Friss kutatás: a hosszú Covid olyan, mint a stroke vagy a Parkinson-kór

Egy ausztrál folyóiratban megjelent tanulmány megerősíti, hogy a hosszú Covid nem csupán kényelmetlen állapot, hanem jelentősen korlátozza a betegek mindennapi életét.
A kutatók 121 olyan felnőttet vizsgáltak, akik 2020 és 2022 közepe között fertőződtek meg koronavírussal, és megfeleltek az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hosszú Covid-ra vonatkozó kritériumainak. A résztvevők két széles körben használt felmérést töltöttek ki, amelyek a fogyatékosság mértékét és az életminőséget mérik.
Az eredmények szerint a vizsgált személyek 86 százaléka "klinikailag jelentős fogyatékosságról és a mindennapi tevékenységekben való részvétel korlátozottságáról" számolt be.
A hosszú Covidban szenvedő csoport "magasabb szintű fogyatékossággal élt, mint az általános népesség 98 százaléka". A kutatók figyelmeztetnek, hogy "az általános hatás súlyosbodhat azoknál, akik már meglévő társbetegségekkel rendelkeznek, és eleve fogékonyabbak a hosszú Covidra".
A tanulmány szerzői erőteljesebb erőfeszítéseket sürgetnek a hosszú Covidban szenvedő betegek támogatására, elsősorban a fáradtság kezelésére és arra, hogy képesek legyenek elvégezni a fontos napi tevékenységeket. A kutatók hangsúlyozzák a célzott rehabilitációs és támogató szolgáltatások szükségességét, valamint további hosszú távú kutatásokat javasolnak a fogyatékosságra és életminőségre gyakorolt hatások feltárására, amelyek segíthetnek az egészségügyi szolgáltatások és szakpolitikák kialakításában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
