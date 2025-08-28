  • Megjelenítés
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában
Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

Portfolio
Európában kisebb esést hozott a mai nap a tőzsdéken, ezúttal pedig a magyar tőzsde sem remekelt: az OTP árfolyama pedig 30 000 forint alá is beesett a nap végére. Az Épduferr részvényeinek emelkedése azonban tovább folytatódott.

Az Nvidia csütörtöki gyengélkedése és a nagyon erős GDP adat némi bizonytalanságot hozott a tőzsdékre Amerikában, a kezdeti bizonytalanságot aztán gyorsan lerázták magukról a tőzsdék: a Nasdaq vezetésével azonban mindhárom vezető részvényindexek pluszban zárta a hét utolsó előtti kereskedési napját, az S&P 500 ráadásul történelmi csúcsot ért el, miután történelem során először zárt 6500 pont fölött az index.
Történelme során először 6500 pont fölött az S&P 500!

A kezdeti bizonytalanságot követően erősnek mondható napot zártak az amerikai tőzsdék, mindhárom vezető index pluszban zárt.

A Nasdaq 0,6, az S&P 500 0,4 a Dow Jones pedig 0,2 százalékos pluszban zárt.

Az S&P 500 ráadásul történelmi rekordot is döntött, történelme során először lépte át a 6500 pontos szintet az index.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Trumpnak is üzent az Nvidia vezére

Az Nvidia vezérigazgatója szerint hosszú időt vehet igénybe a tárgyalás a Fehér Házzal a Blackwell chipek Kínába történő exportjáról.

Trumpnak is üzent az Nvidia vezére
Figyelem: az elemzők szerint közel 50 százalékkal többet érhet ez a részvény

Nincs hiány izgalmakból a tőzsdéken: miközben a befektetők épp az Nvidia gyorsjelentését és a Federal Reserve közelgő kamatvágásait árazzák, több izgalmas befektetési lehetőség is kínálkozik. Ezek közül mutatunk egyet: a Bank of America szerint ugyanis van egy részvény, melynek részvényei sokkal többet érhetnek, és ez a papír lehet a következő hónapok sztárja. Lássuk, melyik részvényről is van szó, és hogy mit érdemes tudni erről a befektetésről.

Figyelem: az elemzők szerint közel 50 százalékkal többet érhet ez a részvény
Folytatódik a leépítés: a Nike újabb munkavállalóktól válik meg

A Nike kevesebb mint 1 százalékos leépítést tervez a vállalati munkaerő körében Elliott Hill vezérigazgató üzleti fordulati stratégiájának részeként.

Folytatódik a leépítés: a Nike újabb munkavállalóktól válik meg
Pluszok Amerikában

Felfelé vették az irányt az amerikai tőzsdék. A Nasdaq már 0,4, az S&P 500 0,3, a Dow Jones pedig 0,2 százalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Napokon belül fontos változás jön - Erre a 3 részvényre kell most nagyon figyelni!

Az S&P 500 negyedéves átsúlyozása a kereskedők egyik kedvenc találgatós játéka, amely rendre komoly árfolyammozgásokat indít el az érintett papírokban. A szeptemberi forduló különösen izgalmasnak ígérkezik: elemzők szerint több nagy esélyes is sorban áll a bekerülésért. Mutatjuk, kik lehetnek az új sztárok.

Napokon belül fontos változás jön - Erre a 3 részvényre kell most nagyon figyelni!
Esett a magyar tőzsde

0,5 százalékos mínuszban zárt csütörtökön a BUX index.

A blue chipek közül a Telekom ugyan 0,3 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, de az OTP 0,5, a Mol 0,4, a Richter pedig 0,3 százalékos mínusszal zárta a napot.

Nagy forgalom mellett emelkedtek tovább az Épduferr részvényei: 9,5 százalékos pluszban zártak ma a vállalat részvényei, emellett pedig a negyedik legforgalmasabb részvény volt ma, az OTP, a Mol, és a Richter után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Lefordult az Nvidia

Lefordult az Nvidia a csütörtöki kereskedésben, a biztató nyitás ellenére 1,6 százalékos mínuszban van az árfolyam annak ellenére, hogy a várakozásokat felülmúló számokat közölt a cég. A befektetők a kínai értékesítések miatt aggódhatnak elemzők szerint. A Nasdaq egyelőre tartja magát, 0,1 százalékot erősödött a tegnapi zárószintről.

Felemás nyitás az amerikai tőzsdén

Felemásan nyitottak az amerikai tőzsdék, miközben a Dow 0,1 százalékot esett, az S&P 500 0,2 százalékot, a Nasdaq pedig 0,4 százalékot emelkedett. Az Nvidia kis pluszban áll a nyitást követően, 0,6 százalékkal került feljebb a részvény a nyitást követő percekben.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel

Életmódváltás, rendszeres mozgás, egészséges étkezés – mindenki tisztában van a fogyás alapelveivel, amihez már régóta vannak a célokat megtámogató különböző étrendkiegészítők és készítmények, változó hatékonysággal. Az elmúlt években azonban gyógyszergyártók újfajta szerekkel jelentkeztek, amelyek valódi game changerek lehetnek, és egyelőre úgy tűnik, hogy minden eddiginél hatásosabban vehetik fel a harcot a mára népbetegségnek számító elhízással szemben. A piac egyik legnagyobb szereplőjének árfolyama viszont jelenleg nem tükrözi az őrült nagy várakozásokat. Megnéztük, hogy mi történt a Novo Nordisknél, hogy mit csinálnak eközben a versenytársak, és hogy a gyógyszergyártókon kívül mely más szektorok kilátásaira hatnak a fogyasztószerek.

Eljött a fogyasztószerek forradalma: minden eddiginél könnyebb a súlycsökkentés az új csodagyógyszerekkel
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük

Az amerikai GDP második becslése szerint magasabb volt a gazdasági növekedés a második negyedévben, mint hittük, elsősorban a fogyasztás növekedésének köszönhetően. Eközben a vállalati profitok szépen növekedtek a második negyedévben, míg az új munkanélküli segélykérelmek száma nem változott érdemben. De vajon közelebb került a nagy kép megértéséhez?

Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
Mínuszban az európai tőzsdék

Lefordultak a délutáni órákra az európai indexek, a Soxx 600 0,3 százalékot, a DAX 0,2 százalékot, az FTSE-100 0,4 százalékot esett. A francia tőzsde minimális pluszban áll, 0,1 százalékkal menetel felfelé az index.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kis pluszban áll a BUX

Az irányadó európai tőzsdék kis mínuszban állnak csütörtökön délben, a magyar piacot inkább az iránykeresés jellemzi.

Kis pluszban áll a BUX
Elment az eszük ezeknek a befektetőknek? Hitelkártyáról vesznek részvényeket

Kínai bankok szigorítják a hitelkártyák tőzsdei befektetésekre való használatát a piaci rali közepette – írja a Bloomberg. Számos befektető ugyanis hitelkártyáról finanszírozza a részvényvásárlásait, ami veszélyes feszültséget okoz a pénzügyi rendszerben, lévén a kölcsön rövid időn belül törleszteni kell, a részvények pedig tipikusan hosszabb időtávú befektetések.

Elment az eszük ezeknek a befektetőknek? Hitelkártyáról vesznek részvényeket
Már 14 százalékos raliban az Épduferr

Nincs megállás a magyar tőzsde sztárjánál, az Épduferr árfolyama jelenleg 14,2 zsázalékos pluszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A forgalom is jóval az átlagos fölötti, jelenleg a negyedik legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén.

epd forg
Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál

53,5 milliárd forintos számviteli adózott eredménnyel és több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredménnyel zárta az első félévet az MBH Bank. Mindkettő 50 milliárd forint körüli csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, de a 16,4%-os korrigált tőkearányos megtérülés így is szép eredménynek számít, és az üzleti növekedés erőteljes volt.

Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál
Ma is gyújtja a rakétákat az Épduferr

Már közel 7 százalékos pluszban van a magyar tőzsde új sztárjának, az Épduferrnek az árfolyama, jelenleg a harmadik legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén. Augusztus 12 óta már több, mint 115 százalékot szárnyalt az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Pozitív felütéssel indul a nap

A piacnyitst követően kisebb pluszban vannak a vezető európai részvényindexek: a DAX 0,4 százalékkal, a CAC 0,5 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került feljebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Erős kezdés a magyar tőzsdén

Mind a négy hazai blue chipnek emelkedik az árfolyama.

Erős kezdés a magyar tőzsdén
Betörtek a Microsoft elnökének irodájába

A Microsoft elbocsátott két alkalmazottat, akik Brad Smith elnök irodájába törtek be a héten, miközben az izraeli hadsereg állítólagos szoftverhasználata ellen tiltakoztak - számolt be a Cnbc.

Betörtek a Microsoft elnökének irodájába
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál

Az Épduferr Invest Kft., az Épduferr-vezérigazgató Palkovics Milán Dániellel közeli kapcsolatban álló társaság tegnapelőtt összesen 50 millió darab Épduferr Nyrt. törzsrészvényt értékesített - olvasható a BÉT-en.

50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,73 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,39 százalékot esett, míg a CSI 300 0,68 százalékot emelkedett.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CACés a FTSE is a tegnapi záróértéke körül nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,34 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel itthon munkanélküliségi és népmozgalmi adatokat közöl majd a KSH, azonban meglepő lenne, ha érdemi piaci hatásuk lenne. A nap második felében elsősorban a részletes amerikai GDP-adatra lesz érdemes figyelni, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 565,23 0,3% 1,4% 1,5% 7,1% 10,5% 59,9%
S&P 500 6 481,4 0,2% 1,3% 1,5% 10,2% 15,2% 86,0%
Nasdaq 23 565,85 0,2% 1,4% 1,3% 12,2% 20,3% 97,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 520,27 0,3% -0,9% 2,6% 6,6% 11,1% 83,2%
Hang Seng 25 201,76 -1,3% 0,1% -0,7% 25,6% 41,0% -0,3%
CSI 300 4 386,13 -1,5% 2,7% 6,3% 11,5% 32,7% -7,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 046,21 -0,4% -1,0% -0,7% 20,8% 28,7% 83,6%
CAC 7 743,93 0,4% -2,9% -1,2% 4,9% 2,4% 54,4%
FTSE 9 255,5 -0,1% -0,4% 1,5% 13,2% 10,9% 54,3%
FTSE MIB 42 349,41 -0,7% -1,2% 4,0% 23,9% 25,4% 113,4%
IBEX 15 020,9 -0,7% -1,8% 5,5% 29,5% 32,6% 111,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 232,1 -0,9% -2,2% 2,8% 31,4% 42,2% 193,9%
ATX 4 652,87 -1,1% -3,2% 1,7% 27,0% 25,8% 108,8%
PX 2 286,73 -0,1% -1,0% 3,5% 29,9% 44,3% 153,0%
Magyar blue chipek              
OTP 30 010 -1,8% -3,1% 5,4% 38,4% 61,8% 188,3%
Mol 2 966 0,7% -1,3% -3,7% 8,6% 9,4% 75,5%
Richter 10 520 -1,5% -2,0% 1,1% 1,2% -2,0% 42,9%
Magyar Telekom 1 954 -0,2% -1,5% 11,0% 53,4% 90,8% 442,8%
Nyersanyagok              
WTI 64,49 1,4% 0,5% -2,8% -11,0% -15,7% 49,8%
Brent 68,09 1,2% 1,8% -0,6% -8,9% -15,1% 50,8%
Arany 3 389,49 0,2% 1,4% 1,7% 29,1% 34,7% 76,7%
Devizák              
EURHUF 397,1500 0,2% 0,6% 0,2% -3,5% 1,0% 11,4%
USDHUF 342,5775 0,7% 1,2% 1,4% -13,8% -2,8% 13,3%
GBPHUF 459,5750 0,2% 0,8% 1,2% -7,6% -1,4% 15,5%
EURUSD 1,1593 -0,5% -0,6% -1,2% 12,0% 3,8% -1,7%
USDJPY 147,4950 0,0% 0,3% -0,2% -6,2% 2,2% 38,6%
GBPUSD 1,3461 -0,1% -0,1% 0,2% 7,5% 1,7% 2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 273 -0,5% -2,6% -5,4% 17,9% 87,2% 882,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,22 -0,4% -1,2% -3,7% -7,7% 10,1% 475,6%
10 éves német állampapírhozam 2,65 -1,0% -0,9% -0,9% 12,1% 19,3% -705,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 0,3% 1,4% 0,1% 7,9% 12,8% 210,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

