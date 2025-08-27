  • Megjelenítés
Azonnali hatállyal távozik a magyar SAP vezére értesülések szerint
Azonnali hatállyal távozik a magyar SAP vezére értesülések szerint

Azonnali hatállyal távozik az SAP magyarországi leányvállalatának ügyvezető igazgatója, Pintér Szabolcs a Telex értesülései szerint.

A lap úgy tudja, hogy a cég amerikai részlegénél tavaly kirobbant botrány kapcsán átvilágították a teljes cégcsoportot, és egy tavalyi céges rendezvényről szóló levelezésben találtak aggályos megfogalmazásokat. A vizsgálat után az SAP Hungary felsővezetésének két tagját menesztették.

Pintér Szabolcs 2007-ben kezdte pályafutását az SAP-nál és 2019 óta töltötte be az ügyvezető igazgatói pozíciót.

A Telex kérdésére a hírrel kapcsolatban egyelőre nem válaszolt a cég.

