A Swissmem iparági szövetség kedden közölte, hogy
a svájci gép- és elektrotechnikai vállalatok 31 százaléka tervezi egyes üzleti tevékenységeinek áthelyezését az Európai Unióba.
Ennek oka az USA által kivetett 39 százalékos importvám, amely az egyik legmagasabb a világon, és jóval meghaladja az EU-t sújtó 15 százalékos szintet. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a svájci frank az év eleje óta mintegy 13 százalékkal erősödött az amerikai dollárral szemben, ami rontja az export versenyképességét.
Martin Hirzel, a Swissmem elnöke a felmérés alapján elmondta: sok vállalat készül a tevékenységek átszervezésére és részleges áthelyezésére, és elbocsátások elkerülhetetlenek.
Az iparág exportja 2025 első félévében 0,9%-kal esett vissza az előző évhez képest, főként az ázsiai kereslet gyengülése és az európai stagnálás miatt. Az év elején még erőteljes növekedést mutatott az amerikai export, de az áprilisi vámfenyegetés után a rendelésállomány a második negyedévben éves szinten 13,4 százalékkal zuhant. A Swissmem szerint a második negyedév üzleti trendje különösen aggasztó.
Címlapkép forrása: Pascal Mora/Bloomberg via Getty Images
Elképesztő beruházást jelentett be a Suzuki - Évente 1 millió autót gyárthatnak az új központban
Erős a verseny, lépni kell.
Izgulhat a geotermia-szektor: 22 milliárd forint sorsa dől el augusztusban
A távfűtőművek számára életbevágó az előttünk álló időszak.
Az EU-ba menekülnének a svájci cégek Trump vámjai elől
De az erős svájci frank is sújtja őket.
Moszkva és Washington ezen a területen udvarolhat egymásnak elsőként? – "Nincs kizárva" az együttműködés
Legalábbis a Kreml szerint.
Válságban a német autóipar: egy év alatt több mint 50 ezer munkahely szűnt meg
És ez még csak a kezdet.
A magyar mesterterv, ami felforgathatja az amerikai monetáris politikát
Egy Fed Kormányzótanács tag a kulcs mindenhez.
Vége a lazaságnak: Kína bekeményít a karbonpiacon
A legnagyobb szennyezőket célozzák.
Minek megalkotni a világ legjobb vadászgépét, ha nem tud felszállni? - Újabb megoldással állt elő Washington
Folyamatosan akadozik a hajtóművek gyártása.
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Így hangolták össze a CSOK Pluszt és az Otthon Start hitelt
Az eddigi bejelentések és a korábban megjelent tervezettel összhangban valóban módosítják CSOK Plusznál a lakásra vonatkozó árkorlátokat és az első közös lakásszerzés definícióját. De
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Kína úttörő erdőtelepítő programmal támogatja a klímavédelmet
Komoly sebezhetőséggel néznek szembe Kína erdei ökoszisztémái: a monokulturális erdők dominanciája miatt a fás területek érzékenyek lettek a betegségekre, kártevőkr
Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Otthon Start Program - előfordulhat 3% alatti kamat is? A jogszabály rögzíti, hogy a hitel kamata legfeljebb 3% lehet, tehát nem zárja ki a kedvezőbb -3
Családi drámák és új tulajok a világ egyik legismertebb csapatánál
Család drámák, majd új tulajok a világ egyik legismertebb kosárcsapatánál. Kik a Los Angeles Lakers tulajdonosai, és hogyan jutott addig a helyzet, hogy a Buss-család... The post Családi drámá
Miért utálom a legény- (és leány-) búcsúkat?
Nyilván az utálat nagyon erős kifejezés, nem igazán lehetett eddig panaszom, kifejezetten élvezhetőnek találtam azokat, amiken részt vettem. Illetve az olvasó gondolhatja, hogy a bejegyzés elmé
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?