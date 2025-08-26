Döntött az MNB - Felülteljesít a magyar tőzsde

Emelkedik a Lockheed Martin
Trump-kormányzati katonai vezetők fontolóra veszik, hogy az Egyesült Államoknak részesedést kellene-e szereznie a legnagyobb védelmi vállalatokban, például a Lockheed Martinban
– utalt rá kedden Howard Lutnick kereskedelmi miniszter.
A hírre ma emelkedik az amerikai védelmi cégek részvényárfolyama, a Lockheed Martin árfolyama 1,6 százalékkal került feljebb, de még így is 7 százalék mínuszban áll idén.
Nemcsak a Lockheed Martint veszik, a General Dynamic és a Northrop Grumman 0,8 százalékot emelkedett.
Stagnálás az amerikai tőzsdéken
A vezető amerikai részvényindexek a hétfői záróérték közelében nyitottak kedden, a piacok még emésztik azt, hogy Donald Trump eltávolítaná a Fed Kormányzótanácsának az egyik tagját, és sokan kivárnak az Nvidia gyorsjelentése előtt.
Döntött az MNB, kis pluszban a BUX
Nem változtatott az irányadó kamatrátán az MNB, ez is volt a várakozás, ennek megfelelően nem hagyott mély nyomokat a döntés a magyar tőzsdén, az OTP, a Mol és a Richter mérsékelten emelkedik, ezzel a BUX index 0,3 százalék pluszban áll.
Rali
Ma is nagyot megy az Épduferr, a hazai kispapírral július elején még 4 forint körül kereskedtek, most pedig már 21 forint felett állnak a jegyzések. Csak ma 12 százalékot emelkedett az árfolyam. A forgalom kiemelkedő, ma eddig közel 200 millió forint értékben kereskedtek a papírokkal, ezzel az Épduferr az 5. legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.
Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok
Lengyelország után Olaszország is azt fontolgatja, hogy az eddiginél jobban megadóztatja a bankokat a költségvetési egyensúly érdekében - írja a Reuters. Az Intesa Sanpaolo részvényárfolyama 1,9%-os, az UniCredité 3,0%-os mínusz mutat a milánói tőzsdén, alulteljesítve ezzel az olasz részvényindex 1,0%-os csökkenését.
Itt az MNB kamatdöntése!
Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.
Felülteljesít a magyar tőzsde
A régiónkban is elolvadtak a mínuszok, a lengyel, a cseh és az osztrák tőzsde már csak 0,3-0,9 százalék mínuszban van. A magyar tőzsde továbbra is felülteljesítő, a BUX 0,2 százalék pluszban áll, az OTP stagnál, eközben a további három blue chip árfolyama mérsékelten emelkedik.
Csökkennek a mínuszok Európában
Valamelyest enyhült a nyomás az európai tőzsdéken, a német DAX mér csak 0,4, a francia CAC már csak 1,4 százalék mínuszban áll. Az esés mögött részben az előző hetek emelkedése utáni profitrealizálás áll, de nem tett jót a hangulatnak az sem, hogy Donald Trump menesztené Lisa Cookot, a Fed Kormányzótanácsának tagját, és a francia kormányválság is rontja a hangulatot.
Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amelyet kiemelt figyelem övez a piacokon. A vállalat az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia-őrület egyik, ha nem legnagyobb nyertesévé vált: bevételei és profitja robbanásszerűen nőtt, részvényárfolyama történelmi csúcsokat döntött, a cég pedig a világ legértékesebb vállalatává vált. A mostani számok azonban arról is árulkodnak majd, hogy meddig tartható fenn ez a lendület, és mennyire indokolt a részvények körül kialakult eufória.
Kormányválság Franciaországban
François Bayrou francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy szeptember 8-án bizalmi szavazást kér a parlamenttől, miután kormánya közel 44 milliárd eurós megtakarítást kíván elérni a 2026-os költségvetésben. A rendkívüli parlamenti ülésszakot az államfő hívja össze, akinek Bayrou kérésére már meg is adta a hozzájárulását. A kormány jövője azonban komoly veszélybe került, mivel a legnagyobb ellenzéki pártok – köztük a Nemzeti Tömörülés, a Zöldek, a La France Insoumise és a szocialisták – nyilvánosan közölték, hogy a miniszterelnök ellen szavaznak. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője egy közösségi bejegyzésben kijelentette: csak az Országgyűlés feloszlatása adhat valódi döntési lehetőséget a franciáknak.
Bayrou arra figyelmeztetett, hogy Franciaország „veszélyben van”, az ország ugyanis a túlzott eladósodás szélére sodródott. A kormány július 15-én mutatta be a 2026-os költségvetést, amely a GDP 113%-át kitevő államadósság csökkentését célozza – ez az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. Emellett Franciaországban a költségvetési hiány is jelentős, 5,8%, ami szintén a legnagyobbak közé tartozik az EU-ban.
A 2025-ös költségvetésről tavaly nem sikerült megállapodni, ami Michel Barnier kormányának bukásához vezetett, miután a bal- és a jobboldali pártok közösen támogatták a bizalmatlansági indítványt. A mostani szavazás kimenetele így könnyen a Bayrou-kormány végét jelentheti.
Erre esnek ma a francia részvények, a vezető francia részvényindex, a CAC már 2 százalék mínuszban áll, eközben a francia állampapírpiaci hozamok emelkednek, a rossz hangulat pedig más európai részvénypiacokat is lefelé húz.
Esnek a német pénzügyi papírok is
A francia tőzsdét is elsősorban a pénzügyi szektor húzza le, nincs ez másként a német piacon sem: az Allianz 1,2, a Deutsche Bank 2, a Commerzbank pedig 4,5 százalékot esett.
Esés a régiónkban is
A régiónk tőzsdéin is egyre nagyobb az esés, a lengyel, a cseh és az osztrák vezető részvényindexek 0,7-1,1 százalékot estek. A magyar tőzsde felülteljesítő, bár mind a négy hazai blue chip árfolyama esik, a BUX index csak 0,4 százalék mínuszban áll.
Lefordulás Európában
A francia események más európai tőzsdéket is lefelé húznak, a német, a spanyol és a brit vezető részvényindexek 0,5-0,9 százalékot estek.
Nagy esés a francia tőzsdén
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, elsősorban a francia piac húzza le az indexeket a fokozódó politikai bizonytalanság miatt.
A francia CAC 40 index közel 2 százalékot esett, mivel egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az ország kisebbségi kormányát jövő hónapban megbuktatják. Három nagy ellenzéki párt ugyanis közölte, hogy nem támogatja a szeptember 8-ára tervezett bizalmi szavazást, amelyet François Bayrou miniszterelnök hirdetett meg az átfogó költségvetési megszorítási tervei kapcsán.
Ma az esésben az élen a pénzügyi szektor részvényei állnak, az Axa, a SocGen és a BNP Paribas is több mint 6 százalékot esett.
Kis mínusz a magyar tőzsdén
Mérsékelt eséssel nyitott a magyar részvénypiac, a BUX index 0,2 százalékot veszített az értékéből, az OTP, a Richter és a Telekom is esik, egyedül a Mol értéke emelkedett a blue chipek közül.
Bekerül az S&P 500-ba a leggazdagabb magyar brókercége
Az Interactive Brokers bekerül az S&P 500 indexbe, leváltva a Walgreens Boots Alliance-t. A hírre a brókercég részvényárfolyama közel 5 százalékot emelkedett.
Kiszáll a Mercedes, tovább zuhan a Nissan árfolyama
A Nissan részvényárfolyama közel 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz bejelentette, hogy eladja részesedését a japán autógyártóban.
Kis esés a részvénypiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,95 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékot eshet, a CAC 0,12 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,08 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma jön aztán a már említett legfontosabb esemény magyar szempontból, hiszen összeül a Monetáris Tanács, hogy döntsön az alapkamat sorsáról. A 6,5%-os irányadó rátában komoly meglepetés lenne a változtatás, hiszen a 4,3%-os júliusi infláció továbbra is meghaladja az MNB célsávját, és korábban annak fenntartható eléréséhez kötötték a kamat esetleges csökkentését. Az elemzők számára a legfontosabb kérdés most az, idén lesz-e még egyáltalán kamatvágás, hiszen az inflációs kilátások egyelőre arra utalnak, hogy legfeljebb minimális mozgástere lehet a jegybanknak. A fentieket támaszthatja alá az is, hogy Varga Mihály MNB-elnök a múlt héten ismét az óvatos és türelmes monetáris politika fenntartásának szükségességét hangsúlyozta. Vagyis várhatóan nem csak a kamatszint marad változatlan, hanem a jegybank fő üzenetei is maradnak az eddigiek. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának alakulása lehet lényeges gazdasági konjunktúramutató, melyre érdemes lehet figyelni a nap második felében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 282,47
|-0,8%
|0,8%
|0,8%
|6,4%
|10,0%
|60,3%
|S&P 500
|6 439,32
|-0,4%
|-0,2%
|0,8%
|9,5%
|14,3%
|87,0%
|Nasdaq
|23 425,6
|-0,3%
|-1,2%
|0,7%
|11,5%
|18,8%
|99,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 807,82
|0,4%
|-2,1%
|3,3%
|7,3%
|11,6%
|83,8%
|Hang Seng
|25 829,91
|1,9%
|2,6%
|1,7%
|28,8%
|46,7%
|1,3%
|CSI 300
|4 469,22
|2,1%
|5,4%
|8,3%
|13,6%
|34,3%
|-6,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 273,12
|-0,4%
|-0,2%
|0,2%
|21,9%
|30,3%
|85,8%
|CAC
|7 843,04
|-1,6%
|-0,5%
|0,1%
|6,3%
|3,5%
|56,6%
|FTSE
|9 321,4
|0,0%
|1,8%
|2,2%
|14,1%
|11,9%
|54,4%
|FTSE MIB
|43 227,7
|-0,2%
|1,4%
|6,1%
|26,4%
|28,5%
|115,8%
|IBEX
|15 265,5
|-0,9%
|0,1%
|7,2%
|31,7%
|35,4%
|114,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 831,4
|-0,6%
|-0,7%
|3,4%
|32,2%
|43,7%
|194,5%
|ATX
|4 759,68
|-0,6%
|-0,4%
|4,0%
|29,9%
|29,0%
|113,0%
|PX
|2 297,05
|-0,1%
|-0,8%
|4,0%
|30,5%
|45,5%
|152,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 370
|-1,1%
|-1,1%
|6,7%
|40,0%
|66,3%
|189,0%
|Mol
|2 936
|-0,5%
|-2,1%
|-4,7%
|7,5%
|7,2%
|71,4%
|Richter
|10 590
|-0,9%
|0,2%
|1,7%
|1,8%
|-0,4%
|46,7%
|Magyar Telekom
|1 976
|0,6%
|2,4%
|12,3%
|55,1%
|87,1%
|434,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,18
|1,7%
|1,0%
|-1,8%
|-10,0%
|-14,0%
|50,9%
|Brent
|67,77
|0,0%
|1,6%
|-1,0%
|-9,3%
|-14,1%
|47,7%
|Arany
|3 375,48
|0,0%
|1,2%
|1,3%
|28,6%
|34,2%
|75,7%
|Devizák
|EURHUF
|397,2
|0,7%
|0,5%
|0,2%
|-3,4%
|1,0%
|12,8%
|USDHUF
|339,7776
|0,9%
|0,3%
|0,6%
|-14,5%
|-3,4%
|14,1%
|GBPHUF
|460,1750
|0,9%
|0,6%
|1,4%
|-7,5%
|-1,0%
|17,4%
|EURUSD
|1,1690
|-0,2%
|0,2%
|-0,3%
|12,9%
|4,6%
|-1,1%
|USDJPY
|148,1600
|0,0%
|0,1%
|0,3%
|-5,7%
|2,0%
|39,1%
|GBPUSD
|1,3503
|-0,2%
|-0,1%
|0,5%
|7,8%
|2,4%
|2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 136
|-5,8%
|-5,3%
|-6,4%
|16,7%
|71,9%
|872,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|0,5%
|-1,3%
|-2,7%
|-6,7%
|12,1%
|538,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,72
|1,5%
|-0,7%
|1,6%
|14,9%
|25,3%
|-693,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,12
|-0,3%
|1,1%
|-0,1%
|7,6%
|11,3%
|197,9%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Michael Duerinckx
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Sosem lesz vége - Megint elakadtak a gázai béketárgyalások
Most Jeruzsálemnél pattog a labda.
Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!
Nem jött el a kamatcsökkentés ideje.
Szomorú rekord: az erdőtüzek elképesztő pusztítást vittek véghez az Európai Unióban
Egyre súlyosabb a probléma.
Ezt nem így tervezték: NATO-tagállam területén csapódott be az ukrán drón, ez áll az eset hátterében
Egy nagyváros közelében zuhant le.
Nagyot menetelt az izgalmas befektetés, de most már jobb lesz vigyázni
Közel 30 százalék fél év alatt.
Most mindenki megmondhatja a tutit az Otthon Startról: áldás vagy átok a kormány új hitele?
Itt a lehetőség a kendőzetlen véleménynyilvánításra.
Ingatlanpiaci elemzőt keres a Portfolio, jelentkezz hozzánk!
Rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel várunk.
Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok
Zuhan az Intesa és az UniCredit.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?
Szemünk előtt tűnik el a magyar gyümölcs, külföldi áru veszi át a helyét a boltokban
Mit tud kezdeni az ágazat az erős importnyomás miatti polcvesztéssel?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.