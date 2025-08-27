Európa legnagyobb lőszergyárát nyitja meg a Rheinmetall

A Rheinmetall kis késéssel nyitja meg Európa legnagyobb lőszergyárát, miközben az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról folynak a tárgyalások, és Németország jelentősen bővíti haderejét. A szerdai hivatalos megnyitón Armin Papperger vezérigazgató, Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár, Boris Pistorius védelmi miniszter, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz az Unterluessben, Hannover közelében található üzemben.

A német védelmi vállalat 2024 elején kezdte meg az építkezést, és bár a gyárat eredetileg 2025 késő tavaszán vagy kora nyarán tervezték megnyitni, a próbaüzem csak 2025 második negyedévében indult el.

A teljes kapacitás elérésekor, 2027-től kezdődően évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes az üzem.

Az északnyugat-németországi új gyár két épületből áll: az egyikben 155 mm-es tüzérségi lövedékeket gyártanak, a másikban pedig a töltést, összeszerelést és csomagolást végzik. A beruházás összértéke mintegy 500 millió euró, és több mint 500 új munkahely jön létre. A Rheinmetall 2026-tól rakéta-tüzérségi eszközök gyártását is tervezi az üzemben.

A vállalat nemrég egy másik jelentős projektet is befejezett Németországban: a holland határ közelében található Weezében olyan üzemet létesített, ahol a Lockheed Martin F-35 vadászgépek törzsközéprészét gyártják.

A Rheinmetall fegyver- és lőszergyártó részlege az elmúlt három évben a vállalat növekedésének fő motorja volt, 2025 első félévében 724 millió eurós forgalmat ért el. A cég 155 mm-es lőszergyártó infrastruktúrája több európai országra is kiterjed.

Papperger hétfőn bejelentette, hogy Bulgáriában is lőszergyárat és lőporgyárat létesít, amelynek terveit áprilisban hozták nyilvánosságra. Ezen kívül a Rheinmetallnak Spanyolországban és Magyarországon is vannak üzemei, Litvániában épít egyet, és a lett kormánnyal is tárgyalásokat folytat.

Ukrajnában is terveznek lőszergyárat, ahol a Rheinmetall már üzemeltet egy harckocsi-javító központot, de Papperger augusztusban arról tájékoztatta az elemzőket, hogy a projektet a bürokrácia késlelteti. Hozzátette, hogy Ukrajna meg szeretné duplázni az üzem kapacitását, de ehhez további finanszírozásra van szükség.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images