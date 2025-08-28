Kis pluszban áll a BUX

Az irányadó európai tőzsdék kis mínuszban állnak csütörtökön délben, a magyar piacot inkább az iránykeresés jellemzi.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Richter és az OTP árfolyama emelkedik, miközben csak a Mol árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Vegyes elmozdulásokat látunk a közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényeinél, a papírok felének emelkedik, másik felének esik az árfolyama. Legjobban 1,1 százalékos emelkedéssel az Alteo teljesít, a leggyengébben pedig 2,1 százalékos eséssel a Duna House részvényei teljesítenek.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 2,49 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

