Nincs megállás, tovább száguld a magyar tőzsde sztárja
Nincs megállás, tovább száguld a magyar tőzsde sztárja

Portfolio
Izgalmas napokat élünk a tőzsdéken, elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulásával kapcsolatos friss fejlemények rángatják a piacokat. Ezzel kapcsolatban ma is jön fontos információ, amit közelről figyelnek majd a befektetők: érkezik ugyanis a részletes amerikai GDP-adat, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja. Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: az ázsiai tőzsdéken jó hangulatú kereskedést láthattunk, Európában pedig kisebb emelkedést látni. A magyar tőzsdén akadnak izgalmak, hiszen több mint 10 százalékos pluszban van a magyar tőzsde új sztárjának, az Épduferrnek az árfolyama. Augusztus 12 óta már több, mint 115 százalékot szárnyalt az árfolyam.
Elment az eszük ezeknek a befektetőknek? Hitelkártyáról vesznek részvényeket

Kínai bankok szigorítják a hitelkártyák tőzsdei befektetésekre való használatát a piaci rali közepette – írja a Bloomberg. Számos befektető ugyanis hitelkártyáról finanszírozza a részvényvásárlásait, ami veszélyes feszültséget okoz a pénzügyi rendszerben, lévén a kölcsön rövid időn belül törleszteni kell, a részvények pedig tipikusan hosszabb időtávú befektetések.

Elment az eszük ezeknek a befektetőknek? Hitelkártyáról vesznek részvényeket
Már 14 százalékos raliban az Épduferr

Nincs megállás a magyar tőzsde sztárjánál, az Épduferr árfolyama jelenleg 14,2 zsázalékos pluszban van.

A forgalom is jóval az átlagos fölötti, jelenleg a negyedik legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén.

epd forg
Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál

53,5 milliárd forintos számviteli adózott eredménnyel és több mint 111 milliárd forintos korrigált adózás előtti eredménnyel zárta az első félévet az MBH Bank. Mindkettő 50 milliárd forint körüli csökkenést jelent az egy évvel korábbihoz képest, de a 16,4%-os korrigált tőkearányos megtérülés így is szép eredménynek számít, és az üzleti növekedés erőteljes volt.

Visszaesett az MBH Bank nyeresége, de nagyot nőttek a lakosságnál
Ma is gyújtja a rakétákat az Épduferr

Már közel 7 százalékos pluszban van a magyar tőzsde új sztárjának, az Épduferrnek az árfolyama, jelenleg a harmadik legforgalmasabb részvényről beszélünk a magyar tőzsdén. Augusztus 12 óta már több, mint 115 százalékot szárnyalt az árfolyam.

Pozitív felütéssel indul a nap

A piacnyitst követően kisebb pluszban vannak a vezető európai részvényindexek: a DAX 0,4 százalékkal, a CAC 0,5 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került feljebb.

Erős kezdés a magyar tőzsdén

Mind a négy hazai blue chipnek emelkedik az árfolyama.

Erős kezdés a magyar tőzsdén
Betörtek a Microsoft elnökének irodájába

A Microsoft elbocsátott két alkalmazottat, akik Brad Smith elnök irodájába törtek be a héten, miközben az izraeli hadsereg állítólagos szoftverhasználata ellen tiltakoztak - számolt be a Cnbc.

Betörtek a Microsoft elnökének irodájába
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál

Az Épduferr Invest Kft., az Épduferr-vezérigazgató Palkovics Milán Dániellel közeli kapcsolatban álló társaság tegnapelőtt összesen 50 millió darab Épduferr Nyrt. törzsrészvényt értékesített - olvasható a BÉT-en.

50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,2 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,73 százalékkal került feljebb, a Hang Seng 1,39 százalékot esett, míg a CSI 300 0,68 százalékot emelkedett.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX, a CACés a FTSE is a tegnapi záróértéke körül nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,14 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,34 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel itthon munkanélküliségi és népmozgalmi adatokat közöl majd a KSH, azonban meglepő lenne, ha érdemi piaci hatásuk lenne. A nap második felében elsősorban a részletes amerikai GDP-adatra lesz érdemes figyelni, mely akár a Fed szeptemberi döntését is befolyásolhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,4 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 4,9 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,2 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 29,1 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 45 565,23 0,3% 1,4% 1,5% 7,1% 10,5% 59,9%
S&P 500 6 481,4 0,2% 1,3% 1,5% 10,2% 15,2% 86,0%
Nasdaq 23 565,85 0,2% 1,4% 1,3% 12,2% 20,3% 97,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 42 520,27 0,3% -0,9% 2,6% 6,6% 11,1% 83,2%
Hang Seng 25 201,76 -1,3% 0,1% -0,7% 25,6% 41,0% -0,3%
CSI 300 4 386,13 -1,5% 2,7% 6,3% 11,5% 32,7% -7,3%
Európai részvényindexek              
DAX 24 046,21 -0,4% -1,0% -0,7% 20,8% 28,7% 83,6%
CAC 7 743,93 0,4% -2,9% -1,2% 4,9% 2,4% 54,4%
FTSE 9 255,5 -0,1% -0,4% 1,5% 13,2% 10,9% 54,3%
FTSE MIB 42 349,41 -0,7% -1,2% 4,0% 23,9% 25,4% 113,4%
IBEX 15 020,9 -0,7% -1,8% 5,5% 29,5% 32,6% 111,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 104 232,1 -0,9% -2,2% 2,8% 31,4% 42,2% 193,9%
ATX 4 652,87 -1,1% -3,2% 1,7% 27,0% 25,8% 108,8%
PX 2 286,73 -0,1% -1,0% 3,5% 29,9% 44,3% 153,0%
Magyar blue chipek              
OTP 30 010 -1,8% -3,1% 5,4% 38,4% 61,8% 188,3%
Mol 2 966 0,7% -1,3% -3,7% 8,6% 9,4% 75,5%
Richter 10 520 -1,5% -2,0% 1,1% 1,2% -2,0% 42,9%
Magyar Telekom 1 954 -0,2% -1,5% 11,0% 53,4% 90,8% 442,8%
Nyersanyagok              
WTI 64,49 1,4% 0,5% -2,8% -11,0% -15,7% 49,8%
Brent 68,09 1,2% 1,8% -0,6% -8,9% -15,1% 50,8%
Arany 3 389,49 0,2% 1,4% 1,7% 29,1% 34,7% 76,7%
Devizák              
EURHUF 397,1500 0,2% 0,6% 0,2% -3,5% 1,0% 11,4%
USDHUF 342,5775 0,7% 1,2% 1,4% -13,8% -2,8% 13,3%
GBPHUF 459,5750 0,2% 0,8% 1,2% -7,6% -1,4% 15,5%
EURUSD 1,1593 -0,5% -0,6% -1,2% 12,0% 3,8% -1,7%
USDJPY 147,4950 0,0% 0,3% -0,2% -6,2% 2,2% 38,6%
GBPUSD 1,3461 -0,1% -0,1% 0,2% 7,5% 1,7% 2,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 111 273 -0,5% -2,6% -5,4% 17,9% 87,2% 882,1%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,22 -0,4% -1,2% -3,7% -7,7% 10,1% 475,6%
10 éves német állampapírhozam 2,65 -1,0% -0,9% -0,9% 12,1% 19,3% -705,3%
10 éves magyar állampapírhozam 7,14 0,3% 1,4% 0,1% 7,9% 12,8% 210,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Simon Smith

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

