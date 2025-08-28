  • Megjelenítés
Nagyszabású kutatás állítja: az AI mégis elveszi a munkát, őket érinti a legsúlyosabban
Nagyszabású kutatás állítja: az AI mégis elveszi a munkát, őket érinti a legsúlyosabban

Portfolio
A Stanford Egyetem új kutatása szerint a mesterséges intelligencia jelentősen átalakítja az amerikai munkaerőpiacot, és különösen a Z generációt érinti hátrányosan - írta a San Francisco Chronicle. A bankokban is berobbant AI-forradalomról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!
A kedden közzétett tanulmány az ADP, az Egyesült Államok legnagyobb bérszámfejtő cége által biztosított több millió anonimizált bérszámfejtési adatra támaszkodik. A vizsgált időszak a 2022 végétől – amikor a ChatGPT-hez hasonló generatív AI eszközök elterjedtek – 2025 közepéig tartó időszakot öleli fel.

A kutatás megállapította, hogy a 22-25 éves korosztály foglalkoztatása a leginkább AI-kitett munkakörökben, mint például a szoftverfejlesztés és az ügyfélszolgálat,

13%-kal csökkent a kevésbé kitett pozíciókhoz képest.

Ezzel szemben az idősebb munkavállalók foglalkoztatottsága ugyanezekben a munkakörökben stabil maradt vagy akár növekedett is.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy a változás elsősorban a csökkenő álláslehetőségekben, nem pedig a bérek csökkenésében nyilvánul meg. "Az éves fizetési trendekben kevés különbséget találunk kor vagy kitettségi ötöd szerint, ami a bérek rugalmatlanságára utal" – állapítja meg a tanulmány.

A szerzők kiemelik, hogy az eredmények nem magyarázhatók a pandémia utóhatásaival, gazdasági ellenszéllel vagy a távmunka-trendekkel.

Ehelyett szorosan összefüggnek a széles körű AI-adoptáció időzítésével.

"Összességében nem állítjuk, hogy az AI magyarázza az adatokban mutatott összes mintázatot, de eredményeink összhangban vannak azzal az elképzeléssel, hogy az AI kézzelfogható hatást gyakorol a pályakezdő munkavállalók munkaerőpiacára" – írta Bharat Chandar társszerző a közösségi médiában.

Portfolio Banking Technology 2025
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

