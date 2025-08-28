Ez a nap sem múlt el rekordok nélkül Amerikában

0,5 százalékos mínuszban zárt csütörtökön a BUX index.

A blue chipek közül a Telekom ugyan 0,3 százalékos pluszban fejezte be a kereskedést, de az OTP 0,5, a Mol 0,4, a Richter pedig 0,3 százalékos mínusszal zárta a napot.

Nagy forgalom mellett emelkedtek tovább az Épduferr részvényei: 9,5 százalékos pluszban zártak ma a vállalat részvényei, emellett pedig a negyedik legforgalmasabb részvény volt ma, az OTP, a Mol, és a Richter után.