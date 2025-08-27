  • Megjelenítés
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Üzlet

Eséssel zárt a magyar tőzsde

Portfolio
Vegyes elmozdulások voltak jellemzők a mai kereskedésben az európai tőzsdéken, ebben a felemás hangulatban a magyar tőzsde az alulteljesítők között volt, folytatódott a múlt héten elért történelmi csúcs óta tartó korrekció.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, a Mol árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban zárt, a Richter árfolyama 1,5 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 1,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 3,3 százalékos emelkedéssel a 4iG teljesít, a leggyengébben pedig 2,5 százalékos eséssel a Duna House részvényei teljesítettek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma a Mol papírjaiban volt, 7,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még az OTP, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Együttműködési megállapodást kötött a 4iG az Egyesült Arab Emírségek két vezető cégével

Áldását adta a GVH a 4iG leányvállalatának az üzletére

Arab technológiai óriással kötött stratégiai védelmi ipari együttműködést a 4iG leánycége

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-160138165-árfolyam-befektetés-gazdaság-grafikon-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde-volatilitás
Üzlet
Jön az esemény, amibe beleremeghetnek a piacok
Pénzcentrum
Emelhetik a sebességhatárokat Magyarországon? Itt már 150-el lehet menni a pályán szeptembertől
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility