Jó hírt közölt Elon Musk: három kudarc után sikeres volt a Starship tesztrepülése

A SpaceX Starship rakétája kedden sikeresen tesztelte a Starlink műholdak kihelyezését és az új hőpajzs elemeket, jelentős mérföldköveket érve el a fejlesztési folyamatban.

A 123 méter magas Starship rendszer tizedik tesztrepülése helyi idő szerint 19:30-kor indult a texasi Starbase létesítményből. A Super Heavy gyorsítórakéta három perccel később levált és a Starship folytatta útját az űrben. A repülés 30. percében a Starship

sikeresen kihelyezett nyolc tesztműholdat, ami kulcsfontosságú demonstráció volt a SpaceX jövőbeli üzleti tevékenysége szempontjából.

A rakéta sikere rendkívül fontos, hiszen a NASA ezt választotta az Apolló-program óta az első holdraszálláshoz. Elon Musk számára pedig a teljesen újrafelhasználható Starship központi szerepet játszik a Mars-utazások megvalósításában.

A repülés során az Indiai-óceán felett tesztelték a hatszögletű hőpajzs elemeket, amelyek célja, hogy minimális felújítást igényeljenek a bevetések között. Ez jelentős előrelépés lenne az űrhajózásban, ahol hagyományosan a hőpajzsokat minden küldetés után javítani vagy cserélni kellett.

Még ezernyi mérnöki kihívás áll előttünk mind a hajó, mind a gyorsítórakéta esetében, de talán a legnagyobb az újrafelhasználható hőpajzs

- nyilatkozta Musk hétfőn egy SpaceX élő közvetítésben.

A küldetés az Ausztráliától nyugatra lévő óceánfelszínen történő irányított, függőleges leszállással zárult. A Starship ezután felborult és felrobbant, ami várható volt a repülésmegszakító rendszer miatt - írja a Reuters. A Super Heavy gyorsítórakéta pedig a Mexikói-öböl vizén landolt, demonstrálva egy alternatív leszállási hajtómű-konfigurációt, ahelyett hogy visszatért volna az indítótorony fogókarjaiba.

A tesztrepülés jelentős előrelépést mutatott a SpaceX fejlesztési programjában, miután a korábbi három kísérlet jóval korábban vallott kudarcot. Sean Duffy, a NASA megbízott vezetője gratulált a SpaceX-nek, és kiemelte, hogy a sikeres repülés közelebb hozza a Holdra való visszatérést az Artemis III küldetés keretében.

A SpaceX-nek még számos fejlesztési feladatot kell teljesítenie, mielőtt embereket szállíthatna a mélyűrbe, beleértve az űrben történő üzemanyag-utántöltést és a biztonságos holdraszállást.

A Starship sikere szorosan kapcsolódik a SpaceX Starlink műholdas internetszolgáltatásához is. Musk célja, hogy a Starship segítségével nagyobb mennyiségben juttasson Starlink műholdakat az űrbe, amelyeket eddig a Falcon 9 rakétákkal telepítettek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Spacex