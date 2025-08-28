Kollégánk Junior Prima Díjat kapott!

A Junior Prima díj Magyar Ismeretterjesztés és Média kategóriájának díjában részesült idén a Portfolio elemzője, Mohos Kristóf. Kollégánk már a tizenharmadik elemző a lapunknál, aki a rangos elismerésben részesült.

A Prima Primissima Díjat Demján Sándor alapította 2003-ban azzal a céllal, hogy elismerje és támogassa a magyar kultúrában, tudományban és művészetben kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyiségeket. A Junior Prima Díj 2007-ben jött létre, hogy a 30 év alatti fiataloknak is lehetőséget adjon a szakmai megmérettetésre és elismerésre. A díj különös jelentősége, hogy pályájuk elején támogatja a tehetségeket, ezzel hosszú távon is hozzájárulva szakmai sikereikhez.

A zsűri idén is hat fiatal szakembert választott, akik hiteles tájékoztatásukkal, innovatív gondolkodásmódjukkal és elhivatottságukkal gazdagítják a hazai médiát és erősítik a társadalom tudásbázisát. A 2025-ös díjazottak:

Blahunka Máté Balázs (Overline Media Kft.)

Gáll Anna (Index)

Hernandez Franco Vivien (M2 Petőfi TV)

Mohos Kristóf (Portfolio)

Somody Evelin (Trend FM)

Szentimrei Kristóf (Magyar Katolikus Rádió)

A mostani díjazással tizenharmadik alkalommal lett a Portfolio Csoport egyik munkatársáé a rangos elismerés: a korábbi években Weinhardt Attila, Palkó István, Csiki Gergely, Turzó Ádám, Árgyelán Ágnes, Hornyák József, Huszák Dániel, Pásztor Roxána, Zsoldos Ákos, Koós Anna, Kövesy Károly és Ács Bence kapott Junior Prima díjat.

A Junior Prima Díj sajtó kategóriáját 2014 óta a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. támogatja, egyetértésben tulajdonosaival a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségével. A vállalat azóta nemcsak szponzorként, hanem aktív gondozóként is jelen van a díj életében, elősegítve a fiatal újságírók és médiaszakemberek szakmai fejlődését. „Hiszünk abban, hogy a tehetségbe fektetett figyelem és támogatás nem csupán egyéneket emel, hanem közösségeket is épít. Hogy a fiatal alkotók, tartalomkészítők, szerkesztők és újságírók segítése – valójában a társadalmi fejlődésbe fektetett energia.” – fogalmazott beszédében Krisán László a KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

Krisán László a díjátadón hangsúlyozta: „Megtiszteltetés díjat adni a jövőnek.” Szavai rávilágítottak arra, hogy a fiatal díjazottak nem csupán jelenünk meghatározó alakjai, hanem jövőnk formálói is – áll a közleményben.

A zsűri tagjai elismert médiaszakemberek és vállalatvezetők voltak: Balogh Gabriella (a Net Média Zrt. társtulajdonosa), Holló Márta (a Magyar Telekom vállalati kommunikációs igazgatója), Kovács Tibor (a Ringier Hungary ügyvezető igazgatója), Papp Dániel (az MTVA vezérigazgatója), Radetzky Jenő (a Fejér Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke), Perlusz László (a VOSZ főtitkára), Rónai Egon (az ATV főszerkesztője) és Vaszily Miklós (a TV2 vezérigazgatója).

A zsűri kiemelte: a döntés rendkívül nehéz volt, hiszen valamennyi jelölt kivételes teljesítményt mutatott fel, de a hat nyertes szakmai hitelessége és elhivatottsága egyértelművé tette a választást.

A Junior Prima Díjhoz idén is 3 millió forintos pénzjutalom társult, amely nem csupán anyagi támogatás, hanem annak az elismerése is, hogy a fiatal tehetségek munkája komoly értéket képvisel a magyar társadalomban.

Címlapkép forrása: Portfolio

