Nekimentek a Lidlnek

A Magyar Cukrász Ipartestület a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult, miután a Lidl áruházlánc jelentősen alacsonyabb áron kínálja a 2025-ös év cukormentes tortáját, mint a cukrászdák. Az ipartestület szerint a beszállító tagvállalkozás elmulasztotta a kötelező viszonteladói bejelentést, és a termék csomagolásán helytelenül használják a hivatalos logót.

A Lidl Magyarország akciós kiadványában megjelent az Álmodozó torta, amely a 2025-ös év hivatalos Magyarország Cukormentes Tortája címet viseli. Az áruházlánc 1200 forintos áron kínálja a süteményt, míg ugyanez a cukrászdákban átlagosan 1800 forintba kerül. Ez a jelentős, 33 százalékos árkülönbség keltette fel a Magyar Cukrász Ipartestület figyelmét - írta meg az Index.

Az ipartestület közösségi média oldalán közzétett közleménye szerint a Lidl egy olyan tagvállalkozástól szerzi be a tortát, amely ugyan rendelkezik a termék készítésének jogával, azonban nem tartotta be a szakmai szervezet előírásait. A beszállító elmulasztotta a kötelező viszonteladói bejelentést, továbbá

a csomagoláson nem megfelelően tünteti fel a hivatalos logót, ami az ipartestület szerint félrevezetheti a fogyasztókat.

A szakmai szervezet egyeztetést kezdeményezett az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal is, és lépéseket tervez a felmerült problémák megoldására. Az érintett tagvállalkozás az ipartestület megkeresésére azt a tájékoztatást adta, hogy csupán egyszeri alkalommal szállított a Lidl részére, és nem tervezi a termék folyamatos forgalmazását az áruházláncban.

"Az akciós újságban feltüntetett kiskereskedelmi értékesítési árat az alapanyagok és a termelési költségek által indokolt piaci ár alattinak tartjuk. A multinacionális kiskereskedelmi láncok árazási gyakorlatában sajnos gyakori, hogy egy terméket kizárólag a marketingértéke miatt, sokszor pénzügyi haszon nélkül árusítanak, ezért alkalmazzák a piacinál jóval alacsonyabb értékesítési árat" – fogalmazott közleményében az ipartestület.

A szakmai szervezet a Gazdasági Versenyhivatalhoz fordult, hogy tisztázza, létezik-e olyan szabályozás, amely korlátozza a kiskereskedelmi láncokat abban, hogy beszerzési áron vagy az alatt értékesítsenek cukrásztermékeket. A Magyar Cukrász Ipartestület ígéretet tett arra, hogy az ügy további fejleményeiről tájékoztatni fogja a közvéleményt.

