Elesett a Déli pályaudvar

A Déli pályaudvaron egy vonat áramszedője letört, a felsővezeték megsérült, emiatt a 8-12. vágányokig szünetel a vonatközlekedés. Jelentős fennakadásokra, kimaradó, rövidebb szakaszon közlekedő vonatokra kell számítani.
Pótlóbuszok közlekednek a Déli pályaudvar és Budapest-Kelenföld között.
Őrmezőre érkeznek és az Etele térre érkeznek Kelenföldön, a Déli pályaudvarnál a Krisztina körúton lehet felszállni és leszállni. A BKK elfogadja a vasúti jegyeket is az alábbi járatokon:
- 140, 140A és 139-es autóbuszon
- M2-es metró (Déli és Keleti között), M4-es metró teljes vonalán
- 56A, 56, 17, 61-es villamosokon a Déli pályaudvartól a végállomásukig
- 19, 49-es villamosok teljes vonalán.
A Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa és Budapest-Székesfehérvár-Tapolca vonalon a feláras vonatok helyjegy váltása nélkül is igénybe vehetők, a szabadon maradt ülőhelyek elfoglalásával.
A győri vonalon Az S10 és S12 vonatok, a Regiojet két járata (1033, 1068) csak Kelenföldig közlekednek és onnan indulnak. A székesfehérvári vonalon a martonvásári Z30-as vonatok nem közlekednek. Kelenföldig közlekednek és onnan indulnak a székesfehérvári Z30-as vonatok, a Katica InterRégiók Balatonfüred felől, felé, a Déli parti InterRégiók és a Tópart InterCityk a Balaton déli partja felé, felől. Székesfehérvárig közlekednek és onnan indulnak a Bakony és Göcsej InterCityk Veszprém felé/felől, a Balaton InterCity a dél-balatoni vonal felé/felől, a Vízipók sebesvonatok és a Kék Hullám InterCityk Balatonfüred felé/felől. A pusztaszabolcsi vonalon a pusztaszabolcsi S40-es és Z42-es vonatok Kelenföldön fordulnak, a százhalombattai S40-es vonatok nem közlekednek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
