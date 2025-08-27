Hatalmas áttörés küszöbén a rákkutatás: szuperszámítógép segítségével olyan vakcinák jöhetnek, amiket korábban lehetetlennek tartottak

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A Nuffield Orvostudományi Tanszék csapata egy kormányzati program keretében 10 ezer órányi használati időt kapott a Dawn nevű szuperszámítógéphez. A kutatók több tízezer rákbeteg adathalmazát fogják elemezni, hogy mintázatokat fedezzenek fel bennük.

Lennard Lee, a projekt vezetője elmagyarázta, hogy a rák rendkívül összetett betegség, és a szuperszámítógép segítségével hatalmas adathalmazokat tudnak gyorsan feldolgozni.

A kutatók remélik, hogy felfedezéseik mellett hozzájárulhatnak az Oxford Neoantigen Atlas-hoz is, amely egy nyílt hozzáférésű online platform, ami az Egyesült Királyság egész területén támogatja a rákellenes vakcinák kutatását.

"Úgy gondoljuk, hogy képesek leszünk olyan vakcinák tervezésének útját egyengetni, amelyek korábban egyszerűen nem voltak lehetségesek" - mondta Dr. Lee, aki az Oxfordi Immuno-Onkológiai Központ docense.

Címlapkép forrása: Shutterstock