Csúnyán kiakadtak az európai autógyártók, levelet írtak Ursula von der Leyennek

Az európai autógyártók és beszállítók vezetői szerint az EU jelenlegi CO2-kibocsátási céljai már nem megvalósíthatók, és felülvizsgálatra szorulnak.

A Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Kaellenius és a Schaeffler AG hajtáslánc és alváz részlegének vezetője, Matthias Zink közös levélben fordultak Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A levélben kifejtették, hogy bár elkötelezettek az EU 2050-es klímasemlegességi célja mellett,

a jelenlegi kibocsátáscsökkentési célok már nem reálisak.

Az autóipari vezetők szerint az európai gyártók szinte teljes mértékben függenek az ázsiai akkumulátoroktól, miközben egyenetlen a töltőinfrastruktúra kiépítettsége, magasabbak a gyártási költségek, és az amerikai vámok is nehezítik a helyzetet.

A jelenlegi szabályozás 2030-ra 55%-os CO2-kibocsátás csökkentést ír elő a személyautóknál és 50%-ot a kisteherautóknál a 2021-es szinthez képest, 2035-re pedig mindkét kategóriában 100%-os csökkentést. Az elektromos autók piaci részesedése jelenleg mindössze 15% az új személyautók, és 9% a kisteherautók esetében az EU-ban.

A 2030-as és 2035-ös merev CO2-célok teljesítése a mai világban egyszerűen már nem kivitelezhető

- írták a levélben. Hozzátették, hogy a jogi előírások és büntetések önmagukban nem fogják előmozdítani az átállást.

A szakmai szervezetek vezetői szerint az elektromos járművek ugyan vezető szerepet játszanak majd, de teret kell biztosítani a plug-in hibrideknek, a nagy hatékonyságú belső égésű motoroknak, a hidrogénnek és a karbonsemleges üzemanyagoknak is. Emellett a nehézgépjárművekre és buszokra vonatkozó CO2-szabályozást is felül kell vizsgálni.

Von der Leyen szeptember 12-én találkozik az autóipari szektor vezetőivel, hogy megvitassák az ágazat jövőjét, amely egyszerre néz szembe a kínai versennyel az elektromos járművek piacán és az amerikai vámokkal. Márciusban az Európai Bizottság már több időt adott az autógyártóknak a 2025-re eredetileg kitűzött CO2-kibocsátás csökkentési célok teljesítésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images