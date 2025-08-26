Enyhe pluszban zárt Amerika
Nem ez volt a világ legizgalmasabb napja az amerikai tőzsdéken, nagy napközbeni mozgások után végül egy utolsó órás véghajrával mindhárom fontosabb amerikai részvényindex enyhe pluszban zárt.
- A Dow Jones 0,3%-os,
- az S&P 500 0,4%-os,
- a Nasdaq 0,44%-os pluszban tért nyugovóra.
Mindenki az Nvidiára vár
A chipgyártó negyedéves számai másfél óra múlva jönnek ki, az amerikai tőzsdék továbbra is nyugodtak. Záráshoz egyre inkább közelítve a Dow Jones 0,05%-os, az S&P 500 0,12%-os, a Nasdaq 0,14%-os pluszt mutat.
Továbbra sincsenek nagy mozgások
A vezető amerikai indexek továbbra is alig-alig mozognak ma, Dow Jones 0,07%-os, a Nasdaq 0,21%-os, az S&P 500 0,15%-os pozitív irányú változást mutat. A tőzsdén annak ellenére viszonylagos nyugalom van, hogy az amerikai címlapokon szinte mind Lisa Cook kirúgása a téma - a Federal Reserve (amerikai jegybank) igazgatótanácsának elnökét ugyanis ki akarja tenni Donald Trump amerikai elnök.
Óriási büntetést fizetett a Stellantis
A Stellantis, a Chrysler anyavállalata idén 190,6 millió dollárnyi büntetést fizetett az amerikai üzemanyag-hatékonysági követelmények nem teljesítése miatt.
Megvan az új iPhone bemutatásának időpontja
Az Apple szeptember 9-én tartja meg éves őszi eseményét, ahol várhatóan bemutatja az új iPhone-okat, órákat és egyéb eszközöket, miközben a mesterséges intelligencia integrálására tett erőfeszítéseit is demonstrálja.
Alig mozulnak az amerikai piacok
A fontosabb amerikai részvényindexekben alig látható mozgás ma késő délután: úgy fest, a befektetők egyelőre kivárnak Donald Trump elnök, illetve a Fed esetleges bejelentései előtt. Mindemellett a mai nap nagy sztorija lesz, hogy az Nvidia hamarosan közzéteszi negyedéves számait, ami az eredményektől függően letörheti, vagy tovább húzhatja az AI-hypeot. A techcég jelentése azonban csak zárás után várható.
A mai kereskedésben eddig
- az S&P 500 0,12%-ot,
- a Nasdaq 0,27%-ot mozdult pozitív irányba,
- a Dow Jones kerek nullában van nyitáshoz képest.
Emelkedett a BUX
0,3 százalék pluszban zárt a BUX, amivel a magyar tőzsde felülteljesített Európában, ahol a vezető részvényindexek nagy része eséssel zárt. A hazai piacon a Magyar Telekom kivételével minden blue chip emelkedett.
Emelkedik a Lockheed Martin
Trump-kormányzati katonai vezetők fontolóra veszik, hogy az Egyesült Államoknak részesedést kellene-e szereznie a legnagyobb védelmi vállalatokban, például a Lockheed Martinban
– utalt rá kedden Howard Lutnick kereskedelmi miniszter.
A hírre ma emelkedik az amerikai védelmi cégek részvényárfolyama, a Lockheed Martin árfolyama 1,6 százalékkal került feljebb, de még így is 7 százalék mínuszban áll idén.
Nemcsak a Lockheed Martint veszik, a General Dynamic és a Northrop Grumman 0,8 százalékot emelkedett.
Stagnálás az amerikai tőzsdéken
A vezető amerikai részvényindexek a hétfői záróérték közelében nyitottak kedden, a piacok még emésztik azt, hogy Donald Trump eltávolítaná a Fed Kormányzótanácsának az egyik tagját, és sokan kivárnak az Nvidia gyorsjelentése előtt.
Döntött az MNB, kis pluszban a BUX
Nem változtatott az irányadó kamatrátán az MNB, ez is volt a várakozás, ennek megfelelően nem hagyott mély nyomokat a döntés a magyar tőzsdén, az OTP, a Mol és a Richter mérsékelten emelkedik, ezzel a BUX index 0,3 százalék pluszban áll.
Rali
Ma is nagyot megy az Épduferr, a hazai kispapírral július elején még 4 forint körül kereskedtek, most pedig már 21 forint felett állnak a jegyzések. Csak ma 12 százalékot emelkedett az árfolyam. A forgalom kiemelkedő, ma eddig közel 200 millió forint értékben kereskedtek a papírokkal, ezzel az Épduferr az 5. legnagyobb forgalmú papír a BÉT-en.
Olaszország is megsarcolhatja a bankokat, esnek a részvényárfolyamok
Lengyelország után Olaszország is azt fontolgatja, hogy az eddiginél jobban megadóztatja a bankokat a költségvetési egyensúly érdekében - írja a Reuters. Az Intesa Sanpaolo részvényárfolyama 1,9%-os, az UniCredité 3,0%-os mínusz mutat a milánói tőzsdén, alulteljesítve ezzel az olasz részvényindex 1,0%-os csökkenését.
Itt az MNB kamatdöntése!
Változatlanul, 6,5%-on hagyta az irányadó rátát mai kamatdöntő ülésén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Ezzel tizenegyedik egymást követő alkalommal döntött a jegybank az alapkamat változatlansága mellett.
Felülteljesít a magyar tőzsde
A régiónkban is elolvadtak a mínuszok, a lengyel, a cseh és az osztrák tőzsde már csak 0,3-0,9 százalék mínuszban van. A magyar tőzsde továbbra is felülteljesítő, a BUX 0,2 százalék pluszban áll, az OTP stagnál, eközben a további három blue chip árfolyama mérsékelten emelkedik.
Csökkennek a mínuszok Európában
Valamelyest enyhült a nyomás az európai tőzsdéken, a német DAX mér csak 0,4, a francia CAC már csak 1,4 százalék mínuszban áll. Az esés mögött részben az előző hetek emelkedése utáni profitrealizálás áll, de nem tett jót a hangulatnak az sem, hogy Donald Trump menesztené Lisa Cookot, a Fed Kormányzótanácsának tagját, és a francia kormányválság is rontja a hangulatot.
Olyan esemény közeleg, amibe beleremeghetnek a világ tőzsdéi
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amelyet kiemelt figyelem övez a piacokon. A vállalat az elmúlt két évben a mesterséges intelligencia-őrület egyik, ha nem legnagyobb nyertesévé vált: bevételei és profitja robbanásszerűen nőtt, részvényárfolyama történelmi csúcsokat döntött, a cég pedig a világ legértékesebb vállalatává vált. A mostani számok azonban arról is árulkodnak majd, hogy meddig tartható fenn ez a lendület, és mennyire indokolt a részvények körül kialakult eufória.
Kormányválság Franciaországban
François Bayrou francia miniszterelnök hétfőn bejelentette, hogy szeptember 8-án bizalmi szavazást kér a parlamenttől, miután kormánya közel 44 milliárd eurós megtakarítást kíván elérni a 2026-os költségvetésben. A rendkívüli parlamenti ülésszakot az államfő hívja össze, akinek Bayrou kérésére már meg is adta a hozzájárulását. A kormány jövője azonban komoly veszélybe került, mivel a legnagyobb ellenzéki pártok – köztük a Nemzeti Tömörülés, a Zöldek, a La France Insoumise és a szocialisták – nyilvánosan közölték, hogy a miniszterelnök ellen szavaznak. Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője egy közösségi bejegyzésben kijelentette: csak az Országgyűlés feloszlatása adhat valódi döntési lehetőséget a franciáknak.
Bayrou arra figyelmeztetett, hogy Franciaország „veszélyben van”, az ország ugyanis a túlzott eladósodás szélére sodródott. A kormány július 15-én mutatta be a 2026-os költségvetést, amely a GDP 113%-át kitevő államadósság csökkentését célozza – ez az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. Emellett Franciaországban a költségvetési hiány is jelentős, 5,8%, ami szintén a legnagyobbak közé tartozik az EU-ban.
A 2025-ös költségvetésről tavaly nem sikerült megállapodni, ami Michel Barnier kormányának bukásához vezetett, miután a bal- és a jobboldali pártok közösen támogatták a bizalmatlansági indítványt. A mostani szavazás kimenetele így könnyen a Bayrou-kormány végét jelentheti.
Erre esnek ma a francia részvények, a vezető francia részvényindex, a CAC már 2 százalék mínuszban áll, eközben a francia állampapírpiaci hozamok emelkednek, a rossz hangulat pedig más európai részvénypiacokat is lefelé húz.
Esnek a német pénzügyi papírok is
A francia tőzsdét is elsősorban a pénzügyi szektor húzza le, nincs ez másként a német piacon sem: az Allianz 1,2, a Deutsche Bank 2, a Commerzbank pedig 4,5 százalékot esett.
Esés a régiónkban is
A régiónk tőzsdéin is egyre nagyobb az esés, a lengyel, a cseh és az osztrák vezető részvényindexek 0,7-1,1 százalékot estek. A magyar tőzsde felülteljesítő, bár mind a négy hazai blue chip árfolyama esik, a BUX index csak 0,4 százalék mínuszban áll.
Lefordulás Európában
A francia események más európai tőzsdéket is lefelé húznak, a német, a spanyol és a brit vezető részvényindexek 0,5-0,9 százalékot estek.
Nagy esés a francia tőzsdén
Elromlott a hangulat az európai tőzsdéken, elsősorban a francia piac húzza le az indexeket a fokozódó politikai bizonytalanság miatt.
A francia CAC 40 index közel 2 százalékot esett, mivel egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az ország kisebbségi kormányát jövő hónapban megbuktatják. Három nagy ellenzéki párt ugyanis közölte, hogy nem támogatja a szeptember 8-ára tervezett bizalmi szavazást, amelyet François Bayrou miniszterelnök hirdetett meg az átfogó költségvetési megszorítási tervei kapcsán.
Ma az esésben az élen a pénzügyi szektor részvényei állnak, az Axa, a SocGen és a BNP Paribas is több mint 6 százalékot esett.
Kis mínusz a magyar tőzsdén
Mérsékelt eséssel nyitott a magyar részvénypiac, a BUX index 0,2 százalékot veszített az értékéből, az OTP, a Richter és a Telekom is esik, egyedül a Mol értéke emelkedett a blue chipek közül.
Bekerül az S&P 500-ba a leggazdagabb magyar brókercége
Az Interactive Brokers bekerül az S&P 500 indexbe, leváltva a Walgreens Boots Alliance-t. A hírre a brókercég részvényárfolyama közel 5 százalékot emelkedett.
Kiszáll a Mercedes, tovább zuhan a Nissan árfolyama
A Nissan részvényárfolyama közel 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz bejelentette, hogy eladja részesedését a japán autógyártóban.
Kis esés a részvénypiacokon
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,8 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,95 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,26 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,24 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,18 százalékot eshet, a CAC 0,12 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,03 százalékkal kerülhet feljebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,02 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 0,08 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma jön aztán a már említett legfontosabb esemény magyar szempontból, hiszen összeül a Monetáris Tanács, hogy döntsön az alapkamat sorsáról. A 6,5%-os irányadó rátában komoly meglepetés lenne a változtatás, hiszen a 4,3%-os júliusi infláció továbbra is meghaladja az MNB célsávját, és korábban annak fenntartható eléréséhez kötötték a kamat esetleges csökkentését. Az elemzők számára a legfontosabb kérdés most az, idén lesz-e még egyáltalán kamatvágás, hiszen az inflációs kilátások egyelőre arra utalnak, hogy legfeljebb minimális mozgástere lehet a jegybanknak. A fentieket támaszthatja alá az is, hogy Varga Mihály MNB-elnök a múlt héten ismét az óvatos és türelmes monetáris politika fenntartásának szükségességét hangsúlyozta. Vagyis várhatóan nem csak a kamatszint marad változatlan, hanem a jegybank fő üzenetei is maradnak az eddigiek. Amerikában a tartós fogyasztási cikkek rendelésállományának alakulása lehet lényeges gazdasági konjunktúramutató, melyre érdemes lehet figyelni a nap második felében.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 32,2 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 6,3 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 55,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 28,6 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|45 282,47
|-0,8%
|0,8%
|0,8%
|6,4%
|10,0%
|60,3%
|S&P 500
|6 439,32
|-0,4%
|-0,2%
|0,8%
|9,5%
|14,3%
|87,0%
|Nasdaq
|23 425,6
|-0,3%
|-1,2%
|0,7%
|11,5%
|18,8%
|99,8%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|42 807,82
|0,4%
|-2,1%
|3,3%
|7,3%
|11,6%
|83,8%
|Hang Seng
|25 829,91
|1,9%
|2,6%
|1,7%
|28,8%
|46,7%
|1,3%
|CSI 300
|4 469,22
|2,1%
|5,4%
|8,3%
|13,6%
|34,3%
|-6,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 273,12
|-0,4%
|-0,2%
|0,2%
|21,9%
|30,3%
|85,8%
|CAC
|7 843,04
|-1,6%
|-0,5%
|0,1%
|6,3%
|3,5%
|56,6%
|FTSE
|9 321,4
|0,0%
|1,8%
|2,2%
|14,1%
|11,9%
|54,4%
|FTSE MIB
|43 227,7
|-0,2%
|1,4%
|6,1%
|26,4%
|28,5%
|115,8%
|IBEX
|15 265,5
|-0,9%
|0,1%
|7,2%
|31,7%
|35,4%
|114,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|104 831,4
|-0,6%
|-0,7%
|3,4%
|32,2%
|43,7%
|194,5%
|ATX
|4 759,68
|-0,6%
|-0,4%
|4,0%
|29,9%
|29,0%
|113,0%
|PX
|2 297,05
|-0,1%
|-0,8%
|4,0%
|30,5%
|45,5%
|152,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|30 370
|-1,1%
|-1,1%
|6,7%
|40,0%
|66,3%
|189,0%
|Mol
|2 936
|-0,5%
|-2,1%
|-4,7%
|7,5%
|7,2%
|71,4%
|Richter
|10 590
|-0,9%
|0,2%
|1,7%
|1,8%
|-0,4%
|46,7%
|Magyar Telekom
|1 976
|0,6%
|2,4%
|12,3%
|55,1%
|87,1%
|434,1%
|Nyersanyagok
|WTI
|65,18
|1,7%
|1,0%
|-1,8%
|-10,0%
|-14,0%
|50,9%
|Brent
|67,77
|0,0%
|1,6%
|-1,0%
|-9,3%
|-14,1%
|47,7%
|Arany
|3 375,48
|0,0%
|1,2%
|1,3%
|28,6%
|34,2%
|75,7%
|Devizák
|EURHUF
|397,2
|0,7%
|0,5%
|0,2%
|-3,4%
|1,0%
|12,8%
|USDHUF
|339,7776
|0,9%
|0,3%
|0,6%
|-14,5%
|-3,4%
|14,1%
|GBPHUF
|460,1750
|0,9%
|0,6%
|1,4%
|-7,5%
|-1,0%
|17,4%
|EURUSD
|1,1690
|-0,2%
|0,2%
|-0,3%
|12,9%
|4,6%
|-1,1%
|USDJPY
|148,1600
|0,0%
|0,1%
|0,3%
|-5,7%
|2,0%
|39,1%
|GBPUSD
|1,3503
|-0,2%
|-0,1%
|0,5%
|7,8%
|2,4%
|2,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|110 136
|-5,8%
|-5,3%
|-6,4%
|16,7%
|71,9%
|872,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,27
|0,5%
|-1,3%
|-2,7%
|-6,7%
|12,1%
|538,5%
|10 éves német állampapírhozam
|2,72
|1,5%
|-0,7%
|1,6%
|14,9%
|25,3%
|-693,2%
|10 éves magyar állampapírhozam
|7,12
|-0,3%
|1,1%
|-0,1%
|7,6%
|11,3%
|197,9%
