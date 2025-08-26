Válságban a német autóipar: egy év alatt több mint 50 ezer munkahely szűnt meg

A német ipar mély válságban van: egyetlen év alatt több mint 114 ezer ipari állás szűnt meg, ebből 51,5 ezer az autóiparban. Az ágazatot az energiaárak, a bürokrácia, a gyenge belső kereslet, valamint az amerikai vámok és az ázsiai versenyhelyzet sújtják, miközben a cégek tömeges leépítéseket és megszorító programokat hirdetnek, írja a Handelsblatt.

A német iparban drámai állásvesztés tapasztalható: az EY tanácsadó cég elemzése szerint 2024 júniusához képest egy év alatt 114 ezer ipari munkahely tűnt el, ami 2,1%-os visszaesést jelent.

A legnagyobb vesztes a járműipar, ahol nettó 51,5 ezer állás szűnt meg – közel 7%-kal kevesebb dolgozó maradt, mint egy évvel korábban.

Összességében az iparban jelenleg 5,42 millió ember dolgozik, ami a 2019-es, koronavírus előtti szinthez képest 245 ezerrel kevesebb.

A második negyedévben az ipari árbevétel is 2,1%-kal csökkent, sorozatban immár nyolcadik alkalommal. Az autógyártók 1,6%-os forgalomcsökkenést szenvedtek el, mivel egyszerre küzdenek a kereslet visszaesésével, a kínai konkurenciával és az elektromobilitásra való átállás költségeivel. További gondot jelent a drága energia, a bonyolult szabályozás, a gyenge belföldi kereslet és az USA-val kialakult vámvita. Az amerikai importvámok jelentősen drágítják a német termékeket, miközben a kínai piacra irányuló export is csökken.

A krízis miatt számos nagyvállalat – köztük a Mercedes-Benz, a Volkswagen, a Bosch, a Continental, a ZF és a Porsche – megszorító programokat, illetve leépítéseket jelentett be. A Porsche például szinte teljesen leállítja akkumulátorgyártó leányvállalatát, a Cellforce-t. Hasonlóan érinti a válság a gépgyártást (–17 ezer munkahely) és a fémipart (–12 ezer állás), miközben a vegy- és gyógyszeriparban alig volt elbocsátás.

A szakértők szerint a leépítések várhatóan folytatódnak, mivel a cégek megszorításainak hatása késleltetve jelenik meg a statisztikákban.

Ez különösen rossz hír a fiatal munkavállalóknak: az autóipar és a gépgyártás jóval kevesebb pályakezdőt vesz fel, így az ifjú mérnököknek sokszor pályamódosításon kell gondolkodniuk. Az EY előrejelzése szerint a közeljövőben nőhet a diplomások munkanélkülisége, amire Németországban régóta nem volt példa.

