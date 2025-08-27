Az ingatlaneladás alaposan megdobta a Rába profitját

A Rába a második negyedévben is gyengébb értékesítési közegben dolgozott, bár az év első három hónapjához képest a keresleti adatok némi javulás mutattak. Ugyanakkor az értékesítési szintek a korábbiakhoz képest alacsonyabb szinten stabilizálódtak, és a bázisidőszakhoz képest jelentős volumencsökkenés látszódott. A mezőgazdasági gépek iránti globális kereslet tovább gyengült, bár a csökkenés üteme lassul; az európai személyautó-regisztrációk félévesen közel 2 százalékkal maradtak el a tavalyitól; az USA-vámkörnyezet körüli bizonytalanság pedig új kockázati tényező. Eközben a költségoldali nyomás – az acélárak enyhe csökkenése ellenére – továbbra is erős maradt.
A Rába csoport tagjainak második negyedéves forgalmi adatai összességében még mindig kereslet csökkenést mutatnak, azonban bizonyos szegmensek értékesítése már nőtt: az európai haszongépjármű és az európai mezőgazdasági piaci értékesítés a bázis időszakot meghaladó szinten alakultak. Más releváns szegmensek, köztük a személygépkocsi szegmens, jelentős visszaesést volt kénytelen elszenvedni.
Összességében a cégcsoport a második negyedévben a bázisidőszakival közel megegyező (-0,8%) szintű, 14,3 milliárd forintos árbevételt ért el.
A négy gyártási tevékenységet végző leányvállalat közül három esetén is forgalom növekedést sikerült elérni. A Futómű 5,2 százalékos, a Rekard 15,6 százalékos, a Jármű pedig 5,9 százalékos forgalom bővülést realizált. A személygépkocsi szegmensben érintett Rába Járműalkatrész viszont 16,9 százalékos árbevétel csökkenést realizált.
A stagnáló bevétel ellenére a beszámolási időszak mégis jelentős eredményjavulást mutat, amely döntően
egy egyszeri ingatlanértékesítéshez köthető.
2025 júniusában megtörtént a győri Városréten található, 6390/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének pénzügyi teljesítése, amely a 2020. évi közgyűlési felhatalmazás alapján, a 2023-ban aláírt adásvételi szerződés szerint valósult meg. Az értékesítésből származó forrás alapvető szerepet játszik a Rába Modernizációs Program gyorsabb megvalósításában. Az ingatlan értékesítésből származó egyszeri bevételt 2,63 milliárd forintot tesz ki.
Ennek köszönhetően az üzemi eredmény 2,69 milliárd forintot ért el.
A leányvállalatok tekintetében viszont összességében vegyes képet látunk, a csoportszintű core üzemi eredmény (a négy leányvállalat szintjén 105 millió forint veszteség, szemben a tavalyi 275 millió forinttal) javulása nagyrészt a Futómá üzletág csökkenő veszteségeinek volt köszönhető:
- a Futómű üzletág érdemben (közel negyedére) tudta csökkenteni vesztéségét, de így is 108 millió forint üzemi veszteséggel zárt;
- az Alkatrész üzletág 59 millió forintos veszteségbe fordult át a tavalyi 47 millió forintos nyereséget követően;
- a Jármű szegmens nyeresége 200 millió forintról 121 millió forintra csökkent;
- a Rekard pedig mindössze 13 millió forinttal tudta javítani eredményét, de 59 millió forintos veszteséggel zárt.
Az említett ingatlanértékesítést figyelembe véve 3,5 milliárd forint EBITDA-szintű nyereséget ért el a cég, de ennek hatásától tisztítva is nőtt a készpénztermelési hatékonység: 183 millió forint növekedéssel 824 millió forint tisztított EBITDA-t jelentett a cég.
A tárgyidőszaki adózott eredmény (az ingatlanértékesítésből származó profittal együtt) 2,1 milliárd forint volt, szemben a tavalyi 258 millió forintos veszteséggel.
A 2025 első félévében elért eredményeink igazolják, hogy a Rába képes a tartós piaci bizonytalanságok közepette is fenntartani működési stabilitását, miközben aktív lépéseket tesz a jövő megalapozása érdekében. A Rába Modernizációs Program újabb fontos fejezete most indult el a 67 000 m2-es csarnok tetőszerkezetének korszerűsítésével, amely technológiai, gazdasági és fenntarthatósági szempontból egyaránt stratégiai jelentőségű beruházás
- fogalmazott Hetzmann Béla, a Rába elnök-vezérigazgatója.
A tetőszerkezet modernizálása nem csupán a csarnok állagának megőrzését szolgálja, hanem lehetőséget teremt egy új, további nagy kapacitású napelemes rendszer tetőn történő telepítésére is. Ezzel a Rába nemcsak energiahatékonyságát tudja növelni, hanem jelentősen csökkenti külső energiapiaci kitettségét, miközben hozzájárul karbonlábnyomának mérsékléséhez is - áll a cég közleményében.
Összefoglalva: a headline profit kiváló, ám egyszeri tételhez kötött; a “core” működés viszont már mutat javulást: nő a bruttó fedezet, a korrigált EBITDA javul, a Futómű és a Jármű üzletág Q2-ben élénkült. A vállalat pénzügyi pozíciója erősödött, miközben a modernizáció és az ESG-lépések mentén továbbra is egy meghatározott stratégia mentén halad a vállalat. A második félév kulcskérdése, hogy a kereslet-stabilizáció tartós-e, és a költségoldali fegyelemmel együtt képes lesz-e a csoport egyszeri tételek nélkül is fenntarthatóan működési profitot termelni.
A vállalat ennek elérése érdekében tudatos és célzott intézkedések tesz: a termékszerkezet stratégiai átalakítása, a költségek szigorú kontrollja, valamint a gyártási és logisztikai folyamatok optimalizálása egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a cég ellenállóbbá váljon a külső gazdasági nyomással szemben.
A Rába árfolyama 19,1 százalékot emelkedett év eleje óta.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Fegyverkezik Európa: hamarosan csúcsmodern amerikai rakétákat gyárthat a Rheinmetall
Alakul az együttműködés.
Begyújtotta a rakétákat a kedvelt megtakarítás, milliárdokat kaszáltak a szemfüles magyarok
Csúcson pörögnek az egészségpénztárak.
Rejtélyes útra indult Zelenszkij jobbkeze - Meg is van az elnöki csúcstalálkozó helyszíne?
Ez az ország adhat otthont a Zelenszkij-Putyin csúcsnak.
Béke Ukrajnában: az oroszok hallani sem akarnak a NATO legújabb ötletéről
Határozott vélemény Moszkvából.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Folytatódott a korrekció.
Úgy néz ki, máris kilőtték az ukránok hősies Leopard tankját
Épphogy megjelent a felvétel, az oroszok posztolták, hogy ért véget a bevetés.
Egyre nagyobb a káosz Indiában Trump vámjai miatt
Exportvállalatok sora kér nyíltan kormányzati segítséget.
Nagy változás jön a tőzsdéken, ezek a részvények lehetnek az új sztárok
Az S&P 500 szeptemberi átsúlyozása az év eddigi legnagyobb mozgásait hozhatja.
Építkeznél az Otthon Starttal? Rád speciális szabályok vonatkoznak, amikről tudnod kell!
Jó hír, hogy az Otthon Start Program nemcsak lakásvásárlásra, hanem építkezésre is felhasználható. Ám aki házat szeretne építeni a 3%-os hitelből, annak számolnia kell azzal, hogy ez jóva
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.