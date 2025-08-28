Az Nvidiától egy hiba is elég, máris büntetik a részvényt

Számos cég sok mindenre képes lenne azért, hogy olyan eredményeket szállítson negyedévről-negyedévre, mint az Nvidia. Viszont a céggel szembeni magas elvárások egyben azt is jelentik, hogy egyszerűen nincs tere hibázni a chipgyártónak. Hiába lett jobb a vártnál a bevétel, a profit, és az előrejelzés is, az adatközpont üzletág valamivel gyengébb teljesítményt nyújtott a várakozásoknál, erre pedig rögtön elkezdték büntetni a részvényt. Ott van ráadásul a kínai sztori is, ami továbbra is jelentős bizonytalansági faktort jelent a vállalat számára.

Jó, de nem tökéletes

Megérkeztek az Nvidia második negyedéves számai, amelyek elé nagy várakozásokkal tekintett a piac. Az LSEG adatbázisa szerint az elemzők 46,06 milliárd dolláros árbevételt vártak, ehhez képest a cég 46,74 milliárd dolláros bevételről számolt be, ami 56 százalékos növekedésnek felel meg.

A korábban elsősorban gaming chipjeiről ismert vállalat mára a világ elsőszámú szereplője lett az AI chipek piacán, melyeket ügyfelei - mint az OpenAI, az Amazon, a Google, vagy a Meta Platforms - a mesterséges intelligencia modellek fejlesztéséhez, képzéséhez és futtatásához szükséges adatközpontokba építik be.

A bevételszerkezeti eltolódás látványos a ChatGPT 2022 végi megjelenése, az Nvidia bevételeinek 88 százalékát az adatközpont üzletág adja.

Az AI-chipeket és egyéb kapcsolódó termékeket magába foglaló adatközponti üzletág bevételei 56 százalékkal nőttek, elérve az 41,1 milliárd dollárt. Az elemzők ehhez képest 41,3 milliárd dolláros bevételre számítottak a Street Account szerint.

A cég jelenlegi zászlóshajója, a Blackwell termékvonal gyártása felfutott, és a negyedévben 17 százalékkal tudta növelni a Blackwellből származó bevételeit az első negyedévhez képest. Májusban a cég közölte, hogy a Blackwell termékvonal 27 milliárd dolláros bevételt ért el, és az adatközponti bevételek közel 70 százalékát adja.

A cég pénzügyi igazgatója szerint az Nvidia adatközponti bevételeiből 33,8 milliárd dollár „számítástechnikai” termékekből, vagyis az Nvidia GPU chipjeirből jött, ami 1%-os csökkenést jelent az első negyedévhez képest, mivel a H20 értékesítés 4 milliárd dollárral csökkent. Az adatközponti bevételekből 7,3 milliárd dollár az Nvidia bonyolultabb rendszereinek kiépítéséhez szükséges hálózati alkatrészekből származott, ami közel kétszerese az egy évvel ezelőtti szintnek.

Az elmúlt néhány évben minden az adatközpont üzletágról, és az AI-chipekről szólt, meg kell azt is említeni, hogy a vállalat a többi kisebb szegmensében is jelentős növekedést tudott felmutatni.

A gaming divízió bevétele éves szinten 49 százalékkal, 4,3 milliárd dollárra nőtt.

A vállalat autóipari és robotikai részlege 69 százalékos forgalomnövekedésről számolt be, összesen 586 millió dolláros bevételt elérve.

A vállalat professzionális vizualizációs üzletága 32 százalékkal, 601 millió dollárra növelte bevételét a negyedév során.

A nettó nyereség 59 százalékkal 26,4 milliárd dollárra nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az egy részvényre jutó eredmény 1,05 dollárt ért el, szemben az elemzők által várt 1,01 dollárral.

Ezzel az Nvidia nettó profitmarzsa 56,5 százalékon alakult, ami közel azonos a bázisidőszaki szinttel.

Kínai bizonytalanság

Ami a kilátásokat illeti, az Nvidia a folyó negyedévben mintegy 54 milliárd dolláros (+/-2%) árbevételre számít, szemben az 53,1 milliárd dolláros elemzői konszenzussal,

bár ebben a számban nincsen benne a H20-as chip értékesítése Kínában.

Jensen Huang vezérigazgató arra számít, hogy a Donald Trumppal kötött megállapodás értelmében, az amerikai kormánynak fizetett jutalékért cserébe újra engedélyezik az Nvidia chipek értékesítését Kínában. Jelenleg viszont nincs hivatalos amerikai szabályozás, és kérdéses, hogy a kínai szabályozó hatóságok visszatartják-e a vásárlókat az Nvidia chipek megvásárlásától. Ebben a kontextusban kell tehát értelmezni, hogy a cég az előrejelzésében nem számola H20 kínai értékesítésével: továbbra is nagy a bizonytalanság a kínai piacot illetően.

Az egyik legnagyobb kérdőjel az Nvidia üzletmenetét illetően a kínai piac. Az amerikai kormányzat exportkorlátozásai miatt az Nvidia kénytelen volt új, gyengébb képességű termékeket (például a H20 chipet) kifejleszteni, amelyek engedélyhez kötötten kerülhettek a kínai piacra. Az év korábbi részében a kormány még a H20 értékesítését is megtiltotta a cégnek, ami jelentős bevételkiesést eredményezett (ez volt az előző negyedéves jelentés nagy sztorija). Donald Trump és Jensen Huang azóta viszont megállapodott, hogy a cég ismét értékesíthet chipeket a kínai piacon, ha a bevételek után 15%-ot kifizet az amerikai államnak. Közben viszont arról is megjelentek hírek, hogy a kínai állam erőteljesen ösztönzi a helyi szolgáltatókat a hazai gyártók - például a Huawei - megoldásainak használatára, sőt egyes médiainformációk szerint külön jelezték a technológiai cégeknek, hogy kerüljék az Nvidia chipjeinek használatát.

Az Nvidia közölte, hogy a negyedév során nem értékesített H20 chipeket Kínában, de 180 millió dollár értékű H20 készletet értékesített egy Kínán kívüli ügyfélnek. A cég pénzügyi igazgatója szerint az Nvidia a folyó negyedév során 2-5 milliárd dollár közötti H20 bevételt érhet el, ha a geopolitikai környezet megengedi.

Az Nvidia közölte, hogy igazgatótanácsa további 60 milliárd dollár értékű részvény-visszavásárlást hagyott jóvá, lejárati dátum nélkül. Az Nvidia a negyedév során 9,7 milliárd dollár értékben vásárolta vissza saját részvényeit.

Esik az árfolyam

Az adatközpont üzletág várttól valamivel elmaradó bevételi számai, illetve a kínai piaccal kapcsolatos bizonytalanság elégnek bizonyult ahhoz, hogy a befektetők óvatosabbá váljanak a részvénnyel kapcsolatban.

A zárás utáni kereskedésben 3,1 százalékot esett az Nvidia árfolyama, így 175,9 dolláron kezdheti a mai kereskedést.

Címlapkép forrása: Akio Kon/Bloomberg via Getty Images

