Pusztító földcsuszamlás a híres zarándokhelyen: 30 halálos áldozat

Egy keddi földcsuszamlás a híres zarándokútvonal, a Vaishno Devi szentély közelében legalább 30 halálos áldozatot követelt az ANI hírügynökség szerdai jelentése szerint. Ez a legújabb katasztrófa a himalájai régióban, ahol a múlt héten Kishtwarban, az indiai Kasmírban 60 ember halt meg és 200-an tűntek el az esőzések miatt.
A közeli Jammuban az Indiai Meteorológiai Osztály (IMD) szerint kedden 368 milliméter csapadék hullott. Az előrejelzések szerint további esőzések és viharok várhatók Ladakh hegyes vidékén, valamint heves esőzések Himachal Pradesh államban és Jammu és Kasmír szövetségi területen.
Észak-India számos részén, Jammuban, Himachal Pradeshben és Pandzsábban bezárták az iskolákat. Omar Abdullah, Jammu és Kasmír főminisztere szerint a hatóságok küzdenek a szinte teljesen megszűnt távközlési szolgáltatások helyreállításáért.
A Tawi, Chenab, Jhelum és Basantar folyók kiöntése áradásokat okozott az alacsonyabban fekvő területeken, ami Jammu Doda körzetében három ember halálát okozta.
Az azonnali prioritás az áramellátás, a vízellátás és a mobilszolgáltatások helyreállítása, amelyen a hatóságok folyamatosan dolgoztak egész éjszaka
- írta Jitendra Singh, India tudományos és technológiai minisztere az X-en közzétett bejegyzésében.
Singh azt is közölte, hogy a Madhopur híd szerdán reggel jelentős károkat szenvedett. Televíziós felvételeken látható, ahogy járművek zuhannak le a híd összeomlása közben. Néhány, Jammut az India többi részével összekötő autópálya szintén megrongálódott.
A szomszédos Pakisztán is küzd a monszunesőkkel az elmúlt hetekben. Kedden Pakisztán közölte, hogy keleti Punjab tartományában "nagyon magas vagy rendkívül magas" az árvízveszély a heves esőzések és India azon döntése miatt, hogy vizet engednek le két gátból.
A tartományban a kitelepített emberek száma meghaladta a 150 ezret, köztük közel 35 ezren önként hagyták el otthonaikat augusztus 14. óta az árvízriasztások miatt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
