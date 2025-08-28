10 új igazgatóval erősít a PwC Magyarország

Szeptember 1-től tíz munkatárs lép igazgatói pozícióba a PwC Magyarországnál. A vállalat felsővezetését az a 3 cégtárs is erősíti, akiket július 1-jén, a szervezet 2026-os pénzügyi évének kezdetekor neveztek ki - közölte a tanácsadócég.

Bencsetler Attila és Csaba Zsófia a könyvvizsgálati üzletág, Remete Gergő és Stéger Csilla az üzleti tanácsadás, Róka Vivien a tranzakciós tanácsadási terület igazgatója lesz ősztől. Csulák Csilla, Kisgergely Balázs, Környei Attila, Szilágyi Bálint és Tóth Norbert pedig az adó- és jogi osztályon lépnek új szerepkörbe.

Bencsetler Attila a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügyi és számviteli szakán szerzett diplomát 2011-ben, majd a PwC könyvvizsgálati osztályához csatlakozott. Nemzetközi könyvvizsgálói (FCCA) és okleveles könyvvizsgálói képesítéssel is rendelkezik. Attila sokéves tapasztalatot szerzett a PwC New Jersey-i irodájában, ahol egy NYSE-en jegyzett gyógyszeripari társaság könyvvizsgálatáért volt felelős. Az elmúlt években a logisztikai, termelő-, illetve telekommunikációs vállalatok auditja mellett számos automatizációs és transzformációs projektet vezetett. Igazgatóként egy adatalapú, mesterséges intelligenciával támogatott új generációs könyvvizsgálati megközelítés régiós bevezetése lesz a feladata. Szabadidejében feleségével, ikreivel és kutyájukkal szívesen indulnak felfedezőútra a természetbe.

Csaba Zsófia 2014-ben csatlakozott a PwC Magyarország könyvvizsgálati csapatához. Az elmúlt években elsősorban nemzetközi, tőzsdei vállalatok auditjait vezette, szoros együttműködésben a PwC egyesült királyságbeli (PwC UK) irodájával. 2023-tól a szélesebb körű bizonyosságot nyújtó szolgáltatások üzletágon belül a számviteli tanácsadási csapatban dolgozik, ahol az IFRS auditok támogatásáért, a könyvvizsgálati értékelési feladatokat ellátó csapat irányításáért, valamint különféle számviteli tanácsadási projektek vezetéséért felel. Zsófia a Budapesti Gazdasági Egyetem pénzügy és számvitel szakán szerzett diplomát, regisztrált ACCA tag. Szabadidejében szívesen utazik, kerékpározik és olvas.

Remete Gergő 2018-ban csatlakozott a PwC közszolgálati tanácsadó részlegéhez, amelynek 2023 óta a vezetője. Csapatával a központi közigazgatás, az egészségügy és a fejlesztéspolitika területein dolgozik, céljuk a közigazgatási rendszerek korszerűsítésének támogatása és a közszolgáltatások fejlesztése. Munkája során különös figyelmet fordít arra, hogy a közszféra szereplői olyan működési megoldásokat alkalmazzanak, amelyek hosszú távon is fenntarthatóak és eredményesek. Végzettségeit tekintve egészségügyi informatikus, jogász, valamint adatvédelmi szakjogász diplomával rendelkezik, emellett ITIL és CMC minősítésekkel is bír. Gergő mesteroktatóként részt vesz a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Karának oktatási munkájában, és rendszeresen tart előadásokat más hazai egyetemeken is. Szabadidejében szívesen barkácsol, valamint aktívan sportol.

Stéger Csilla 2018-ban lépett be a PwC Magyarország Public Sector csapatába. Jelenleg az oktatási tanácsadási csapat vezetője, amely egyetemeknek és közoktatási fenntartóknak segít az oktatás minőségének fejlesztésében és a digitális transzformációban. Közgazdászként végzett, majd neveléstudományi PhD-t szerzett. Csilla szeret sportolni, kirándulni, de legalább ennyire olvasni és utazni.

Róka Vivien 2019-ben csatlakozott a PwC Magyarország tranzakciós tanácsadási üzletágához. Az elmúlt években számos tranzakcióban vett részt, ideértve különböző iparágakban működő vállalkozások cégeladási és cégfelvásárlási folyamatait, hazai és külföldi vállalkozások, valamint immateriális javak értékelését, üzleti tervek összeállítását és felülvizsgálatát, illetve megvalósíthatósági tanulmányok elkészítését és finanszírozási tanácsadást. Jelenleg Vivien irányítja a PwC Magyarország cégeladással és cégfelvásárlással foglalkozó csapatát. Igazgatóként fő feladata az M&A tranzakciókhoz kapcsolódó komplex ügyféligények kiszolgálása és a kapcsolódó tranzakciós szolgáltatások fejlesztése lesz. Diplomáit a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte, pénzügy MSc és számvitel MSc szakokon. Szabadidejében borszakértőként tevékenykedik, és aktívan crossfitezik.

Csulák Csilla 2006 óta erősíti a PwC Magyarország adó és jogi csapatát, ahol 19 év operációs vezetői tapasztalatot szerzett a működési hatékonyság optimalizálásában. Területfejlesztő szakközgazdász, emellett mérlegképes könyvelői végzettséggel és Six Sigma Black Belt minősítéssel is rendelkezik. Igazgatóként továbbra is kulcsszerepet tölt be a stratégiai végrehajtásban, az üzleti hatékonyság növelésében, különös tekintettel az üzletfejlesztési tevékenységekre. Szakmai munkája mellett a Budapesti Vonósok Kamarazenekar felügyelőbizottsági tagjaként a zenekar pénzügyi stabilitását támogatja. Szabadidejét családjával és olvasással tölti.

Kisgergely Balázs 2016-ban csatlakozott a PwC Magyarország adótanácsadási üzletágához tapasztalt szakemberként. A transzferár csoport tagjaként az elmúlt években számos hazai és nemzetközi projektben vett részt és támogatta ügyfeleit transzferár jogszabályi megfelelés területén, komplex tanácsadási feladatokban, valamint adóhatósági vizsgálatok során. Emellett 2018 óta felelős a PwC Magyarország transzferár csoportján belül különböző technológiai megoldások napi működésbe történő integrálásáért. Balázs regisztrált adótanácsadó, számviteli szakirányú közgazdász diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte. Szabadidejét legszívesebben családjával tölti, illetve hobbi kerékpárosként aktívan sportol.

Környei Attila szakmai pályafutása 1993-ban kezdődött a NAV egyik jogelődjénél, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságánál. Az ország egyik legnagyobb vámhivatalának helyettes vezetői pozíciójából 2005-ben csatlakozott a PwC Magyarország indirekt adó csapatához. Jelenleg a vámmal, jövedéki adóval, nemzetközi kereskedelemmel és zöld adókkal foglalkozó csapat vezetője. 20 éves PwC-s pályafutása alatt számos magyar és multinacionális vállalatot segített a vámfolyamatokkal, valamint a nemzetközi kereskedelemhez kapcsolódó egyéb területeken is (pl. CBAM, EUDR, tiltó- és korlátozó rendelkezések, szankciós szabályok). Attila a diplomáját az Államigazgatási Főiskolán szerezte, továbbá rendelkezik a Nemzetgazdasági Minisztériumnál regisztrált vámtanácsadói képesítéssel is. Kapusként és csapatkapitányként 20 éve vezeti a PwC férfi focicsapatát. Aktív labdarúgói pályafutásának befejezését követően szabadidejét ma már elsősorban horgászattal és természetjárással tölti.

Szilágyi Bálint szakmai pályafutását egy energiaipari vállalat adóosztályán kezdte, 2013-ban csatlakozott a PwC közvetett adók csoportjához, ahol főleg áfatanácsadással foglalkozik. Ügyfelei között különböző iparágakban tevékenykedő hazai- és multinacionális vállalatok is megtalálhatók, munkája során kiemelt figyelmet fordít az adó átvilágítási projektekre, valamint az adózási folyamatok automatizálására. Igazgatóként fő célja az M&A tranzakciókhoz kapcsolódó komplex ügyféligények kiszolgálása és a kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások fejlesztése. Közgazdász diplomáját 2013-ban a Budapesti Gazdasági Főiskola pénzügy mesterszakán szerezte, emellett rendelkezik adótanácsadói és mérlegképes könyvelői képesítéssel is. Bálint szabadidejét a családjával tölti, illetve élvonalbeli kosárlabda játékvezetőként járja az országot.

Tóth Norbert 2015-ben gyakornokként csatlakozott a PwC Indirect Tax csapatához, ahol részt vett a SmartTax csapat felépítésében. Diplomáját a BGE-n szerezte gazdaságinformatikus szakon 2016-ban. Fő szakterületei az e-Invoicing és e-Reporting szolgáltatások, számos export megbízást vezet, melyek során külföldi PwC irodákkal dolgozik együtt – akár Magyarországról, akár néhány hetes időtartamra személyesen is csatlakozva hozzájuk. Hobbija a sport, a PwC focicsapatának veterán tagja, és gyakran padelezik csapatával a Margitszigeten.

Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images