Rekordmagasan zárt az S&P 500

Bár továbbra sincs nagy volatilitás az amerikai tőzsdén, a minimális emelkedési tempó kitart: az S&P 500 lassan megint rekordmagasan van. Az indexben most 23 olyan részvény van, amely 52 hetes csúcson van.

A mai kereskedésben egyébként a Dow Jones 0,34%-os, az S&P 500 0,28%-os, a Nasdaq 0,27%-os pluszban van.