Jó hírt kapott a Richter az Európai Bizottságtól

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Bio-Thera BAT2206 (USYMRO, bioszimiláris ustekinumab) készítményét, amelyet a Richter fog forgalomba hozni Európában - jelentette be a hazai tőzsdei társaság szerda esti közleményében.

Az Európai Bizottság forgalombahozatali engedélyt adott a BAT2206 -ra (ustekinumab), a Stelara bioszimiláris készítményére, amelyet a Bio-Thera Solutions Inc. (“Bio-Thera”) fejlesztett ki. A döntést megelőzte az Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények bizottságának (CHMP) 2025. június 19-én kiadott pozitív véleménye. A Richter USYMRO márkanéven fogja forgalmazni a terméket Európában - olvasható a cég közleményében.

Az ügy előzményei a tavalyi évre nyúlnak vissza:

„Örülünk, hogy az USYMRO® forgalomba hozatalával a Richter tovább segíti a betegek hozzáférését a bioszimiláris gyógyszerekhez Európában.

A Bio-Thera sikeres európai engedélyeztetési eljárásának eredményeként a Richter bővíti bioszimiláris portfólióját,

azok után, hogy néhány hónapja az Európai Bizottság jóváhagyta a saját fejlesztésű denosumab bioszimiláris gyógyszereit”- mondta a közlemény szerint Bogsch Erik, a Richter biotechnológiai üzletágának vezetője.

A Bio-Thera és a Richter 2024 októberében kötött licenc- és kereskedelmi megállapodást az USYMRO (BAT2206) termékre vonatkozóan. A megállapodás értelmében a Bio-Thera felelős a termék fejlesztéséért és gyártásáért, míg a Richter kizárólagos jogokat szerzett a termék forgalmazására az Európai Unióban (EU), az Egyesült Királyságban, Svájcban, valamint egyéb, a szerződésben szereplő országokban - emlékeztet a tájékoztató.

Miről is van szó?

Az USYMRO a Janssen's Stelara bioszimilárisa, egy humán monoklonális antitest, ami a humán IL-12 és IL-23 biológiai aktivitását gátolja azáltal, hogy megakadályozza a közös p40 alegységnek az IL-12 (IL-12Rβ1/β2) és az IL-23 (IL-12Rβ1/23R) receptor komplexekhez való kötődését az immunsejtek felszínén. Az IL-12 és az IL-23 részt vesznek a gyulladásos és immunválaszokban, például a természetes ölősejtek aktiválásában, a CD4+ T-sejtek differenciálódásában és a kapcsolódó citokinek indukált felszabadulásában. Az IL-12 és IL-23 rendellenes szabályozása fontos szerepet játszik a krónikus gyulladásokban, beleértve a pikkelysömört, a pikkelysömörös ízületi gyulladást (PsA) és a Crohn-betegséget (CD). Az USYMRO által a humán IL-12 és IL-23 semlegesítésével a releváns Th1 vagy Th17 jelátviteli folyamatok gátoltak, és így hatékonyan blokkolhatók ezeknek az immunrendellenességeknek a kóros folyamatai.

A Bio-Thera Solutions, Ltd., egy vezető innovatív, globális biogyógyszerészeti vállalat Kínában, Guangzhouban, amely újszerű terápiák kutatásával és fejlesztésével foglalkozik az onkológiai, autoimmun, szív- és érrendszeri, szemészeti betegségek és egyéb súlyos, kielégítetlen orvosi igények kezelésére, valamint a már létező, originális biológiai gyógyszerek bioszimiláris készítményeinek fejlesztésével az onkológiai és autoimmun betegségek széles körének kezelésére.

