Nagyon megváltozott, ahogy mosunk
Nagyon megváltozott, ahogy mosunk

Ötödik éve készíti el kutatását az Electrolux a ruhaápolásról, a friss felmérésből kiderül, Európa-szerte egyre gyakoribb a gyorsmosás. A rohanó életmód, a rugalmas munkaidő és a kényelem iránti igény alapjaiban alakítják át azt, ahogyan mosunk és szárítunk – olvasható a közleményben.

A 14 európai országból megkérdezett 15 ezer válaszadó és a 2024-ben összegyűjtött és elemzett több mint 22 millió mosási és 6 millió szárítási ciklus alapján egyértelmű:

egyre többen választanak rövidebb programokat, ezzel növelik a ruhák élettartamát és fogyasztanak kevesebb energiát Európa szerte.

  • Minden harmadik mosás kevesebb mint 1 órás, és további 25 százalék 1–1,5 óra közötti.
  • A szárítások 47 százaléka két órán belül befejeződik.
  • A mosások többsége délelőtt történik – ez a szokás a 2020-as pandémia miatti lezárások idején kezdődött és fejlődött meghatározó szokássá.

A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód. Az Elecrolux szerint akár 50 százalékkal tartanak tovább a ruhák, ha alacsonyabb hőfokon, rövidebb programmal mossuk őket. Ezzel a megoldással becslések szerint fejenként évi 16 kilogrammal kevesebb ruhát selejtezünk ki Európában, amelyek 88 százaléka biztosan szemétlerakókban végzi.

Bár a megkérdezettek 43 százaléka ritkábban használja szárítóját az energiaárak miatt, egy modern, A-osztályú hőszivattyús gép ECO módban csupán 87 forint értékű energiát fogyaszt ciklusonként. Emellett fontos tudni, hogy 2025 júliusától az EU csak az energiahatékony hőszivattyús szárítók forgalmazását engedélyezi. A hagyományos kondenzációs modelleket a gyártók kivonják a piacról.

A felmérést 2025. január 30. és március 7. között végezte a OnePoll, az Electrolux és partnerei, az adatokat a következő országokban gyűjtötték: Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc és az Egyesült Királyság.

Címlapkép forrása: Martin Poole

