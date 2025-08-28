Energiapiaci forradalom testközelből – Októberben jön a Portfolio Energy Investment Forum 2025!

Az árampiac új arca – a nagy hullámvasút. Az első szekcióban a villamosenergia-piac drámai átalakulása kerül terítékre. A nappali negatív árak és az esti extrém csúcsok kihívások elé állítják a termelőket, fogyasztókat és szabályozókat egyaránt. Olyan kulcsszereplők elemzik a helyzetet, mint Lantos Csaba energiaügyi miniszter, Alda Ozola, az Európai Energetikai Szabályozó hatóságok Tanácsának (CEER) alelnöke, valamint a nagyvállalati oldal képviseletében az MVM, az E.ON, a Mol és az Alteo vezetői.
Energiatárolás: a jövő kulcsa. A délutáni program egyik kiemelt fókusza a villamosenergia-tárolás, amely mára nemcsak technológiai, hanem üzleti paradigmaváltás is. A konferencia egyik legizgalmasabb panelbeszélgetésében a tárolók üzleti modelljeit boncolgatjuk: saját fogyasztás vagy hálózati szolgáltatás, piaci alapú megtérülés vagy támogatásfüggés? A válaszokat többek között Bárdi Barnabás (MEKH) és vezető iparági szereplők adják meg.
Gázszektor – nagy nevek, nagy kérdések. A földgáz szerepéről szóló panelbeszélgetés igazi nagyágyúkat vonultat fel. Ferencz I. Szabolcs, a Földgázszállító Zrt. elnök-vezérigazgatója mellett ott lesznek a hazai gázpiac megkerülhetetlen szereplői is, hogy megvitassák: milyen jövő vár a földgázra az uniós klímapolitikai célok árnyékában, hogyan illeszthető a hálózatba a biogáz és a hidrogén, és milyen geopolitikai tényezők alakítják az LNG-beszerzéseket.
Történelmi állami program a fókuszban. Az eseményen külön blokkot szentelünk a Jedlik Ányos Energetikai Programnak, amely az elmúlt időszak legnagyobb támogatási kezdeményezéseként új lendületet adhat a vállalati energetikai beruházásoknak. A programot Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár mutatja be, amit egy panelbeszélgetés követ, ahol a piac szereplői oszthatják meg gondolataikat és tapasztalataikat a támogatási programról.
Ugyancsak forró téma lesz az idén nyáron teljesen újraszabott Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR). Az új benchmarkok, a monitoring-követelmények és az üzleti lehetőségek hatását iparági és kormányzati szakemberek vitatják meg, köztük dr. Gondola Csaba államtitkárral.
Ha mindez nem lenne elég meggyőző: az Energy Investment Forum az egyik olyan különleges esemény Magyarországon, ahol a teljes energetikai iparági paletta szabályozói, kormányzati és piaci szereplői – vagyis mindenki, aki formálja a hazai és regionális energiapiacot – egyaránt jelen van.
mindez egyetlen nap alatt, egy helyen!
Címlapkép forrása: Portfolio
