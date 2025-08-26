  • Megjelenítés
Az EU-ba menekülnének a svájci cégek Trump vámjai elől
Az EU-ba menekülnének a svájci cégek Trump vámjai elől

Az erős svájci frank és az Egyesült Államok által kivetett magas vámok súlyosan érintik a svájci gépgyártókat és az elektrotechnikai ipart, ezért a cégek harmada az EU-ba vinné át tevékenysége egy részét, miközben elbocsátások is elkerülhetetlenné válnak, írja a Reuters.

A Swissmem iparági szövetség kedden közölte, hogy

a svájci gép- és elektrotechnikai vállalatok 31 százaléka tervezi egyes üzleti tevékenységeinek áthelyezését az Európai Unióba.

Ennek oka az USA által kivetett 39 százalékos importvám, amely az egyik legmagasabb a világon, és jóval meghaladja az EU-t sújtó 15 százalékos szintet. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a svájci frank az év eleje óta mintegy 13 százalékkal erősödött az amerikai dollárral szemben, ami rontja az export versenyképességét.

Martin Hirzel, a Swissmem elnöke a felmérés alapján elmondta: sok vállalat készül a tevékenységek átszervezésére és részleges áthelyezésére, és elbocsátások elkerülhetetlenek.

Az iparág exportja 2025 első félévében 0,9%-kal esett vissza az előző évhez képest, főként az ázsiai kereslet gyengülése és az európai stagnálás miatt. Az év elején még erőteljes növekedést mutatott az amerikai export, de az áprilisi vámfenyegetés után a rendelésállomány a második negyedévben éves szinten 13,4 százalékkal zuhant. A Swissmem szerint a második negyedév üzleti trendje különösen aggasztó.

Címlapkép forrása: Pascal Mora/Bloomberg via Getty Images

