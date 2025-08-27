  • Megjelenítés
FONTOS Jön az új MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatát
Drámai a helyzet: eltűnt 300 millió köbméter víz a Balatonból
Drámai a helyzet: eltűnt 300 millió köbméter víz a Balatonból

Az intenzív párolgás és az aszályos nyár eredményeként eltűnt közel 300 millió köbméter víz a Balatonból – írja az Időkép.

A Balaton vízszintje az elmúlt időszakban jelentősen csökkent, csak az elmúlt két hét alatt nagyjából 10 centimétert apadt a tó.

átlagos vízszintje jelenleg 71 centiméter.

Vagyis a 120 centiméteres maximum szabályozási szinthez képest közel fél méterrel alacsonyabb a vízállás, a tóból jelenleg nagyjából 294 millió köbméter víz hiányzik. (A Balaton nyári maximális szabályozási szintje idén július vége óta 120 centiméter. Ez az érték korábban 110 centiméter volt, de az éghajlatváltozás és a szélsőséges csapadékeloszlás miatt most már 120 centiméter körüli értéket engednek, hogy legyen tartalék a száraz időszakokra.)

Ha csak a tó felszínére hulló csapadékot nézzük, akkor nagyjából 490 milliméternyi esőnek kellene esni, de sokkal reálisabb képet ad, hogy mennyi esőre lenne szükség a Balaton egész vízgyűjtőjében – írja az Időkép. Mivel a lehulló csapadék nem 100 százalékban jut a tóba (beszivárgás, párolgás, tározódás), számolni kell lefolyási tényezővel is, aminek változó lehet a csapadék intenzitásától és talajállapottól függően.

Átlagos értékkel számolva nagyjából 170 milliméter esőre lenne szükség a vízgyűjtőben, hogy a hiányzó víz pótlódjon a tóban, amire egyelőre nem számíthatunk az előrejelzések szerint.

