Kiberbiztonság Magyarországon: hogyan kerülhetők el a milliós bírságok 2025-ben?

Szigorúbb előírások, új követelmények
A kiberbiztonsági szabályozás 2025-ben új szintre lépett a 189/2025. (VII. 3.) Korm. rendelet, a 418/2024. (XII. 23.) Korm. rendelet és a 2024. évi LXIX. törvény alapján. Ezek a jogszabályok szigorúbb megfelelési követelményeket írnak elő, hangsúlyozva a kiberbiztonság szerepét a digitális infrastruktúrák védelmében.
Folyamatban vannak a hatósági megkeresések
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) már megkezdte a hivatalos felszólítások kiküldését e-Papír formájában, amelyek a szerződéskötési kötelezettségekre hívják fel a figyelmet. Minden érintett szervezetnek meg kell kapnia a hivatalos tájékoztatást, amelynek alapján 2025. szeptember 15-ig be kell jelenteni a szerződéskötés tényét a hatóságnak. A mulasztás súlyos következményekkel járhat.
A szabályozás három fő pillére
Az új előírások három kulcsfontosságú területet érintenek:
- Audit-szerződés megkötése: Első lépésként minden érintett szervezetnek szerződést kell kötnie egy hivatalosan akkreditált auditorral. Ennek elmulasztása 1–15 millió forintos bírságot vonhat maga után, így a szerződéskötés az első és legfontosabb lépés a megfelelés felé.
- Kiberbiztonsági audit végrehajtása: A szerződés önmagában nem elengedő. A tényleges auditot 2026. június 30-ig kell lefolytatni. Az audit elvégzésének elmulasztása súlyos szankciókat eredményezhet, akár az előző évi árbevétel 2%-áig terjedő, de minimum 1 millió, maximum 150 millió forintos bírság formájában.
- Információbiztonsági incidensek bejelentése: Minden jelentős incidenst indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 24 órán belül jelenteni kell a Nemzeti Kiberbiztonsági Incidenskezelő Központ (NKI) felé. A bejelentési kötelezettség elmulasztása 500 ezertől 5 millió forintig terjedő bírsággal járhat. Az eseményeket nyilvántartásba kell venni, és indokolni kell, ha egy incidenst nem jelentettek be, hogy egy esetleges hatósági vizsgálat során a döntés alátámasztható legyen.
Hogyan készüljön fel?
A megfelelés érdekében a szervezeteknek átfogó, rendszerszintű megközelítést kell alkalmazniuk:
- Szerződéskötés: Időben kössenek szerződést egy akkreditált auditorral, hogy elkerüljék a bírságokat.
- Audit ütemezése: Gondosan tervezzék meg az auditok időzítését, hogy azok 2026. június 30-ig befejeződjenek.
- Incidenskezelés: Hozzák létre és tartsák naprakészen az információbiztonsági incidensek nyilvántartását, és biztosítsák a gyors bejelentést az NKI felé.
Miért fontos a proaktív megfelelés?
A szigorú szabályozás és a magas bírságok miatt a megfelelés nemcsak jogi kötelezettség, hanem üzleti érdek is. A proaktív hozzáállás csökkenti a pénzügyi és reputációs kockázatokat, miközben erősíti a szervezet kiberbiztonsági védelmét. A megfelelő előkészületek és a szabályok pontos betartása hosszú távon hozzájárul a stabil és biztonságos működéshez.
