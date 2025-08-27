Váradi József szerint a 2025-ös nyár „összehasonlíthatatlanul” jobb volt a tavalyinál: alig volt járattörlés és a menetrendek időbeli teljesítése is javult, miután a Wizz Air tartalék gépekkel, személyzettel és alkatrészekkel erősítette a rendszert. Ami a geopolitikai kihívásokat illeti, Izrael felé augusztusban újraindult a hálózat, nagy kereslettel és biztonságosnak ítélt üzemeléssel, Ukrajnába viszont csak háború vége vagy tűzszünet után térnek vissza.
A társaságnál 10–12 százalékos éves bővülés van az utasforgalomban, de a korábbi ambíciókat kissé vissza kellett fogni, aminek fő oka a Pratt & Whitney‑hajtóművek miatti kapacitáskiesés, ami még 1–2 évig terhelheti az operációt. A flotta helyreállítására a Wizz Air pénzügyi ösztönzőkkel „bünteti” a gyártót a földön álló gépek után, és körülbelül 80 tartalék hajtóművet vásárolt (darabonként kb. 20 millió dollárért), összesen mintegy 4 milliárd dolláros beruházással, hogy gyorsítsa a repülőgépek visszatérését.
Hálózati fókuszváltásról is döntött a légitársaság, az Abu-Dzabi régióból való kivonulás után a kapacitás Közép‑Kelet‑Európába áramlik
(pl. Bukarest második reptere, Varsó második reptere, új pozsonyi bázis). A cél a régiós piaci részesedés növelése 25% körüli szintről 30% fölé.
A jövővel kapcsolatban menedzsment bizakodó, Váradi József szerint a külső sokkok hatása mérséklődhet, ami javíthatja a befektetői megítélést. A Wizz Airt a versenytársaknál súlyosabban érintették a gondok, ezért is szakadt be a részvények árfolyama.
Címlapkép forrása: Portfolio
Nem terveznek részesedést szerezni az Nvidiában Trumpék
A pénzügyminiszter kizárta ennek lehetőségét.
Hernádi Zsolt: kritikus ponthoz érkezhet az ellátásbiztonság
Ha szeptemberig nem indul újra a szállítás a Barátság olajvezetéken.
Nagy változások jönnek a Wizz Airnél - Megszólalt a vezérigazgató
A menedzsment bizakodó.
Üveggyönggyel szúrhatja ki Trump szemét Brüsszel – indul a konzultáció a fontos ügyben
Az amerikai elnök haragját is csillapíthatja a lépés.
Készülődik a NATO új nagyágyúja - Robotokat szerez be a haderő
Külföldön is bevetnék az új gépeket.
Jön az új MÁP Plusz, mutatjuk a friss kamatát
Hétfőtől ezt lehet venni.
Kiadták a figyelmeztetést: poros fuvallatok veszélyeztethetik holnap a közlekedést
A szárazabb talajú területeken.
Drámai a helyzet: eltűnt 300 millió köbméter víz a Balatonból
Jelentős esőre lenne szükség.
Tolna vármegye berobbant: itt nőttek legjobban a bérek egy év alatt
Megérkeztek a legfrissebb kereseti statisztikák 2025 júniusára vonatkozóan. Miközben a mediánjövedelem tovább kapaszkodott felfelé, az átlagos bruttó bér inkább megtorpant. Júniusban az orsz
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Zsugorodó világ, táguló tudomány - együttműködés és rivalizálás a fejlődés motorjaként
Verseny vagy együttműködés? A tudomány és technológia fejlődését évszázadokon át ez a kettősség hajtotta előre. Ma a világ zsugorodóban, az elmúlt évtizedekben egyre több a közös kut
Indul a verseny a jövő energiájáért - Megnyílt az EKFI 2025 pályázat!
Olyan energetikai problémáról tudsz, amit csak te vagy képes megoldani? Ha igen, akkor most itt az idő, hogy megmutasd.
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.