Nagy változások jönnek a Wizz Airnél - Megszólalt a vezérigazgató
Lényegesen jobb volt az idei nyár a tavalyinál a Wizz Airnél, kevesebb volt a járattörlés és újraindult az izraeli operáció – mondta el a Pénzcentrumnak adott interjúban Váradi József vezérigazgató. A cégvezető beszélt a hálózati fókuszváltásról is és arról, hogyan kezelik a hajtóműproblémák miatti kieséseket.

Váradi József szerint a 2025-ös nyár „összehasonlíthatatlanul” jobb volt a tavalyinál: alig volt járattörlés és a menetrendek időbeli teljesítése is javult, miután a Wizz Air tartalék gépekkel, személyzettel és alkatrészekkel erősítette a rendszert. Ami a geopolitikai kihívásokat illeti, Izrael felé augusztusban újraindult a hálózat, nagy kereslettel és biztonságosnak ítélt üzemeléssel, Ukrajnába viszont csak háború vége vagy tűzszünet után térnek vissza.

A társaságnál 10–12 százalékos éves bővülés van az utasforgalomban, de a korábbi ambíciókat kissé vissza kellett fogni, aminek fő oka a Pratt & Whitney‑hajtóművek miatti kapacitáskiesés, ami még 1–2 évig terhelheti az operációt. A flotta helyreállítására a Wizz Air pénzügyi ösztönzőkkel „bünteti” a gyártót a földön álló gépek után, és körülbelül 80 tartalék hajtóművet vásárolt (darabonként kb. 20 millió dollárért), összesen mintegy 4 milliárd dolláros beruházással, hogy gyorsítsa a repülőgépek visszatérését.

Hálózati fókuszváltásról is döntött a légitársaság, az Abu-Dzabi régióból való kivonulás után a kapacitás Közép‑Kelet‑Európába áramlik

(pl. Bukarest második reptere, Varsó második reptere, új pozsonyi bázis). A cél a régiós piaci részesedés növelése 25% körüli szintről 30% fölé.

A jövővel kapcsolatban menedzsment bizakodó, Váradi József szerint a külső sokkok hatása mérséklődhet, ami javíthatja a befektetői megítélést. A Wizz Airt a versenytársaknál súlyosabban érintették a gondok, ezért is szakadt be a részvények árfolyama.

Címlapkép forrása: Portfolio

