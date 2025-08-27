Hiszed, vagy sem: Magyarországon készül a jövő áramhálózatának egyik kulcseleme

A Schneider Electric (SE) és az E.ON hosszú távú megállapodást kötött, amelynek keretében az SE innovatív, SF6-mentes középfeszültségű kapcsolóberendezéseket szállít az energetikai óriásnak.

A regensburgi telephely mellett a Dunavecsén működő Duna Smart Power Systems (DSPS) gyártóbázisokból érkező GM AirSeT és RM AirSeT berendezések

kulcsszerepet játszanak majd a fenntartható és digitális energiainfrastruktúra kiépítésében.

Az E.ON leányvállalata, a Westnetz, kísérleti projektekben már tesztelte az SF6-mentes kapcsolóberendezéseket, mielőtt zöld utat adott volna a széleskörű bevezetésnek.

Az SF6 (kén-hexafluorid) a legerősebb ismert üvegházhatású gázok közé tartozik: egy kilogrammja 24 300 kilogrammnyi szén-dioxid hatásának felel meg, és mintegy ezer évig marad a légkörben. Az EU új F-gáz rendelete 2026. január 1-től tiltja a használatát a 24 kV-ig terjedő középfeszültségű berendezésekben, ezért az átállás sürgető.

Az SE által kifejlesztett AirSeT technológia, amely tiszta levegőt és vákuumot alkalmaz az SF6 helyett, nemzetközi elismeréseket kapott, többek között az iF Design Award díjat is elnyerte. Már több európai energiaszolgáltató – köztük a svájci Romande Energie és a német EAM Netz – sikeresen validálta a megoldást saját hálózataiban.

Németország zöld átállása érdekében nagy összegeket fektetünk a jövőbiztos energiainfrastruktúra kiépítésébe. Ez a szerződés biztosítja az SF6-mentes technológiákhoz való hozzáférést, támogatja a szabványosítást és hozzájárul a költséghatékony átálláshoz

– hangsúlyozta Lisbeth Buschkühl, az E.ON németországi beszerzési igazgatója. „Ez a megállapodás kiváló példa arra, hogyan lehet felgyorsítani a fenntartható, digitális energiainfrastruktúrára való átállást. Az E.ON-nal való együttműködésünk nemcsak az új szabályok teljesítését segíti, hanem alakítja Európa villamosenergia-ellátásának jövőjét is” – tette hozzá Melton Chang, a Schneider Electric Power Systems üzletágának ügyvezető alelnöke.

Portfolio Energy Investment Forum 2025 Kivételesen jó alkalmat biztosít a téma megismerésére és átbeszélésére a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum, amelyen a Schneider Electric is részt vesz.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images