Hatalmas áttörés küszöbén a rákkutatás: szuperszámítógép segítségével olyan vakcinák jöhetnek, amiket korábban lehetetlennek tartottak
Hatalmas áttörés küszöbén a rákkutatás: szuperszámítógép segítségével olyan vakcinák jöhetnek, amiket korábban lehetetlennek tartottak

Az Oxfordi Egyetem kutatói hozzáférést kaptak az Egyesült Királyság egyik legerősebb mesterséges intelligencia szuperszámítógépéhez, hogy rákellenes vakcinák fejlesztésén dolgozhassanak - tudósít a BBC.
A Nuffield Orvostudományi Tanszék csapata egy kormányzati program keretében 10 ezer órányi használati időt kapott a Dawn nevű szuperszámítógéphez. A kutatók több tízezer rákbeteg adathalmazát fogják elemezni, hogy mintázatokat fedezzenek fel bennük.

Lennard Lee, a projekt vezetője elmagyarázta, hogy a rák rendkívül összetett betegség, és a szuperszámítógép segítségével hatalmas adathalmazokat tudnak gyorsan feldolgozni.

A kutatók remélik, hogy felfedezéseik mellett hozzájárulhatnak az Oxford Neoantigen Atlas-hoz is, amely egy nyílt hozzáférésű online platform, ami az Egyesült Királyság egész területén támogatja a rákellenes vakcinák kutatását.

"Úgy gondoljuk, hogy képesek leszünk olyan vakcinák tervezésének útját egyengetni, amelyek korábban egyszerűen nem voltak lehetségesek" - mondta Dr. Lee, aki az Oxfordi Immuno-Onkológiai Központ docense.

