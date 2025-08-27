Így lehetsz sikeres a műgyűjtésben

A komoly műgyűjtés nem a műtárgyvásárlással, hanem a felkészüléssel kezdődik - hívja fel a figyelmet a műtárgy.com.

A legfrissebb felmérések, így az ART Basel – UBS Art Market Report szerint 2024-ben a művészeti galériákban a vevők 38%-a, az aukciósházakban 34%-a új ügyfél volt. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a műtárgyvásárlók jó egyharmada egy év alatt kicserélődött, hiszen a legtöbb galéria és aukciósház bővülő ügyfélkörről számol be, azaz az „újak” egy része nem a „régiek” helyett, hanem melléjük érkezett; másfelől valaki, aki új ügyfélként jelenik meg egy műkereskedelemmel foglalkozó cégnél, másutt már akár törzsvásárló is lehet. Annyi azonban bizonyos, hogy a műtárgypiac évről évre nagyon sok új szereplővel bővül. És nemcsak új vásárlókkal, hanem új eladókkal is, hiszen, bár a többség mindkét minőségben jelen van a piacon, sokan csak eladóként teszik ezt, például azért, mert nem kívánják gyarapítani vagy legalább gondozni a felmenőik által felépített kollekciókat. De akár új vevőként, akár új eladóként jelenik meg valaki a műpiacon, komoly előzetes felkészülésre és tudásának folyamatos bővítésére van szüksége, ha értékálló, valóban gyűjteménynek minősíthető műtárgyegyüttest akar létrehozni – vagy épp egy ilyen kollekció sorsáról akar felelősen dönteni.

Az első jó hír ebben a témában az, hogy mind többen ismerik fel: erre a tudásra valóban szükségük van, ha el akarják kerülni azokat a buktatókat, melyek zsákutcába terelhetik a gyűjtést. A másik jó hír pedig az, hogy a szükséges ismeretek ma minden korábbinál szélesebb körben hozzáférhetők – olyannyira, hogy a gazdag kínálatban nem is mindig könnyű már megtalálni azt, amire egy-egy gyűjtőnek – ismeretei adott szintjén és kollekciója építésének adott szakaszában – valóban szüksége van. Az alapismereteket a szakirodalom alapos tanulmányozásával, különböző kurzusok látogatásával és természetesen kiállítások, árverések, más művészeti és műkereskedelmi rendezvények, pl. vásárok rendszeres látogatásával meg lehet szerezni, de hogy mi épül erre az alapra, az már a „finomhangoláson” múlik. Az ehhez rendelkezésre álló eszközök hierarchiájának csúcsán a személyre szabott tanácsadás áll, ennek „előszobáját” pedig azok a rendezvények, főként workshopok jelentik, ahol a művészeti színtér és a műkereskedelem legjobb szakemberei a résztvevők szűk körével osztják meg az évtizedek alatt felhalmozott tudásukat, és ahol mód van konzultációra, a résztvevők eddigi gyűjtési tevékenysége során felmerült kérdések megbeszélésére is. E workshopok ugyanakkor a hallgatók egymás közötti kapcsolatépítésének is fontos terepei. Ilyen kapcsolatrendszerre minden gyűjtőnek szüksége van, mivel az igazán fontos, aktuális információk egy részéhez más úton nem, vagy csak jelentős késéssel lehet hozzájutni. A hasonló rendezvények sorában idehaza megkülönböztetett helyet vívott ki magának a magyarországi műkereskedelem vezető aggregátor oldala és hírportálja, a műtárgy.com és az Art Advisory Budapest szervezésében szeptember-októberben immár hetedik alkalommal megrendezésre kerülő Art Collector Workshop.

A foglalkozások, melyeken legfeljebb tizenketten vehetnek részt, két részből állnak; az első részben ismert szakemberek előadásait hallgatják meg a résztvevők, míg a második részben előzetesen megkapott, gyakorlati felkészítő feladatokat beszélnek meg közösen. A két rész közötti szünet pedig ideális keret a networkingre, a véleménycserére; azaz elkezdődhet egy olyan kapcsolati háló kialakítása, aminek fontosságát épp az imént hangsúlyoztuk.

A műtárgyvásárlás motivációja nagyon sokféle lehet – van, aki „csak” magas minőségű környezetet igyekszik teremteni mindennapjaihoz, másokat igazi gyűjtői szenvedély fűt, vagy presztizsszempontok motiválnak, ismét mások befektetési portfóliójuk igényes, a pénzben kifejezhető érték mellett esztétikai, emocionális élményt is nyújtó elemeiként tekintenek a műtárgyakra – a leggyakoribb a felmérések szerint a különböző megfontolások kombinációja. De akármilyen motiváció is áll a műtárgyvásárlás és a műgyűjtés mögött, a workshop minden résztvevő számára kivételes lehetőség, hogy a szakma legkiválóbb képviselőitől, valóban első kézből kapjon pótolhatatlan segítséget ahhoz, hogy ezen a területen is sikeres legyen.

Az első workshop szeptember 15-én kerül megrendezésre Motivációk és stratégiák a kortárs művészet gyűjtésére címmel, vezetője Ébli Gábor, a MOME Design- és művészetmenedzsment MA szakvezetője. A foglalkozás témáját épp az előbb említett motivációk jelentik, de szó lesz arról is, hogy ezek a motivációk nem feltétlenül állandóak, változhatnak az idők folyamán, éppúgy, mint a gyűjtő ízlése is. Egyáltalán, hol az a pont, amikor valaki gyűjtővé válik? Ébli Gábor, aki mélyrehatóan ismeri a képzőművészet hazai és nemzetközi intézményrendszerét, beszél majd a műtárgypiac nemzetközi összefüggéseiről, a piac és a művészeti színtér non-profit intézményeinek viszonyáról is.

A második workshop egy héttel később, szeptember 22-én lesz; a Mit mihez mérünk? – Viszonyítási pontok és a kánon a kortárs magyar művészetben című foglalkozás Petrányi Zsoltnak, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettesének vezetésével annak a minden gyűjtőt és befektetőt foglalkoztató kérdésnek a megértéséhez segít közelebb kerülni, hogy hogyan alakul ki a művészetben az értékek (és a művészek) hierarchiája, ki miért lesz elfogadottabb és hogyan hat ez a műtárgypiacra. E hierarchia alakulásában, globális színtérről lévén szó, nagyon fontos a nemzetközi szereplés, ezért ennek hatásairól is szót ejtünk.

A workshop első foglalkozásain szerzett ismeretek máris jól hasznosíthatóak lesznek szeptember 26-án, amikor a résztvevők ellátogatnak a Budapest Contemporary kortárs képzőművészeti vásárra, mely vezető galériák együttműködésével a kortárs képzőművészet hazánkban és nemzetközileg is elismert alkotóinak munkáit mutatja be. A vezetett programon a résztvevők a legjelentősebb magyar művészek és a legígéretesebb fiatal tehetségek alkotásain keresztül ismerkedhetünk meg a hazai kortárs művészeti szcéna uralkodó tendenciáival és a hazai piac meghatározó képviselőivel.

A szeptember 29-i workshopon az egyik legismertebb kortárs gyűjtő, Spengler Katalin avat be a gyűjteményépítés rejtelmeibe Te mit választanál? – Kérdések és döntések a kortárs műgyűjtésben címmel. Már az első – vagy egyetlen – műtárgy megvásárlása is számtalan kérdést vet fel. Hogyan válasszunk, és az első műtárgyak megvásárlása után hogyan induljunk el a gyűjteményépítés útján? Szükséges-e, hogy a birtokunkban lévő művek valamilyen laza egységbe, a gyűjtő által létrehozott kompozícióba rendeződjenek, s ha igen, ez hogyan valósítható meg? Ez a workshop a „mindennapi műgyűjtés” legizgalmasabb kérdéseire keresi a választ.

Az utolsó workshopon október 6-án Kollmann Szilvia közgazdász-művészettörténész, a műtárgy.com ügyvezetője Befektetési szempontok a műtárgyvásárlás során – Hogyan tájékozódjunk az árakról vásárlás előtt, illetve a gyűjtemény építése során? címmel a műgyűjtés befektetési vonatkozásaira irányítja a figyelmet. Tekinthetünk-e a műtárgyra, mint alternatív befektetési eszközre? Milyen objektív szempontokat tartsunk szem előtt, ha nem kizárólag esztétikai alapon választunk műtárgyat? Milyen nemzetközi mutatókat, adatbázisokat hívhatunk segítségül? – ez csak néhány a megvizsgálni tervezett kérdések közül. A résztvevők megkapják A magyar művészek aukciós piaca című kiadványt és bemutatjuk a kiadvány mögött felépített, ma már 50 ezer tételből álló adatbázist, illetve annak legfontosabb mutatószámait is. Konkrét példákon keresztül megnézzük néhány magyar művész aukciós teljesítményét és elemezzük azokat a szempontokat, amelyeket célszerű figyelembe venni a műtárgyvásárlási döntéseknél.

Az Art Collector Workshopnak a Kubik (Budapest, XIII. Jászai Mari tér 5-6.) ad otthont, az utolsó szabad helyekre itt lehet jelentkezni.

