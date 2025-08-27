Kiberbiztonság Magyarországon: hogyan kerülhetők el a milliós bírságok 2025-ben?

2025-ben Magyarországon jelentősen szigorodtak a kiberbiztonsági előírások, amelyek érintik a gazdasági társaságokat. Az új szabályok betartása kulcsfontosságú, hiszen a kiberbiztonsági auditok határideje közeledik, a mulasztások pedig komoly bírságokat vonhatnak maguk után.

Szigorúbb előírások, új követelmények

A kiberbiztonsági szabályozás 2025-ben új szintre lépett a 189/2025. (VII. 3.) Korm. rendelet, a 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 2024. évi LXIX. törvény alapján. Ezek a jogszabályok szigorúbb megfelelési követelményeket írnak elő, hangsúlyozva a kiberbiztonság szerepét a digitális infrastruktúrák védelmében.

Folyamatban vannak a hatósági megkeresések

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) már megkezdte a hivatalos felszólítások kiküldését e-Papír formájában, amelyek a szerződéskötési kötelezettségekre hívják fel a figyelmet. Minden érintett szervezetnek meg kell kapnia a hivatalos tájékoztatást, amelynek alapján 2025. szeptember 15-ig be kell jelenteni a szerződéskötés tényét a hatóságnak. A mulasztás súlyos következményekkel járhat.

A szabályozás három fő pillére

Az új előírások három kulcsfontosságú területet érintenek:

Audit-szerződés megkötése: Első lépésként minden érintett szervezetnek szerződést kell kötnie egy hivatalosan akkreditált auditorral. Ennek elmulasztása 1–15 millió forintos bírságot vonhat maga után, így a szerződéskötés az első és legfontosabb lépés a megfelelés felé. Kiberbiztonsági audit végrehajtása: A szerződés önmagában nem elengedő. A tényleges auditot 2026. június 30-ig kell lefolytatni. Az audit elvégzésének elmulasztása súlyos szankciókat eredményezhet, akár az előző évi árbevétel 2%-áig terjedő, de minimum 1 millió, maximum 150 millió forintos bírság formájában. Információbiztonsági incidensek bejelentése: Minden jelentős incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül jelenteni kell a Nemzeti Kiberbiztonsági Incidenskezelő Központ (NKI) felé. A bejelentési kötelezettség elmulasztása 500 ezertől 5 millió forintig terjedő bírsággal járhat. Az eseményeket nyilvántartásba kell venni, és indokolni kell, ha egy incidenst nem jelentettek be, hogy egy esetleges hatósági vizsgálat során a döntés alátámasztható legyen.

Hogyan készüljön fel?

A megfelelés érdekében a szervezeteknek átfogó, rendszerszintű megközelítést kell alkalmazniuk:

Szerződéskötés: Időben kössenek szerződést egy akkreditált auditorral, hogy elkerüljék a bírságokat.

Audit ütemezése: Gondosan tervezzék meg az auditok időzítését, hogy azok 2026. június 30-ig befejeződjenek.

Incidenskezelés: Hozzák létre és tartsák naprakészen az információbiztonsági incidensek nyilvántartását, és biztosítsák a gyors bejelentést az NKI felé.

Miért fontos a proaktív megfelelés?

A szigorú szabályozás és a magas bírságok miatt a megfelelés nemcsak jogi kötelezettség, hanem üzleti érdek is. A proaktív hozzáállás csökkenti a pénzügyi és reputációs kockázatokat, miközben erősíti a szervezet kiberbiztonsági védelmét. A megfelelő előkészületek és a szabályok pontos betartása hosszú távon hozzájárul a stabil és biztonságos működéshez.

