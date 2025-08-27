  • Megjelenítés
Bezárja utolsó boltját is a népszerű online áruház
Üzlet

Bezárja utolsó boltját is a népszerű online áruház

Portfolio
Az eMAG bezárta utolsó magyarországi üzletét az Etele Plázában, ezzel teljesen kivonult az offline kereskedelemből. A vállalat a piactér üzleti modellt helyezi előtérbe, amely a magyar vállalkozások regionális e-kereskedelmi integrációját támogatja.

Augusztus 22-én végleg lehúzta a rolót az eMAG utolsó magyarországi üzlete az Etele Plázában - írta meg a 24.hu. A korábban zászlóshajónak nevezett egység bezárásával kapcsolatban a vállalat a lapnak elmondta: meggyőződésük szerint a piactér üzleti modellje jelenti az optimális irányt a jövőre nézve.

Kapcsolódó cikkünk

Az internet világából a fizikai térbe: legnagyobb üzletét nyitja meg az eMAG a budai plázában

"Ez lehetővé teszi a vállalat számára, hogy a magyar vállalkozásokat hatékonyan integrálják a regionális e-kereskedelmi térbe" - fogalmazott a cég. Az eMAG közleménye szerint 2024-ben átfogó üzleti modellváltás kezdődött, és ennek a szemléletváltásnak köszönhetően született a döntés az Etele Plázában működő üzlet bezárásáról.

Kapcsolódó cikkünk

Trónfosztás történt a magyar e-kereskedelemben

Kiszivárgott: leépítésbe kezd a magyar eMAG

A modellváltás részeként az eMAG már 2024 nyarán elbocsátásokat hajtott végre Magyarországon, valamint bezárta offline üzleteinek jelentős részét.

Az Etele Plázában található egység volt az utolsó, amely még egy évvel túlélte a többi üzletet.

Az offline terjeszkedés 2020-ban indult, amikor egy év leforgása alatt öt üzletet nyitottak Magyarországon - hármat Budapesten, kettőt vidéken. Ezt követte 2021 júliusában a most bezárt zászlóshajó üzlet megnyitása az Etele Plázában.

Címlapkép forrása: EMAG

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-160138165-árfolyam-befektetés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde-volatilitás
Üzlet
Óvatos emelkedés Amerikában, lassan új csúcson az S&P 500
Pénzcentrum
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility