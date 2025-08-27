Jó hírt kapott a Boeingtől a Ryanair: gyorsabban érkeznek a várva várt gépek

A Boeing felgyorsítja a Ryanair számára történő repülőgép-szállításokat, 25 új gép érkezik októberig a korábban tervezett 2025 tavaszi határidő helyett - jelentette be Michael O'Leary, a légitársaság vezérigazgatója.

Az amerikai repülőgépgyártó a termelés stabilizálásán dolgozik, miután egy 2024 januári, 737 MAX típusú gépen történt panelkiszakadás súlyos gyártási minőségi és biztonsági problémákat tárt fel.

A leszállított gépek minősége kiváló, nagyon elégedettek vagyunk

- nyilatkozta O'Leary a Reutersnek Brüsszelben.

A vezérigazgató szerint a Boeing újabb 737 MAX típusai hamarosan megkaphatják az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) tanúsítványát. A Boeing jelzése alapján a MAX 7 várhatóan 2025 végéig, míg a MAX 10 jövő év elejére kaphatja meg a szükséges engedélyeket.

O'Leary megerősítette, hogy a légitársaság nyara erősen sikerült, annak ellenére, hogy a légiforgalmi irányítók sztrájkjai miatt problémákkal küzdöttek. A diszkont légitársaság júliusban mintegy 700 járatot volt kénytelen törölni a sztrájkok miatt, amelyek főként Franciaországot érintették.

Bár augusztusban csökkent a légiforgalmi irányítók sztrájkjainak száma, O'Leary szerint az Európai Uniónak többet kellene tennie annak érdekében, hogy a repülőgépek sztrájkok idején is átrepülhessenek az érintett országok felett, és garantálni kellene a megfelelő személyzeti létszámot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock