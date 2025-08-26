  • Megjelenítés
Kiszáll a Mercedes, tovább zuhan a Nissan árfolyama
Üzlet

Kiszáll a Mercedes, tovább zuhan a Nissan árfolyama

Portfolio
A Nissan részvényárfolyama közel 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz bejelentette, hogy eladja részesedését a japán autógyártóban.

A Nissan részvényárfolyama közel 6 százalékot esett, miután a Mercedes-Benz közölte:

megválik 3,8%-os részesedésétől a japán autógyártóban, amely mintegy 346 millió dollárt ér.

A részvényeket a Mercedes-Benz nyugdíjalapja 2016 óta birtokolta, de a vállalat szerint ezek nem voltak stratégiai jelentőségűek, ezért a portfóliótisztítás részeként értékesítik.

A Nissan a Mercedes második legnagyobb részesedése volt a Renault mögött, amely 35,7%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik.

A Nissan májusban bejelentette, hogy 11 ezer munkahelyet szüntet meg és hét gyárat zár be. A cég vezérigazgatója, Ivan Espinosa júniusban úgy nyilatkozott, hogy a rövid távú cél a vállalat stabilizálása és az átalakítás végigvitele. Júliusban némi könnyebbséget jelentett a japán autógyártóknak, hogy az amerikai vámokat 25 százalékról 15 százalékra csökkentették.

Idén a Nissan részvényárfolyama már közel 30 százalékot esett.

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages stock market trader investor loss 84380314-árfolyam-befektető-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-stressz-tőzsde-válság
Üzlet
Kisebb elbizonytalanodás a világ tőzsdéin
Pénzcentrum
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility