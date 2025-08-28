Környezethasználati engedélyének módosítására adott be kérelmet debreceni gyárára a CATL

Emlékezettek: az illetékes hatóság 2023-ban adta ki az üzem egységes környezethasználati engedélyét, amit két alkalommal (2023-ban és 2024-ben) módosítottak. Az engedélyeknek megfelelően a modulgyártás próbaüzeme szeptemberben megkezdődött a Déli Ipari Parkban, a cellagyártás pedig a tervek szerint ez év végén indul el.
A környezethasználati engedély módosításának célja, hogy kevesebb vizet és energiát használjanak fel
- idézte a közlemény Matt Shent, a CATL Debrecen ügyvezető igazgatóját. A cég tájékoztatása szerint az új típusú, adiabatikus hűtőtornyok alkalmazásával közel harmadával csökkenhet a hűtésre felhasznált víz mennyisége, a hűtéshez kizárólag szürkevizet használnának a kapcsolódó városi infrastruktúra kiépítése után, ezzel csökkentve az üzem környezetvédelmi és vízvédelmi lábnyomát.
A közleményben kiemelték: a korábbi tervekkel ellentétben a CATL Debrecen nem tervezi saját NMP-regeneráló (n-metil-2-pirrrolidon) létesítmény építését. A gyártási folyamatok során keletkező, újrahasznosítható vizes NMP-t hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező, szakértő partnerek szállítják el.
Továbbá technológiaváltást is terveznek: a nikkel-kobalt-mangán (NCM) kémiájú akkumulátor cellák mellett lítium-vasfoszfát (LFP) kémiájú akkumulátorokat is gyártanak majd Debrecenben.
A gyártási folyamatok optimalizálásával, a hővisszanyerő rendszerek fejlesztésével, az égőberendezések és kemencék energiahatékonyságának javításával a debreceni üzemben közel harmadára csökken a gyártási tevékenység átlagos fajlagos energiaigénye - írták.
Címlapkép forrása: Portfolio
Brüsszel megszólalt a Barátság vezeték támadásairól: különös választ kapott Magyarország és Szlovákia
Az Európai Bizottság szóvivői tájékoztatást adtak a kialakult helyzetről.
Visszaesett az MFB nyeresége az első félévben
Így is megközelítette a 2,7 milliárd forintot.
Megduplázta a kapacitását a NATO-nagyágyú fegyvergyára
Ha kész lesz, ez lesz Európa legnagyobb ilyen gyára
Balatoni ingatlancsaló bűnszervezet ellen emeltek vádat
Végrehajtásban érintetteket csaptak be főleg, 1 milliárd felett a kár.
Még erősebb az amerikai növekedés, mint hittük
A fogyasztást revideálták felfelé.
Riadót fújt a NATO - Európa fölött kémkednek az orosz drónok
A fegyverszállítási útvonalakat figyelik.
Megvan az első gazdasági nagyhatalom, ahol a vámháború ellenére javulnak a kilátások
Kamatdöntéssel együtt publikálta a meglepő eredményt a jegybank.
Mutatjuk, mire fogad a világ legmagasabb hozamú vagyonalapja, ezt most bárki lemásolhatja
Gigantikus összeget kezel az alap, és folyamatosan megveri a piacot.
Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat - de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét fe
Megnyílt a föld alatti aranybánya: geotermia kamatmentes forrással
Képzeld el, hogy van egy technológia, amely egyszerre csökkenti a költségeidet, zöldíti a működésedet és még állami forrás is jár mellé - kamatmentesen, két évtizedre.
Jelentősen hűtik a klímát az erdőtüzek
A Washingtoni Egyetem kutatóinak idén megjelent tanulmánya szerint a boreális erdőtüzek robbanásszerű növekedése nyomán jelentősen hűl a klíma.
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.