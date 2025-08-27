  • Megjelenítés
Európa legnagyobb lőszergyárát nyitja meg a Rheinmetall
Üzlet

Európa legnagyobb lőszergyárát nyitja meg a Rheinmetall

Portfolio
A Rheinmetall megnyitja Európa legnagyobb lőszergyárát Németországban, amely évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes 2027-től - írta meg a Bloomberg.

A Rheinmetall kis késéssel nyitja meg Európa legnagyobb lőszergyárát, miközben az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról folynak a tárgyalások, és Németország jelentősen bővíti haderejét. A szerdai hivatalos megnyitón Armin Papperger vezérigazgató, Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár, Boris Pistorius védelmi miniszter, valamint Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz az Unterluessben, Hannover közelében található üzemben.

A német védelmi vállalat 2024 elején kezdte meg az építkezést, és bár a gyárat eredetileg 2025 késő tavaszán vagy kora nyarán tervezték megnyitni, a próbaüzem csak 2025 második negyedévében indult el.

A teljes kapacitás elérésekor, 2027-től kezdődően évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes az üzem.

Az északnyugat-németországi új gyár két épületből áll: az egyikben 155 mm-es tüzérségi lövedékeket gyártanak, a másikban pedig a töltést, összeszerelést és csomagolást végzik. A beruházás összértéke mintegy 500 millió euró, és több mint 500 új munkahely jön létre. A Rheinmetall 2026-tól rakéta-tüzérségi eszközök gyártását is tervezi az üzemben.

A vállalat nemrég egy másik jelentős projektet is befejezett Németországban: a holland határ közelében található Weezében olyan üzemet létesített, ahol a Lockheed Martin F-35 vadászgépek törzsközéprészét gyártják.

A Rheinmetall fegyver- és lőszergyártó részlege az elmúlt három évben a vállalat növekedésének fő motorja volt, 2025 első félévében 724 millió eurós forgalmat ért el. A cég 155 mm-es lőszergyártó infrastruktúrája több európai országra is kiterjed.

Papperger hétfőn bejelentette, hogy Bulgáriában is lőszergyárat és lőporgyárat létesít, amelynek terveit áprilisban hozták nyilvánosságra. Ezen kívül a Rheinmetallnak Spanyolországban és Magyarországon is vannak üzemei, Litvániában épít egyet, és a lett kormánnyal is tárgyalásokat folytat.

Ukrajnában is terveznek lőszergyárat, ahol a Rheinmetall már üzemeltet egy harckocsi-javító központot, de Papperger augusztusban arról tájékoztatta az elemzőket, hogy a projektet a bürokrácia késlelteti. Hozzátette, hogy Ukrajna meg szeretné duplázni az üzem kapacitását, de ehhez további finanszírozásra van szükség.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kapcsolódó cikkünk

Időzített bomba robbanhat a német gazdaságban, kereszttűzben a Merz-kormány

Dübörög a fegyverkezés Európában - Újabb nagy dobásra készül a Rheinmetall

Kína bármikor derékba törheti az EU fegyverkezési terveit, de azt valószínűleg maga is megbánná

A diplomáciai áttörés rémisztette meg a befektetőket: zuhannak a védelmi részvények Európában

Hatszáz millió dollárért vásárolt be Amerika az új fegyverekből, most viszont úgy néz ki, mehet az egész a kukába

Jön Trump és Putyin történelmi találkozója - Mi lesz az év sztárpapírjaival?

Épp most jóárasítják az egyik legjobb befektetést?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
GettyImages-1412265320-csapadék-eső-felhő-időjárás-meteorológia-szél-természet-vihar-zivatar
Üzlet
Pusztító földcsuszamlás a híres zarándokhelyen: 30 halálos áldozat
Pénzcentrum
Degeszre keresik magukat Magyarország sztártanárai: a nagy pénzekhez ennyi is elég
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility