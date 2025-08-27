Bezárja utolsó boltját is a népszerű online áruház

Az eMAG bezárta utolsó magyarországi üzletét az Etele Plázában, ezzel teljesen kivonult az offline kereskedelemből. A vállalat a piactér üzleti modellt helyezi előtérbe, amely a magyar vállalkozások regionális e-kereskedelmi integrációját támogatja.

Augusztus 22-én végleg lehúzta a rolót az eMAG utolsó magyarországi üzlete az Etele Plázában - írta meg a 24.hu. A korábban zászlóshajónak nevezett egység bezárásával kapcsolatban a vállalat a lapnak elmondta: meggyőződésük szerint a piactér üzleti modellje jelenti az optimális irányt a jövőre nézve.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 06. 30. Az internet világából a fizikai térbe: legnagyobb üzletét nyitja meg az eMAG a budai plázában

"Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a magyar vállalkozásokat hatékonyan integrálják a regionális e-kereskedelmi térbe" - fogalmazott a cég. Az eMAG közleménye szerint 2024-ben átfogó üzleti modellváltás kezdődött, és ennek a szemléletváltásnak köszönhetően született a döntés az Etele Plázában működő üzlet bezárásáról.

A modellváltás részeként az eMAG már 2024 nyarán elbocsátásokat hajtott végre Magyarországon, valamint bezárta offline üzleteinek jelentős részét.

Az Etele Plázában található egység volt az utolsó, amely még egy évvel túlélte a többi üzletet.

Az offline terjeszkedés 2020-ban indult, amikor egy év leforgása alatt öt üzletet nyitottak Magyarországon - hármat Budapesten, kettőt vidéken. Ezt követte 2021 júliusában a most bezárt zászlóshajó üzlet megnyitása az Etele Plázában.

Címlapkép forrása: EMAG