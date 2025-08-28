Környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet debreceni gyárára a CATL

Környezetkímélőbb és energiahatékonyabb megoldásokat kíván alkalmazni debreceni gyárában a CATL, ezért a cég környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz - közölte a vállalat csütörtökön az MTI-vel.

Emlékezettek: az illetékes hatóság 2023-ban adta ki az üzem egységes környezethasználati engedélyét, amit két alkalommal (2023-ban és 2024-ben) módosítottak. Az engedélyeknek megfelelően a modulgyártás próbaüzeme szeptemberben megkezdődött a Déli Ipari Parkban, a cellagyártás pedig a tervek szerint ez év végén indul el.

A környezethasználati engedély módosításának célja, hogy kevesebb vizet és energiát használjanak fel

- idézte a közlemény Matt Shent, a CATL Debrecen ügyvezető igazgatóját. A cég tájékoztatása szerint az új típusú, adiabatikus hűtőtornyok alkalmazásával közel harmadával csökkenhet a hűtésre felhasznált víz mennyisége, a hűtéshez kizárólag szürkevizet használnának a kapcsolódó városi infrastruktúra kiépítése után, ezzel csökkentve az üzem környezetvédelmi és vízvédelmi lábnyomát.

A közleményben kiemelték: a korábbi tervekkel ellentétben a CATL Debrecen nem tervezi saját NMP-regeneráló (n-metil-2-pirrrolidon) létesítmény építését. A gyártási folyamatok során keletkező, újrahasznosítható vizes NMP-t hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező, szakértő partnerek szállítják el.

Továbbá technológiaváltást is terveznek: a nikkel-kobalt-mangán (NCM) kémiájú akkumulátor cellák mellett lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorokat is gyártanak majd Debrecenben.

A gyártási folyamatok optimalizálásával, a hővisszanyerő rendszerek fejlesztésével, az égőberendezések és kemencék energiahatékonyságának javításával a debreceni üzemben közel harmadára csökken a gyártási tevékenység átlagos fajlagos energiaigénye - írták.

