július 21-e óta igényelhetnek támogatást a távhőtermelők rendszereik megújuló alapú korszerűsítésére. Az 51 milliárd forintos keretből önállóan támogatható tevékenységek közé tartozik a megújuló alapú hőtermelési technológia létesítése (a hőszivattyút is beleértve), hulladékhő hasznosítása vagy hőtároló megvalósítása.
  • A pályázható felhívások közé tartozik a helyi közvilágítás korszerűsítéséhez 18 milliárd forintot biztosító programelem is. A Magyar Falu Programmal közös kezdeményezés jóvoltából a vidéki kistelepülések akár 50 millió forintot nyerhetnek el a lámpatestek cseréjére, autonóm szabályozhatóságuk kiépítésére. A vissza nem térítendő támogatás teljes egészében előlegként is igényelhető.

A minisztérium közlése szerint

hamarosan újabb felhívások élesednek a programban.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Erről is szó lesz a Portfolio immár hagyományos energetikai csúcsrendezvényén, az Energy Investment Forum 2025-ön, ahol önálló szekciót szentelünk a Jedlik Ányos Energetikai Programnak.
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
állampapír befektetés parlament duna-duna-építészet-épület-főváros-idegenforgalom-Magyarország-turizmus-viz
Üzlet
Újabb adócsökkentési javaslatok a kormány asztalán: itt vannak a részletek
Pénzcentrum
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility