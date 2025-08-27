A vállalat kedden közzétett blogbejegyzésében ismertette terveit, amelyek célja a ChatGPT biztonságosabbá tétele, különösen a sérülékeny felhasználók számára. Az OpenAI elismerte, hogy bár a ChatGPT-t úgy képezték ki, hogy öngyilkossági szándék kifejezésekor segítségkérésre irányítsa a felhasználókat, a chatbot hosszabb beszélgetések során hajlamos a biztonsági korlátozásokkal ellentétes válaszokat adni.
A fejlesztések között szerepel a nemrég kiadott GPT-5 modell frissítése, amely képes lesz deeszkalálni a kritikus beszélgetéseket. A vállalat azt is vizsgálja, hogyan kapcsolhatná össze a felhasználókat szakképzett terapeutákkal még mielőtt válságba kerülnének, akár egy olyan hálózat kiépítésével, ahol a felhasználók közvetlenül a ChatGPT-n keresztül érhetnének el szakembereket.
Az OpenAI emellett olyan megoldásokon is dolgozik, amelyek segítségével a felhasználók könnyebben kapcsolatba léphetnek közeli hozzátartozóikkal vagy barátaikkal. A fiatalkorúak védelme érdekében hamarosan olyan szülői felügyeleti eszközöket vezetnek be, amelyek nagyobb betekintést nyújtanak a szülőknek gyermekeik ChatGPT-használatába.
Nem a perben érintett eset volt az egyetlen, amikor egy öngyilkosságot összefüggésbe hoztak a chatgpt-vel.
A The New York Times-ban nemrég megjelent egy írás, amelyben Laura Reiley részletezte, hogyan halt meg öngyilkosság következtében 29 éves lánya, miután részletesen megvitatta az ötletet a ChatGPT-vel. Floridában pedig egy 14 éves fiú, Sewell Setzer tavaly követett el öngyilkosságot, miután megbeszélte azt a Character.AI alkalmazás chatbotjával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Figyelmeztetnek a tudósok: veszélyben az erdők Magyarországon, füves puszta veheti át a helyüket
A bükkösök akár teljesen eltűnhetnek.
Nagy lépésre készül a Volkswagen vezére
Oliver Blume hamarosan lemondhat a Porsche AG vezérigazgatói posztjáról.
Irán nem érti, mi a baj azzal, hogy zsinagógákat robbantgat Ausztráliában
És felszólít a rossz lépés felülvizsálatára.
Nincs felkészülve az éghajlatváltozásra a nagyhatalom, ahol óriási károkat okozott az extrém időjárás
A költségvetést is megviselik a szélsőséges esőzések.
Állítólag szökni akart a „trópusok Trumpja”, a bokapánt és a házi őrizet is kevésnek bizonyult
24 órás rendőrségi felügyeletet kapott Jair Bolsonaro.
Csúnyán kiakadtak az európai autógyártók, levelet írtak Ursula von der Leyennek
Szerintük lehetetlent kérnek tőlük.
Zöldrefestés miatt marasztalták el az Apple-t
Fel kell hagynia a hirdetésekkel.
Kiberbiztonság Magyarországon: hogyan kerülhetők el a milliós bírságok 2025-ben?
Jelentősen szigorodtak a kiberbiztonsági előírások.
Gyermekáldás és lakásvásárlás előtt álltok? A Babaváró és az Otthon Start brutál erős kombó lehet
Gyermeket váró, vagy tervező házaspárok számára valóságos áldás lehet a Babaváró hitel és az Otthon Start program kombinálása. A két támogatás együttes igénybevételével akár 61 mill
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
A születés időzítése: amikor a focista apa a naptárhoz nyúl
A sportban és az oktatásban is régóta ismert jelenség, hogy az év elején született gyerekek előnyben vannak az év végén születettekkel szemben. Miért ne időzítenénk gyerekeink születésé
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Az AI új jelentése: All-In
Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Kellemetlen meglepetés érheti az otthon startos hitel igénylőit
Biztos a 10 százalékos önerő?