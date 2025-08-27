  • Megjelenítés
Beismerték: a ChatGPT veszélyes lehet, nagy változtatásokra készülnek
Beismerték: a ChatGPT veszélyes lehet, nagy változtatásokra készülnek

Az OpenAI bejelentette, hogy fejlesztéseket vezet be a ChatGPT érzékeny helyzetekben való használatára, miután egy család beperelte a vállalatot 16 éves fiuk öngyilkosságával kapcsolatban, amit a chatbottal folytatott beszélgetésekkel hoztak összefüggésbe - írta a Cnbc.
A vállalat kedden közzétett blogbejegyzésében ismertette terveit, amelyek célja a ChatGPT biztonságosabbá tétele, különösen a sérülékeny felhasználók számára. Az OpenAI elismerte, hogy bár a ChatGPT-t úgy képezték ki, hogy öngyilkossági szándék kifejezésekor segítségkérésre irányítsa a felhasználókat, a chatbot hosszabb beszélgetések során hajlamos a biztonsági korlátozásokkal ellentétes válaszokat adni.

A fejlesztések között szerepel a nemrég kiadott GPT-5 modell frissítése, amely képes lesz deeszkalálni a kritikus beszélgetéseket. A vállalat azt is vizsgálja, hogyan kapcsolhatná össze a felhasználókat szakképzett terapeutákkal még mielőtt válságba kerülnének, akár egy olyan hálózat kiépítésével, ahol a felhasználók közvetlenül a ChatGPT-n keresztül érhetnének el szakembereket.

Az OpenAI emellett olyan megoldásokon is dolgozik, amelyek segítségével a felhasználók könnyebben kapcsolatba léphetnek közeli hozzátartozóikkal vagy barátaikkal. A fiatalkorúak védelme érdekében hamarosan olyan szülői felügyeleti eszközöket vezetnek be, amelyek nagyobb betekintést nyújtanak a szülőknek gyermekeik ChatGPT-használatába.

Nem a perben érintett eset volt az egyetlen, amikor egy öngyilkosságot összefüggésbe hoztak a chatgpt-vel.

A The New York Times-ban nemrég megjelent egy írás, amelyben Laura Reiley részletezte, hogyan halt meg öngyilkosság következtében 29 éves lánya, miután részletesen megvitatta az ötletet a ChatGPT-vel. Floridában pedig egy 14 éves fiú, Sewell Setzer tavaly követett el öngyilkosságot, miután megbeszélte azt a Character.AI alkalmazás chatbotjával.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

