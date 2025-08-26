  • Megjelenítés
Döntött az MNB - Felülteljesít a magyar tőzsde
Döntött az MNB - Felülteljesít a magyar tőzsde

Portfolio
Nagyot mentek a világ vezető részvénypiacai az elmúlt hónapokban, több vezető részvényindex is történelmi csúcsa közelében áll, ebben a környezetben elindult profitrealizálás. A legnagyobb esés a francia tőzsdén van, a kormányválság miatt megütötték a helyi részvénypiacot, az esésben az élen a bankrészvények állnak.
Emelkedik a Lockheed Martin

Trump-kormányzati katonai vezetők fontolóra veszik, hogy az Egyesült Államoknak részesedést kellene-e szereznie a legnagyobb védelmi vállalatokban, például a Lockheed Martinban

– utalt rá kedden Howard Lutnick kereskedelmi miniszter.

A hírre ma emelkedik az amerikai védelmi cégek részvényárfolyama, a Lockheed Martin árfolyama 1,6 százalékkal került feljebb, de még így is 7 százalék mínuszban áll idén.

Nemcsak a Lockheed Martint veszik, a General Dynamic és a Northrop Grumman 0,8 százalékot emelkedett.

Stagnálás az amerikai tőzsdéken

A vezető amerikai részvényindexek a hétfői záróérték közelében nyitottak kedden, a piacok még emésztik azt, hogy Donald Trump eltávolítaná a Fed Kormányzótanácsának az egyik tagját, és sokan kivárnak az Nvidia gyorsjelentése előtt.

Döntött az MNB, kis pluszban a BUX

Nem változtatott az irányadó kamatrátán az MNB, ez is volt a várakozás, ennek megfelelően nem hagyott mély nyomokat a döntés a magyar tőzsdén, az OTP, a Mol és a Richter mérsékelten emelkedik, ezzel a BUX index 0,3 százalék pluszban áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Rali

Ma is nagyot megy az Épduferr, a hazai kispapírral július elején még 4 forint körül kereskedtek, most pedig már 21 forint felett állnak a jegyzések. Csak ma 12 százalékot emelkedett az árfolyam. A forgalom kiemelkedő, ma eddig közel 200 millió forint értékben kereskedtek a papírokkal, ezzel az Épduferr az 5. legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.

Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok

Lengyelország után Olaszország is azt fontolgatja, hogy az eddiginél jobban megadóztatja a bankokat a költségvetési egyensúly érdekében - írja a Reuters. Az Intesa Sanpaolo részvényárfolyama 1,9%-os, az UniCredité 3,0%-os mínusz mutat a milánói tőzsdén, alulteljesítve ezzel az olasz részvényindex 1,0%-os csökkenését.

Tovább a cikkhez
Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok
Itt az MNB kamatdöntése!

Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.

Tovább a cikkhez
Itt az MNB kamatdöntése!
Felülteljesít a magyar tőzsde

A régiónkban is elolvadtak a mínuszok, a lengyel, a cseh és az osztrák tőzsde már csak 0,3-0,9 százalék mínuszban van. A magyar tőzsde továbbra is felülteljesítő, a BUX 0,2 százalék pluszban áll, az OTP stagnál, eközben a további három blue chip árfolyama mérsékelten emelkedik.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Csökkennek a mínuszok Európában

Valamelyest enyhült a nyomás az európai tőzsdéken, a német DAX mér csak 0,4, a francia CAC már csak 1,4 százalék mínuszban áll. Az esés mögött részben az előző hetek emelkedése utáni profitrealizálás áll, de nem tett jót a hangulatnak az sem, hogy Donald Trump menesztené Lisa Cookot, a Fed Kormányzótanácsának tagját, és a francia kormányválság is rontja a hangulatot.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi

Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amelyet kiemelt figyelem övez a piacokon. A vállalat az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia-őrület egyik, ha nem legnagyobb nyertesévé vált: bevételei és profitja robbanásszerűen nőtt, részvényárfolyama történelmi csúcsokat döntött, a cég pedig a világ legértékesebb vállalatává vált. A mostani számok azonban arról is árulkodnak majd, hogy meddig tartható fenn ez a lendület, és mennyire indokolt a részvények körül kialakult eufória.

Tovább a cikkhez
Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi
Kormányválság Franciaországban

François Bayrou francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy szeptember 8-án bizalmi szavazást kér a parlamenttől, miután kormánya közel 44 milliárd eurós megtakarítást kíván elérni a 2026-os költségvetésben. A rendkívüli parlamenti ülésszakot az államfő hívja össze, akinek Bayrou kérésére már meg is adta a hozzájárulását. A kormány jövője azonban komoly veszélybe került, mivel a legnagyobb ellenzéki pártok – köztük a Nemzeti Tömörülés, a Zöldek, a La France Insoumise és a szocialisták – nyilvánosan közölték, hogy a miniszterelnök ellen szavaznak. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője egy közösségi bejegyzésben kijelentette: csak az Országgyűlés feloszlatása adhat valódi döntési lehetőséget a franciáknak.

Bayrou arra figyelmeztetett, hogy Franciaország „veszélyben van”, az ország ugyanis a túlzott eladósodás szélére sodródott. A kormány július 15-én mutatta be a 2026-os költségvetést, amely a GDP 113%-át kitevő államadósság csökkentését célozza – ez az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. Emellett Franciaországban a költségvetési hiány is jelentős, 5,8%, ami szintén a legnagyobbak közé tartozik az EU-ban.

A 2025-ös költségvetésről tavaly nem sikerült megállapodni, ami Michel Barnier kormányának bukásához vezetett, miután a bal- és a jobboldali pártok közösen támogatták a bizalmatlansági indítványt. A mostani szavazás kimenetele így könnyen a Bayrou-kormány végét jelentheti.

Erre esnek ma a francia részvények, a vezető francia részvényindex, a CAC már 2 százalék mínuszban áll, eközben a francia állampapírpiaci hozamok emelkednek, a rossz hangulat pedig más európai részvénypiacokat is lefelé húz.

Esnek a német pénzügyi papírok is

A francia tőzsdét is elsősorban a pénzügyi szektor húzza le, nincs ez másként a német piacon sem: az Allianz 1,2, a Deutsche Bank 2, a Commerzbank pedig 4,5 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Esés a régiónkban is

A régiónk tőzsdéin is egyre nagyobb az esés, a lengyel, a cseh és az osztrák vezető részvényindexek 0,7-1,1 százalékot estek. A magyar tőzsde felülteljesítő, bár mind a négy hazai blue chip árfolyama esik, a BUX index csak 0,4 százalék mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Lefordulás Európában

A francia események más európai tőzsdéket is lefelé húznak, a német, a spanyol és a brit vezető részvényindexek 0,5-0,9 százalékot estek.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Nagy esés a francia tőzsdén

Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, elsősorban a francia piac húzza le az indexeket a fokozódó politikai bizonytalanság miatt.

A francia CAC 40 index közel 2 százalékot esett, mivel egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az ország kisebbségi kormányát jövő hónapban megbuktatják. Három nagy ellenzéki párt ugyanis közölte, hogy nem támogatja a szeptember 8-ára tervezett bizalmi szavazást, amelyet François Bayrou miniszterelnök hirdetett meg az átfogó költségvetési megszorítási tervei kapcsán.

Ma az esésben az élen a pénzügyi szektor részvényei állnak, az Axa, a SocGen és a BNP Paribas is több mint 6 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kis mínusz a magyar tőzsdén

Mérsékelt eséssel nyitott a magyar részvénypiac, a BUX index 0,2 százalékot veszített az értékéből, az OTP, a Richter és a Telekom is esik, egyedül a Mol értéke emelkedett a blue chipek közül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Bekerül az S&P 500-ba a leggazdagabb magyar brókercége

Az Interactive Brokers bekerül az S&P 500 indexbe, leváltva a Walgreens Boots Alliance-t. A hírre a brókercég részvényárfolyama közel 5 százalékot emelkedett.

Tovább a cikkhez
Bekerül az S&P 500-ba a leggazdagabb magyar brókercége
Kiszáll a Mercedes, tovább zuhan a Nissan árfolyama

A Nissan részvényárfolyama közel 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz bejelentette, hogy eladja részesedését a japán autógyártóban.

Tovább a cikkhez
Kiszáll a Mercedes, tovább zuhan a Nissan árfolyama
Kis esés a részvénypiacokon

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,95 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékot eshet, a CAC 0,12 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,08 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma jön aztán a már említett legfontosabb esemény magyar szempontból, hiszen összeül a Monetáris Tanács, hogy döntsön az alapkamat sorsáról. A 6,5%-os irányadó rátában komoly meglepetés lenne a változtatás, hiszen a 4,3%-os júliusi infláció továbbra is meghaladja az MNB célsávját, és korábban annak fenntartható eléréséhez kötötték a kamat esetleges csökkentését. Az elemzők számára a legfontosabb kérdés most az, idén lesz-e még egyáltalán kamatvágás, hiszen az inflációs kilátások egyelőre arra utalnak, hogy legfeljebb minimális mozgástere lehet a jegybanknak. A fentieket támaszthatja alá az is, hogy Varga Mihály MNB-elnök a múlt héten ismét az óvatos és türelmes monetáris politika fenntartásának szükségességét hangsúlyozta. Vagyis várhatóan nem csak a kamatszint marad változatlan, hanem a jegybank fő üzenetei is maradnak az eddigiek. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának alakulása lehet lényeges gazdasági konjunktúramutató, melyre érdemes lehet figyelni a nap második felében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 282,47 -0,8% 0,8% 0,8% 6,4% 10,0% 60,3%
S&P 500 6 439,32 -0,4% -0,2% 0,8% 9,5% 14,3% 87,0%
Nasdaq 23 425,6 -0,3% -1,2% 0,7% 11,5% 18,8% 99,8%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 807,82 0,4% -2,1% 3,3% 7,3% 11,6% 83,8%
Hang Seng 25 829,91 1,9% 2,6% 1,7% 28,8% 46,7% 1,3%
CSI 300 4 469,22 2,1% 5,4% 8,3% 13,6% 34,3% -6,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 273,12 -0,4% -0,2% 0,2% 21,9% 30,3% 85,8%
CAC 7 843,04 -1,6% -0,5% 0,1% 6,3% 3,5% 56,6%
FTSE 9 321,4 0,0% 1,8% 2,2% 14,1% 11,9% 54,4%
FTSE MIB 43 227,7 -0,2% 1,4% 6,1% 26,4% 28,5% 115,8%
IBEX 15 265,5 -0,9% 0,1% 7,2% 31,7% 35,4% 114,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 831,4 -0,6% -0,7% 3,4% 32,2% 43,7% 194,5%
ATX 4 759,68 -0,6% -0,4% 4,0% 29,9% 29,0% 113,0%
PX 2 297,05 -0,1% -0,8% 4,0% 30,5% 45,5% 152,7%
Magyar blue chipek              
OTP 30 370 -1,1% -1,1% 6,7% 40,0% 66,3% 189,0%
Mol 2 936 -0,5% -2,1% -4,7% 7,5% 7,2% 71,4%
Richter 10 590 -0,9% 0,2% 1,7% 1,8% -0,4% 46,7%
Magyar Telekom 1 976 0,6% 2,4% 12,3% 55,1% 87,1% 434,1%
Nyersanyagok              
WTI 65,18 1,7% 1,0% -1,8% -10,0% -14,0% 50,9%
Brent 67,77 0,0% 1,6% -1,0% -9,3% -14,1% 47,7%
Arany 3 375,48 0,0% 1,2% 1,3% 28,6% 34,2% 75,7%
Devizák              
EURHUF 397,2 0,7% 0,5% 0,2% -3,4% 1,0% 12,8%
USDHUF 339,7776 0,9% 0,3% 0,6% -14,5% -3,4% 14,1%
GBPHUF 460,1750 0,9% 0,6% 1,4% -7,5% -1,0% 17,4%
EURUSD 1,1690 -0,2% 0,2% -0,3% 12,9% 4,6% -1,1%
USDJPY 148,1600 0,0% 0,1% 0,3% -5,7% 2,0% 39,1%
GBPUSD 1,3503 -0,2% -0,1% 0,5% 7,8% 2,4% 2,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 110 136 -5,8% -5,3% -6,4% 16,7% 71,9% 872,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,27 0,5% -1,3% -2,7% -6,7% 12,1% 538,5%
10 éves német állampapírhozam 2,72 1,5% -0,7% 1,6% 14,9% 25,3% -693,2%
10 éves magyar állampapírhozam 7,12 -0,3% 1,1% -0,1% 7,6% 11,3% 197,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Köszi, Trump: szeptemberben jöhet az újabb kamatcsökkentés?

5 dolog, amitől rettegnek a profik

Módosították a bankadót a keddi összeomlás után, így reagált az olasz tőzsde

Címlapkép forrása: Michael Duerinckx

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

