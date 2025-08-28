Elindult a BYD európai offenzívája, már több neves márkát is lenyomtak

Az európai autópiac idén is erőteljes átalakuláson megy keresztül: miközben több nagy szereplő - köztük a Stellantis, a Toyota vagy a Hyundai - komoly visszaesést szenved el, a kínai gyártók látványosan törnek előre. Az ACEA legfrissebb, júliusi adatokat is tartalmazó statisztikái szerint a BYD robbanásszerű, több mint 250 százalékos növekedéssel megy előre az EU piacán, míg a SAIC Motor szintén dinamikusan bővül. Az elektromos hajtásláncok térnyerése mellett a márkák közötti erőviszonyok is jelentősen átalakulnak.

Kínai előretörés

Megérkeztek az ACEA legfrissebb autóipari statisztikái, amelyek már tartalmazzák a júliusi értékesítési adatokat is. A jelentés több érdekességet is tartalmaz, beleértve, hogy a Magyarországon is aktívan terjeszkedő, illetve gyártóüzemet létesítő BYD számai most először kerültek be a statisztikákba. A kínai gyártó elmúlt két évben történt európai terjeszkedése látványos, a friss adatok szerint a január-júliusi időszakban

több mint 250 százalékos növekedést produkált az EU autópiacán a tavalyi év azonos időszakához képest.

Ráadásul épp egy másik kínai gyártó, a SAIC Motor eladásai mutatják a második legnagyobb növekedést, tehát egyértelműen látszik a kínai márkák térnyerése Európában.

Van is kiktől piacot szerezniük az újérkezőknek, hiszen több nagy márka szenved idén az EU autópiacán, a volumenben második legnagyobbnak számító Stellantis értékesítése például közel 10 százalékot esett idén, de a nagyok közül a Toyota és a Hyundai sem szerepel jól.

A sor legvégén a Tesla áll, miután a cég alaposan megszenvedte, hogy Elon Musk politikai tevékenysége a fogyasztók ellenérzését váltotta ki, de a vállalat öregedő termékpalettája sem segít pörgetni az eladásokat. Valószínűleg ez is éppen kapóra jött a BYD-nek, amely szépen elkezdte betölteni a Tesla mögött hagyott űrt. Érdekesség, hogy amíg a Tesla júliusban 6 600 autót adott el (-40%) az EU-ban, addig a BYD jóval több, összesen 9 698 új regisztrációt jegyzett (+225%) múlt hónapban.

Bár relatíve új az európai piacon, 58 434 eladott autóval a BYD értékesítése meghaladja a Jaguar Land Rover, a Mitsubishi, és a Honda eladásait.

A SAIC is szépen növekszik, a kínai gyártó már a Nissant közelíti volumenben. A BYD és a SAIC együttesen több mint 182 ezer autót adott el az EU-ban év eleje óta, ami 2,8 százalékos piaci részesedésnek felel meg.

A BYD ezzel 0,9 százalékos piaci részesedésre tett szert az EU autópiacán, ami 0,6 százalékpontos növekedésnek felel meg a tavalyi év azonos időszakához képest.

A piaci részesedés növelése tekintetében is erős számokat hoztak a kínai cégek, a SAIC 0,5, a BYD pedig 0,6 százalékponttal növelte piaci részesedését idén a tavalyi év azonos időszakához képest. Eközben a nagyok közül a Stellantis piacvesztése a legszembetűnőbb, de a Tesla visszaesése is látványos.

Eddig csoportszintű számokról volt szó, de a márkák szintjén is láthatók érdekes tendenciák. A relatíve jól teljesítő Volkswagen csoport (+3,8%) márkái közül például a Seat (-20,5%,) és a Porsce (-15,1%) igencsak gyengén szerepel idén, miközben a Skoda (+10,5%) és a Cupra (+37%) felfelé húzza a csoportszintű eladásokat.

A Stellantis márkáinál is vannak problémák, a fent bemutatott visszaesést a cég szinte összes volumenmárkája súlyosbítja: 11,3 százalékot esett a Citroen, 12,6 százalékot a Opel/Vauxhall, és 21 százalékot a Fiat értékesítése idén. A csoport legnagyobb tömegmárkája, a Peugeot ehhez képest jól tartja magát, bár mindössze stagnálnak (+0,2%) a márka eladásai.

Stagnál a piac

A teljes piacot tekintve júliusban ugyan 7,4 százalékkal nőttek az eladások az EU-ban, de az év első hét hónapjában így is 0,7 százalékos visszaesést lehet látni. A nagy piacok közül Németországban 2,5 százalékkal, Olaszországban 3,7 százalékkal, Franciaországban pedig 7,9 százalékkal csökkentek az eladások idén.

Nagy növekedést hozott az elektromos hajtásláncoknál a múlt hónap, a teljesen elektromos (BEV) autók eladása 39,1 százalékkal, míg a plug-in hibrideké 56,9 százalékkal nőtt júliusban. A héthavi adatokban is az említett két kategória szerepel a legjobban, de a hagyományos belső égésű motoros autók eladásának visszaesése visszafogja a teljes piac növekedését.

A hajtásláncok piaci részesedését tekintve,

2025-ben továbbra is a hibrid elektromos (HEV) autók teszik ki is a piac legnagyobb szeletét, 34,7 százalékos részesedéssel,

amelyet a benzinesek követnek 28,2 százalékkal,

majd jönnek a BEV-k 15,6 százalékkal,

a dízelesek 9,5 százalékkal,

végül pedig a PHEV-k 8,6 százalékkal.

Ugyan a BEV-k részaránya továbbra is jelentősen elmarad a zöld átállás szempontjából optimálisan vélt szinttől, az elektromos hajtások felé való elmozdulást alátámasztja, hogy

a benzines és dízeles autók együttes részaránya 37,7 százalékra csökkent az első hét hónapban a tavalyi év azonos időszakában mért 47,9 százalékhoz képest.

Néhány ország jóval előrébb jár az elektrifikációban, Dániában például az idén eladott összes autó 64,3 százaléka volt teljesen elektromos, de Svédországban, Hollandiában, Finnországban, és Belgiumban is elmondható, hogy durván minden harmadik eladott autó BEV. Ehhez képest a közép-kelet európai régió országaiban, például Horvátországban, Szlovákiában, vagy Romániában jóval alacsonyabb a penetráció.

Magyarország

Magyarországon az újautó-piac júliusban hozta a szokásos kis szezonális visszaesését, ezt leszámítva a forgalomba helyezések száma az utóbbi hónapokban kifejezetten stabilan alakul. (Éves alapon ez egyébként igen impresszív, 27 százalékos növekedést jelent a bázishatás miatt, mert tavaly a nyár közepe és vége kevés autóregisztrációt hozott.) A szezonálisan igazított adataink szerint havonta közel 11 ezer új autót regisztrálnak Magyarországon, ez a 2022-23-as mélypontnál már érdemben több, de a Covid előtti csúcstól elmarad. Az adatok értelmezésénél érdemes figyelembe venni, hogy bizonytalanságot jelent az exportcélú értékesítések ismeretlen volumene.

Az első hét hónapban összesített adataiban is növekedés látszik, a 76 910 darabos összértékesítés 7 százalékos bővülést jelent. Ez alapján tehát a magyar piac az EU-s átlag felett bővül, bár ez igaz a régiós piacok közül a lengyel (+4,8%), cseh (+5%), szlovén (+6,3%), horvát (+6,7%), és az osztrák (+9%) piacra is.

A vevők elsősorban a hibrideket favorizálják Magyarországon, idén minden második eladott új autó HEV volt itthon, amelyet a benzinesek követtek 24,1 százalékkal. A BEV-k részesedése továbbra is jelentősen elmarad az EU-s átlagtól, mindössze 8,1 százalék.

Címlapkép forrása: John Keeble/Getty Images