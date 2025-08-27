Az ingatlaneladás alaposan megdobta a Rába profitját

Továbbra is kihívásokkal teli környezetben működik a Rába: a kereslet gyengülése és a költségoldali nyomás továbbra is jelentős terhet rótt a társaságra. A második negyedévi profit kilőtt egy ingatlanértékesítésből származó egyszeri tételnek köszönhetően, de ettől függetlenül a core tevékenységben is kezden látszani a stabilizálódás halvány jelei.

A Rába a második negyedévben is gyengébb értékesítési közegben dolgozott, bár az év első három hónapjához képest a keresleti adatok némi javulás mutattak. Ugyanakkor az értékesítési szintek a korábbiakhoz képest alacsonyabb szinten stabilizálódtak, és a bázisidőszakhoz képest jelentős volumencsökkenés látszódott. A mezőgazdasági gépek iránti globális kereslet tovább gyengült, bár a csökkenés üteme lassul; az európai személyautó-regisztrációk félévesen közel 2 százalékkal maradtak el a tavalyitól; az USA-vámkörnyezet körüli bizonytalanság pedig új kockázati tényező. Eközben a költségoldali nyomás – az acélárak enyhe csökkenése ellenére – továbbra is erős maradt.

A Rába csoport tagjainak második negyedéves forgalmi adatai összességében még mindig kereslet csökkenést mutatnak, azonban bizonyos szegmensek értékesítése már nőtt: az európai haszongépjármű és az európai mezőgazdasági piaci értékesítés a bázis időszakot meghaladó szinten alakultak. Más releváns szegmensek, köztük a személygépkocsi szegmens, jelentős visszaesést volt kénytelen elszenvedni.

Összességében a cégcsoport a második negyedévben a bázisidőszakival közel megegyező (-0,8%) szintű, 14,3 milliárd forintos árbevételt ért el.

A négy gyártási tevékenységet végző leányvállalat közül három esetén is forgalom növekedést sikerült elérni. A Futómű 5,2 százalékos, a Rekard 15,6 százalékos, a Jármű pedig 5,9 százalékos forgalom bővülést realizált. A személygépkocsi szegmensben érintett Rába Járműalkatrész viszont 16,9 százalékos árbevétel csökkenést realizált.

A stagnáló bevétel ellenére a beszámolási időszak mégis jelentős eredményjavulást mutat, amely döntően

egy egyszeri ingatlanértékesítéshez köthető.

2025 júniusában megtörtént a győri Városréten található, 6390/5 helyrajzi számú ingatlan értékesítésének pénzügyi teljesítése, amely a 2020. évi közgyűlési felhatalmazás alapján, a 2023-ban aláírt adásvételi szerződés szerint valósult meg. Az értékesítésből származó forrás alapvető szerepet játszik a Rába Modernizációs Program gyorsabb megvalósításában. Az ingatlan értékesítésből származó egyszeri bevételt 2,63 milliárd forintot tesz ki.

Ennek köszönhetően az üzemi eredmény 2,69 milliárd forintot ért el.

A leányvállalatok tekintetében viszont összességében vegyes képet látunk, a csoportszintű core üzemi eredmény (a négy leányvállalat szintjén 105 millió forint veszteség, szemben a tavalyi 275 millió forinttal) javulása nagyrészt a Futómá üzletág csökkenő veszteségeinek volt köszönhető:

a Futómű üzletág érdemben (közel negyedére) tudta csökkenteni vesztéségét, de így is 108 millió forint üzemi veszteséggel zárt;

az Alkatrész üzletág 59 millió forintos veszteségbe fordult át a tavalyi 47 millió forintos nyereséget követően;

a Jármű szegmens nyeresége 200 millió forintról 121 millió forintra csökkent;

a Rekard pedig mindössze 13 millió forinttal tudta javítani eredményét, de 59 millió forintos veszteséggel zárt.

Az említett ingatlanértékesítést figyelembe véve 3,5 milliárd forint EBITDA-szintű nyereséget ért el a cég, de ennek hatásától tisztítva is nőtt a készpénztermelési hatékonység: 183 millió forint növekedéssel 824 millió forint tisztított EBITDA-t jelentett a cég.

A tárgyidőszaki adózott eredmény (az ingatlanértékesítésből származó profittal együtt) 2,1 milliárd forint volt, szemben a tavalyi 258 millió forintos veszteséggel.

A 2025 első félévében elért eredményeink igazolják, hogy a Rába képes a tartós piaci bizonytalanságok közepette is fenntartani működési stabilitását, miközben aktív lépéseket tesz a jövő megalapozása érdekében. A Rába Modernizációs Program újabb fontos fejezete most indult el a 67 000 m2-es csarnok tetőszerkezetének korszerűsítésével, amely technológiai, gazdasági és fenntarthatósági szempontból egyaránt stratégiai jelentőségű beruházás

- fogalmazott Hetzmann Béla, a Rába elnök-vezérigazgatója.

A tetőszerkezet modernizálása nem csupán a csarnok állagának megőrzését szolgálja, hanem lehetőséget teremt egy új, további nagy kapacitású napelemes rendszer tetőn történő telepítésére is. Ezzel a Rába nemcsak energiahatékonyságát tudja növelni, hanem jelentősen csökkenti külső energiapiaci kitettségét, miközben hozzájárul karbonlábnyomának mérsékléséhez is - áll a cég közleményében.

Összefoglalva: a headline profit kiváló, ám egyszeri tételhez kötött; a “core” működés viszont már mutat javulást: nő a bruttó fedezet, a korrigált EBITDA javul, a Futómű és a Jármű üzletág Q2-ben élénkült. A vállalat pénzügyi pozíciója erősödött, miközben a modernizáció és az ESG-lépések mentén továbbra is egy meghatározott stratégia mentén halad a vállalat. A második félév kulcskérdése, hogy a kereslet-stabilizáció tartós-e, és a költségoldali fegyelemmel együtt képes lesz-e a csoport egyszeri tételek nélkül is fenntarthatóan működési profitot termelni.

A vállalat ennek elérése érdekében tudatos és célzott intézkedések tesz: a termékszerkezet stratégiai átalakítása, a költségek szigorú kontrollja, valamint a gyártási és logisztikai folyamatok optimalizálása egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a cég ellenállóbbá váljon a külső gazdasági nyomással szemben.

A Rába árfolyama 19,1 százalékot emelkedett év eleje óta.

