Azonnali hatállyal távozik a magyar SAP vezére értesülések szerint

A lap úgy tudja, hogy a cég amerikai részlegénél tavaly kirobbant botrány kapcsán átvilágították a teljes cégcsoportot, és egy tavalyi céges rendezvényről szóló levelezésben találtak aggályos megfogalmazásokat. A vizsgálat után az SAP Hungary felsővezetésének két tagját menesztették.

Pintér Szabolcs 2007-ben kezdte pályafutását az SAP-nál és 2019 óta töltötte be az ügyvezető igazgatói pozíciót.

A Telex kérdésére a hírrel kapcsolatban egyelőre nem válaszolt a cég.

Címlapkép forrása: Portfolio