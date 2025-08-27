Döntött a BKK: megújulnak a jegyautomaták

Hamarosan teljesen megújul a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) jegy- és bérletkiadó automatáinak hálózata: a társaság lefolytatta a szükséges közbeszerzési eljárást, a Fővárosi Közgyűlés pedig biztosította a munkához szükséges forrást, így a folyamat még az idén megkezdődhet - tájékoztatta a BKK szerdán az MTI-t.

Azt írták, az elmúlt időszakban érezhetően növekedtek a BKK jegy- és bérletkiadó automatáinál tapasztalt technikai problémák, ami egyértelműen jelzi: elengedhetetlen a több mint tíz éve működő géppark felújítása.

A közlemény szerint a hibák többsége a nyomtatóegységeknél jelentkezik, amelyek különösen érzékenyek az időjárásra. Csapadékos, párás időben vagy nagy hőingadozáskor a papír könnyebben elakad, emiatt az automaták átmenetileg nem üzemelnek.

"A folyamatos technikai problémákat az elöregedett géppark és az elhasználódott hardvereszközök okozzák. Hosszú távon csak az automaták teljes körű korszerűsítése hozhat érdemi megoldást, hiszen a készülékekben nemcsak a nyomtatók, hanem a bankjegy- és érmekezelők, valamint a bankkártyás terminálok cseréje is szükséges" - írták.

A 2025-ben induló projekt során a meglévő automaták felújítása mellett vadonatúj, modern készülékek is érkeznek a legforgalmasabb helyszínekre. A Deák Ferenc téren és az Oktogonnál már most is kipróbálhatók azok az újgenerációs, nagy kijelzős automaták, amelyekből 35 darab váltja fel a régi gépeket.

A teljes hálózat felújítása 2026-ban fejeződik be.

Kitértek arra, hogy a BKK termékei a jegy- és bérletautomaták mellett megvásárolhatók a BudapestGO rendszeren és a BKK ügyfélközpontjaiban is.

