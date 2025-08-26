  • Megjelenítés
Bekerül az S&P 500-ba a leggazdagabb magyar brókercége
Bekerül az S&P 500-ba a leggazdagabb magyar brókercége

Az Interactive Brokers bekerül az S&P 500 indexbe, leváltva a Walgreens Boots Alliance-t. A hírre a brókercég részvényárfolyama közel 5 százalékot emelkedett.

Az S&P Dow Jones Indices hétfőn bejelentette, hogy az Interactive Brokers csütörtöktől tagja lesz az S&P 500 indexnek.

A brókercég a Walgreens Boots Alliance-t váltja, amelyet a Sycamore Partners magántőke-befektető veszi meg.

A hír hatására az Interactive Brokers részvényárfolyama közel 5 százalékot emelkedett a tőzsdezárás utáni kereskedésben. A papírok árfolyama az elmúlt egy évben megduplázódott, idén pedig több mint 40 százalékot emelkedett.

Az átsorolások nyomán a Talen Energy kerül be az S&P MidCap 400-ba az Interactive Brokers helyére, részvényárfolyama több mint 3 százalékot emelkedett piaczárás után.

Az Interactive Brokers alapítója, elnöke és legnagyobb tulajdonosa Thomas Peterffy, a világ leggazdagabb magyarja.

Címlapkép forrása: Tiffany Hagler-Geard/Bloomberg via Getty Images

