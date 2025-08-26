Döntött az MNB - Felülteljesít a magyar tőzsde

François Bayrou francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy szeptember 8-án bizalmi szavazást kér a parlamenttől, miután kormánya közel 44 milliárd eurós megtakarítást kíván elérni a 2026-os költségvetésben. A rendkívüli parlamenti ülésszakot az államfő hívja össze, akinek Bayrou kérésére már meg is adta a hozzájárulását. A kormány jövője azonban komoly veszélybe került, mivel a legnagyobb ellenzéki pártok – köztük a Nemzeti Tömörülés, a Zöldek, a La France Insoumise és a szocialisták – nyilvánosan közölték, hogy a miniszterelnök ellen szavaznak. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője egy közösségi bejegyzésben kijelentette: csak az Országgyűlés feloszlatása adhat valódi döntési lehetőséget a franciáknak.

Bayrou arra figyelmeztetett, hogy Franciaország „veszélyben van”, az ország ugyanis a túlzott eladósodás szélére sodródott. A kormány július 15-én mutatta be a 2026-os költségvetést, amely a GDP 113%-át kitevő államadósság csökkentését célozza – ez az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. Emellett Franciaországban a költségvetési hiány is jelentős, 5,8%, ami szintén a legnagyobbak közé tartozik az EU-ban.

A 2025-ös költségvetésről tavaly nem sikerült megállapodni, ami Michel Barnier kormányának bukásához vezetett, miután a bal- és a jobboldali pártok közösen támogatták a bizalmatlansági indítványt. A mostani szavazás kimenetele így könnyen a Bayrou-kormány végét jelentheti.

Erre esnek ma a francia részvények, a vezető francia részvényindex, a CAC már 2 százalék mínuszban áll, eközben a francia állampapírpiaci hozamok emelkednek, a rossz hangulat pedig más európai részvénypiacokat is lefelé húz.