Rejtélyes ősi nép nyomaira bukkantak: egy teljesen új emberi leszármazási vonalat fedezhettek fel

A Nemocon területén 1992-ben feltárt maradványok alapján Checuának nevezett csoport genomját most először sikerült teljesen feltérképezni. "Amikor összehasonlítottuk más amerikai egyének maradványaival, azt találtuk, hogy a Cundiboyacense-fennsíkon talált egyének egy korábban nem dokumentált leszármazási vonalat képviselnek" - nyilatkozta Andrea Casas, a Nemzeti Egyetem Genetikai Intézetének kutatója.

A felfedezés mintegy 30 ember részleges maradványait és egy nagyrészt ép koponyát tartalmaz. Hat személy DNS-szekvenciája volt elég teljes ahhoz, hogy bekerüljön a projektbe, amely az 1987 és 2003 között különböző ásatásokon feltárt maradványokat is magában foglalja.

A többi maradvány, a Checuától eltérően, genetikai hasonlóságot mutat a Panamában talált leletekkel, ami Casas szerint arra utal, hogy olyan csoportokhoz tartoztak, amelyek Közép-Amerikán és Kolumbián keresztül vándoroltak dél felé, amikor az emberi populációk 20 ezer évvel ezelőtt a Bering-szorostól délre terjedtek.

A tudósok nem biztosak abban, honnan származtak a Checuák és mi történt velük.

Casas szerint lehetséges, hogy a csoport egy elszigetelt, nomád vadász-gyűjtögető közösséget képviselt. A csoport kihalhatott az éghajlati viszonyok, betegségek vagy élelmiszerhiány miatt. Nem ismertek leszármazottaik.

Jose Vicente Rodriguez, az egyetem fizikai antropológia professzora szerint a Checua koponya észrevehetően hosszúkásabb, mint a Bogotá körüli fennsíkon talált többi populáció koponyája. A későbbi koponyákkal ellentétben, amelyek fogain szuvasodás nyomai láthatók, a Checua koponya felső állkapcsának elülső részén tályogok nyomai figyelhetők meg, ami arra utal, hogy egykori tulajdonosa fertőzés miatt veszíthette el fogait. A korai populációk étrendjét valószínűleg vulkánkitörések is befolyásolták, amelyek károsíthatták a felszín feletti élelmiszer-forrásokat, és arra ösztönözték az embereket, hogy burgonyához és gumós növényekhez hasonló gyökérzöldségeket fogyasszanak.

A kutatás folytatódik. "Azokkal a maradványokkal dolgozunk, amelyek rendelkezésre állnak" - mondta Casas. "Talán néhány év múlva további maradványokat találunk, és azok fényt deríthetnek erre a leszármazási vonalra."

