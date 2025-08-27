  • Megjelenítés
Csúnyán kiakadtak az európai autógyártók, levelet írtak Ursula von der Leyennek
Üzlet

Csúnyán kiakadtak az európai autógyártók, levelet írtak Ursula von der Leyennek

Portfolio
Az európai autógyártók és beszállítók vezetői szerint az EU jelenlegi CO2-kibocsátási céljai már nem megvalósíthatók, és felülvizsgálatra szorulnak.

A Mercedes-Benz vezérigazgatója, Ola Kaellenius és a Schaeffler AG hajtáslánc és alváz részlegének vezetője, Matthias Zink közös levélben fordultak Ursula von der Leyenhez, az Európai Bizottság elnökéhez. A levélben kifejtették, hogy bár elkötelezettek az EU 2050-es klímasemlegességi célja mellett,

a jelenlegi kibocsátáscsökkentési célok már nem reálisak.

Az autóipari vezetők szerint az európai gyártók szinte teljes mértékben függenek az ázsiai akkumulátoroktól, miközben egyenetlen a töltőinfrastruktúra kiépítettsége, magasabbak a gyártási költségek, és az amerikai vámok is nehezítik a helyzetet.

A jelenlegi szabályozás 2030-ra 55%-os CO2-kibocsátás csökkentést ír elő a személyautóknál és 50%-ot a kisteherautóknál a 2021-es szinthez képest, 2035-re pedig mindkét kategóriában 100%-os csökkentést. Az elektromos autók piaci részesedése jelenleg mindössze 15% az új személyautók, és 9% a kisteherautók esetében az EU-ban.

A 2030-as és 2035-ös merev CO2-célok teljesítése a mai világban egyszerűen már nem kivitelezhető

- írták a levélben. Hozzátették, hogy a jogi előírások és büntetések önmagukban nem fogják előmozdítani az átállást.

A szakmai szervezetek vezetői szerint az elektromos járművek ugyan vezető szerepet játszanak majd, de teret kell biztosítani a plug-in hibrideknek, a nagy hatékonyságú belső égésű motoroknak, a hidrogénnek és a karbonsemleges üzemanyagoknak is. Emellett a nehézgépjárművekre és buszokra vonatkozó CO2-szabályozást is felül kell vizsgálni.

Von der Leyen szeptember 12-én találkozik az autóipari szektor vezetőivel, hogy megvitassák az ágazat jövőjét, amely egyszerre néz szembe a kínai versennyel az elektromos járművek piacán és az amerikai vámokkal. Márciusban az Európai Bizottság már több időt adott az autógyártóknak a 2025-re eredetileg kitűzött CO2-kibocsátás csökkentési célok teljesítésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Így rabolnak ki pillanatok alatt Budapest szívében: ezek a zsiványok legnagyobb trükkjei, vigyázz velük
