Eséssel zárt a magyar tőzsde

Vegyes elmozdulások voltak jellemzők a mai kereskedésben az európai tőzsdéken, ebben a felemás hangulatban a magyar tőzsde az alulteljesítők között volt, folytatódott a múlt héten elért történelmi csúcs óta tartó korrekció.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében esett, a Mol árfolyama 0,7 százalékkal került feljebb, a Magyar Telekom árfolyama 0,2 százalékos mínuszban zárt, a Richter árfolyama 1,5 százalékot esett, míg az OTP árfolyama 1,8 százalékos mínuszban fejezte be a napot.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Vegyes elmozdulásokat láttunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedett, másik felének esett az árfolyama. Legjobban 3,3 százalékos emelkedéssel a 4iG teljesít, a leggyengébben pedig 2,5 százalékos eséssel a Duna House részvényei teljesítettek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma a Mol papírjaiban volt, 7,2 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még az OTP, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

