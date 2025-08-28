Kollégánk Junior Prima Díjat kapott!

A Prima Primissima Díjat Demján Sándor alapította 2003-ban azzal a céllal, hogy elismerje és támogassa a magyar kultúrában, tudományban és művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeket. A Junior Prima Díj 2007-ben jött létre, hogy a 30 év alatti fiataloknak is lehetőséget adjon a szakmai megmérettetésre és elismerésre. A díj különös jelentősége, hogy pályájuk elején támogatja a tehetségeket, ezzel hosszú távon is hozzájárulva szakmai sikereikhez.
A zsűri idén is hat fiatal szakembert választott, akik hiteles tájékoztatásukkal, innovatív gondolkodásmódjukkal és elhivatottságukkal gazdagítják a hazai médiát és erősítik a társadalom tudásbázisát. A 2025-ös díjazottak:
- Blahunka Máté Balázs (Overline Media Kft.)
- Gáll Anna (Index)
- Hernandez Franco Vivien (M2 Petőfi TV)
- Mohos Kristóf (Portfolio)
- Somody Evelin (Trend FM)
- Szentimrei Kristóf (Magyar Katolikus Rádió)
A mostani díjazással tizenharmadik alkalommal lett a Portfolio Csoport egyik munkatársáé a rangos elismerés: a korábbi években Weinhardt Attila, Palkó István, Csiki Gergely, Turzó Ádám, Árgyelán Ágnes, Hornyák József, Huszák Dániel, Pásztor Roxána, Zsoldos Ákos, Koós Anna, Kövesy Károly és Ács Bence kapott Junior Prima díjat.
A Junior Prima Díj sajtó kategóriáját 2014 óta a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. támogatja, egyetértésben tulajdonosaival a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével. A vállalat azóta nemcsak szponzorként, hanem aktív gondozóként is jelen van a díj életében, elősegítve a fiatal újságírók és médiaszakemberek szakmai fejlődését. „Hiszünk abban, hogy a tehetségbe fektetett figyelem és támogatás nem csupán egyéneket emel, hanem közösségeket is épít. Hogy a fiatal alkotók, tartalomkészítők, szerkesztők és újságírók segítése – valójában a társadalmi fejlődésbe fektetett energia.” – fogalmazott beszédében Krisán László a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.
Krisán László a díjátadón hangsúlyozta: „Megtiszteltetés díjat adni a jövőnek.” Szavai rávilágítottak arra, hogy a fiatal díjazottak nem csupán jelenünk meghatározó alakjai, hanem jövőnk formálói is – áll a közleményben.
A zsűri tagjai elismert médiaszakemberek és vállalatvezetők voltak: Balogh Gabriella (a Net Média Zrt. társtulajdonosa), Holló Márta (a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója), Kovács Tibor (a Ringier Hungary ügyvezető igazgatója), Papp Dániel (az MTVA vezérigazgatója), Radetzky Jenő (a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke), Perlusz László (a VOSZ főtitkára), Rónai Egon (az ATV főszerkesztője) és Vaszily Miklós (a TV2 vezérigazgatója).
A zsűri kiemelte: a döntés rendkívül nehéz volt, hiszen valamennyi jelölt kivételes teljesítményt mutatott fel, de a hat nyertes szakmai hitelessége és elhivatottsága egyértelművé tette a választást.
A Junior Prima Díjhoz idén is 3 millió forintos pénzjutalom társult, amely nem csupán anyagi támogatás, hanem annak az elismerése is, hogy a fiatal tehetségek munkája komoly értéket képvisel a magyar társadalomban.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Elesett a Déli pályaudvar
Terelve közlekednek a vonatok, vagy kimaradnak.
Magyar nyelven üzent a kormánynak Zelenszkij
Az ukrán parancsnok kitiltása miatt.
Az innováció vethet véget a kóklerkorszaknak? – Az ingatlanközvetítés csúcsrendezvényén kiderül
Hamarosan az ügyfélélmény körül foroghat minden.
Tényleg nem tért magához a hazai építőipar
Kellemetlen rekordot döntöttek a frissen induló kivitelezések.
Környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet debreceni gyárára a CATL
Kevesebb vizet és energiát használnának.
Letilották a német bankok az egyik fintech rengeteg tranzakcióját, csalástól tartanak
10 milliárd eurót érint a blokkolás.
Olcsó súlycsökkentő gyógyszer kapott engedélyt
A Novo Nordisk készítményének generikus változata.
Brit tudósok kiszámolták: a szegényeket sújtja legjobban az infláció
Joggal hívják a szegények adójának az inflációt.
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.